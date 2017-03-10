Топ новостей 10 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Стамбуле разбился вертолет с россиянами, Ильдара Дадина задержали полицейские, Путин констатировал активное восстановление отношений с Турцией.

На борту разбившегося в Стамбуле 10 марта вертолета находилось четыре гражданина России. Всего на борту вертолета Sikorsky S-76, принадлежавшего турецкой строительной группе Eczacıbaşı, находились семь человек: два пилота и пять пассажиров, среди которых было четверо россиян и один гражданин Турции.

Причиной крушения вертолета в Стамбуле стало столкновение с телебашней в условиях плохой видимости. Из-за сильного тумана пилот воздушного судна не смог разглядеть препятствие. В результате вертолет Sikorsky S-76 столкнулся с телебашней и упал на шоссе в районе Бююкчекмедже. Издание уточняет, что речь идет о 236-метровой башне Endem. В ней расположены закрытый в настоящее время ресторан и смотровая площадка.

Ильдар Дадин

Активист Ильдар Дадин задержан сотрудниками полиции в центре Москвы во время проведения одиночного пикета перед зданием Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Дадин вместе с оппозиционером Львом Пономаревым, меняя друг друга, проводили одиночный пикет с призывом отправить в отставку главу управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии Александра Тереха.

Активиста Ильдара Дадина задержали в Москве у здания ФСИН, где он проводил одиночный пикет pic.twitter.com/hJXh54VPgB — Лентач (@oldLentach) 10 марта 2017 г.

Продавец фруктов

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким лидером Тайипом Эрдоганом заявил об активном восстановлении торгово-экономических связей между Россией и Турцией. Путин также отметил, что быстрыми темпами возобновляются межгосударственные связи двух стран. «Последняя встреча в таком формате у нас была достаточно давно, по-моему, в 2014 году. За это время много произошло событий, в последнее время мы активно работаем над тем, чтобы российско-турецкие связи вышли на достойный наших стран уровень», — сказал российский лидер.

Ипотека и кредит. Фото: Василий Максимов/Коммерсантъ

Министр финансов РФ Антон Силуанов пообещал найти деньги на помощь валютным ипотечникам и привлечь банки к решению их проблем. В ходе встречи с группой валютных ипотечников в Доме правительства Силуанов сообщил, что Минфин представит меры помощи заемщикам на заседании рабочей группы правительства до 20 марта, рассказала участница этой встречи Екатерина Ости.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"

К катастрофам двух палубных истребителей на авианосце «Адмирал Кузнецов» во время похода в Сирию в 2016 году привел обрыв троса аэрофинишера, сами самолеты были в порядке, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Помощник Рамзана Кадырова и заместитель главы управления Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов подтвердил информацию о несостоявшемся покушении на главу республики в октябре 2016 года. «Тот факт, что покушение было неудачным, как раз и говорит о том, что все службы сработали максимально слаженно. Это подтверждает эффективность наших методик и систем организации охраны правопорядка и предупреждения угроз», – сказал Мартынов.

Хватают, крепко привязывают к стулу и читают курс лекций по квантовой физике. Примерно так я представляю себе покушение на Кадырова. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 10 марта 2017 г.

Вице- премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что не намерен подавать апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о его недопуске к участию в выборах в совет организации. Ранее 10 марта стало известно, что Мутко не был допущен к участию в выборах в совет ФИФА, поскольку является вице-премьером РФ, а теперь это запрещено правилами футбольной организации.

Футбол. Штрафной удар.

Международная федерация футбола (ФИФА) может лишить США права претендовать на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году из-за миграционного указа, подписанного американским лидером Дональдом Трампом.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ приняла решение включить в свой календарь День святого Патрика (в месяцеслове РПЦ – святитель Патрикий).