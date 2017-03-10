Русская православная церковь включила в месяцеслов более полутора десятков европейских святых, в том числе святого Патрика, более всего известного в России как покровитель Ирландии. День святого Патрика (святителя Патриктия) РПЦ будет праздновать 30 марта.

Соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода 9 марта. Как пояснил журналистам глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в месяцеслов включались «имена святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года», то есть до разделения церкви на восточную и западную.

«При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом», – приводит слова Легойды интернет-издание «Газета.ру».

Почитание святого Патрика распространено среди католиков и отчасти – среди протестантов. В его честь по всему миру построено множество церквей и соборов. Самым известным среди них является собор Святого Патрика в Дублине, построенный в 1191 году. Настоятелем этого собора в XVIII веке был писатель и философ Джонатан Свифт.

Собор святого Патрика в Дублине

В социальных сетях новость о решении руководства РПЦ вызвала приятное оживление даже среди крайне далеких от церковных дел граждан – просто в силу того, что во многих странах день святого Патрика традиционно празднуется весело и ярко, и в России уже прижились даже парады в честь ирландского святого.

Правда, среди католиков и протестантов этот день отмечается 17 марта, а не 30, как установили в РПЦ. Однако пользователей соцсетей это не смущает и воспринимается в основном как «новый» и «старый Патрик» по аналогии с Новым годом и старым Новым годом, то есть Новым годом по старому стилю, а также – как повод устроить праздник дважды, как традиционно в России отмечается тот же Новый год.

«17 марта – Святой Патрик. 30 марта – Старый Новый Святой Патрик», «Ну круто, теперь в России будут два раза праздновать, "по новому" и "по старому стилю"», «Патрик по новому стилю и Патрик по старому стилю, ну ок! мы не против!» «Святой Патрик, просветитель Ирландский, официально внесён в святцы РПЦ. Ура, друзья! И не только он, а ещё и святой Альбан, святая Женевьева и ещё несколько святых древней Церкви. Ну, а что день Святого Патрика установлен 30 марта – ну так в Англии до сих пор, говорят, некоторые цветы и птицы не хотят жить по Григорианскому календарю:)», – шутят они.

«РПЦ рвёт шаблоны. Во-первых, Патрик(ий) святой. Во-вторых, он православный святой, потому что подвизался до 1054 года. В-третьих, день св.Патрика праздновать не только можно, но и нужно. Пойдёт ли Миронову зелёный?», – в шутку размышляет шеф-редактор «Новой газеты» Алексей Полухин. «А причащаться в этот день будут ирландским элем и сухариками!», – подхватывает этот тон читатель его страницы Алексей Комаров.

Лимонад и сухарики

«РПЦ официально утвердило празднование дня Святого Патрика в России 30 марта.

Один из немногих католических (преимущественно, ирландский, хотя почитают и в некоторые протестанты) святой, который теперь и наш тоже. Будем праздновать и одевать что-нибудь зеленое. Фестивали в его честь веселые и яркие. Что будет у нас? Не поняла только, почему люди надевают рыжие бороды, на иконах Патрик – обыкновенный», – рассуждает пользователь Надежда Кожевникова из Перми.

«Зеленый цвет символизирует трилистник – Святую Троицу, а пьют ирландцы в этот день виски, а на дно стакана выкладывают этот символ, который, допив, по их традиции, закидывают через плечо. На счастье! Судя по радости на лицах – работает», – дополняет она сообщение, сопроводив его фотографией улыбающихся участников празднования дня святого Патрика – молодых людей с накладными рыжими бородами и в высоких зеленых шляпах с изображением листка клевера на тулье.

«Прекрасный праздник. В Москве крайние годы в день памяти святого Патрика… проходили торжественные процессии, например, на Новом Арбате – марширующие оркестры и даже конные казаки :). А вечером, на зданиях зажигалась зеленая подсветка – в цвет клевера (трилистника), с помощью которого святой Патрик, по преданию, объяснил ирландцам смысл Троицы. Клевер – это символ Троицы», – пишет пользователь Наталия Крамер из Москвы, высказывающая надежду что происшедшее может быть признаком сближения между церквами.

У многих праздник в том виде, в котором он отмечается в Ирландии и популяризируется в других странах, в том числе в России, отчетливо ассоциируется не с христианской, а с языческой традицией. «В перспективе: день Св Покемона; день Св Йоды; день Св Ктулху», «Ну ладно, святой Патрик – красивенько, все зелененькое... Лишь бы не Хэллоуин...» и даже «Лепреконы в законе. Святой Патрик отныне не чужд православию», – пишут одни пользователи. Другие возражают им.

«Он никогда не был чужд. Кельтская церковь изначально православная», – объясняет Виталий Сергеев, исполнительный вице-президент РАПК. «В чём проблема-то? св.Патрик был общим святым для христиан, поскольку жил до разделения церкви на католическую и православную», – недоумевает Кирилл Часовских из Оренбурга.

«Не самый плохой святой, признан равноапостольным святым по проповеданию Евангилия в Ирландии», – отмечает Павел Васильев из Санкт-Петербурга. И добавляет: «Абсолютно правильно, мы же признаем и Петра, и Павла и Иоанна Богослова, и Николая Чудотворца. Патрик в просвещении язычников тоже немало подвигов сделал – и спасал, и исцелял во имя Иисуса Христа».

«РПЦ включила крестителя Ирландии святого Патрика в свой календарь. А что? Когда он жил, не было никакого разделения на православие и католицизм. Мало того, Ирландия еще лет сто после раскола не признавала папу римского и оставалась православной. Так что с формально-церковной точки зрения святой Патрик вполне себе нашинский персонаж.

Одна загвоздка. День св. Патрика (по какому стилю ни отмечай – хоть 17, хоть 30 марта) всегда выпадает на Великий пост. Какие уж тут шествия, маскарады и танцы! Хотя неверующим почитателям веселого покровителя любителей хорошего пива и забойных танцев и раньше на пост было начхать...

Празднование в день святого Патрика

В общем, четырехлистный клевер, зеленые лепреконы и танцы под волынку – это теперь наше», – так комментирует новость Евгения Лифантьева, пресс-секретарь Омского обкома КПРФ.

Добавим, что день святого Патрика в настоящее время является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в Канаде. Он также активно празднуется ирландской диаспорой по всему миру, в особенности в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.