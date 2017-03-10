WikiLeaks во вторник «начала публикацию утечек американского Центрального разведывательного управления». Согласно ее пресс-релизу по этому поводу, это «крупнейшая публикация секретных материалов по этому агентству».

Для американской разведки, пишет The Economist, этот год с самого начала был мрачным. Еще мрачнее стало 7 марта, когда обнаружилась очередная утечка – на этот раз, по всей видимости, каталог секретных методов взлома, используемых или рассматриваемых ЦРУ, чтобы превращать устройства (компьютеры, модемы, телефоны, телевизоры) в средства для слежки и сбора информации о пользователях. Wikileaks выложила в открытый доступ почти 9 тысяч файлов за период с 2013 по 2016 гг. и пообещала выложить еще больше. Согласно WikiLeaks, эти данные поступили от хакера, который ранее на контрактной основе работал на американское правительство и теперь решил «начать общественную полемику» о безопасности, кибероружии и демократии.

Такой поворот событий, комментирует автор, вероятно, усилит напряженность в отношениях между американскими спецслужбами и администрацией президента США Дональда Трампа. Также в этот контекст теперь попали технологические компании Силиконовой долины.

Новые утечки ЦРУ представляют собой очередной удар по спецслужбам, которые еще не оправились полностью после потрясения от публикации документов Национального агентства безопасности с подачи Эдварда Сноудена в 2013 г. Такие утечки привлекают общественное внимание к тому, что в цифровую эпоху правительства занимают в отношении безопасности амбивалентную позицию. С одной стороны, стремятся защитить свои компьютеры, с другой стороны, они заинтересованы в том, чтобы на чужих компьютерах были изъяны, позволяющие заниматься шпионажем.

Эдвард Сноуден. Кадр из документального фильма

Еще одна двусмысленность, выходящая в поле общественного внимания, - это тесное сотрудничество правительств с технологическими компаниями. Здесь, с одной стороны, попытки правительств обязать компании предоставлять им личные данные пользователей, а с другой стороны – их стремление получить более широкие возможности контроля, в том числе доступ к операционным системам и управление микрофонами и камерами на пользовательских устройствах.

Очередная утечка, отмечает автор, дает политикам повод задуматься о надежности спецслужб, которые, как показывает опыт, не в состоянии защищать собственные секреты. Здесь локализовано еще одно противоречие, которое состоит в том, что для разработки кибероружия часто требуются хакеры-контрактники, которые таким образом интегрируются в закрытую систему и тем самым создают ее уязвимость. Так или иначе, теперь ЦРУ латает прорехи в защите и готовится к новым разоблачениям, а ФБР займется поиском ненадежных элементов в своих рядах, дабы избежать судьбы ЦРУ.

NY Times пишет, что публикация WikiLeaks вызвала огромный резонанс. В большой степени это связано с тем, что СМИ, стремясь распространить сенсацию, подавали эффектные твиты WikiLeaks в еще более эффектном свете и писали о том, что такие популярные приложения, как, например, WhatsApp, уже стали средствами шпионажа в руках разведки.

На самом деле, объясняет NY Times, всё гораздо более прозаично. Например, тот же WhatsApp не фигурирует в опубликованных файлах, содержащих собранную информацию. В документах, где сотрудники ЦРУ обсуждают свои возможности и потребности, ничего не говорится о том, что они нашли способ обойти защиты приложений и использовать их в своих целях.

Сервера для хранения информации

По мнению автора, эта путаница объясняется двумя факторами. Один из них – это наивность журналистов и их аудитории, в которой нет ничего предосудительного. А второй – это злонамеренные происки WikiLeaks, которая таким образом ловко запустила кампанию по дезинформации. Недоброе отношение к WikiLeaks NY Times сформировала еще на этапе взлома серверов у американских демократов. Тогда WikiLeaks публиковала полученную информацию, что, в интерпретации NY Times, было антиамериканским действием в интересах вражеской России. В нынешнем ажиотаже, подчеркивает автор, в связи с утечкой в соцсетях начались разговоры о том, что на самом деле сервер демократов взломало ЦРУ, а потом обвинило в этом Россию.