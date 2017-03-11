В ООН обеспокоены гуманитарной ситуацией в Африке. Как заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам​ Стивен О’Брайен, сейчас мир столкнулся с крупнейшим гуманитарным кризисом с 1945 года, передает AP.

Голод угрожает 20 миллионам людей из четырех африканских стран: к наиболее проблемным регионам относятся Йемен, Южный Судан, Сомали и северо-восточная Нигерия. По словам О’Брайена, необходимы скоординированные коллективные действия и немедленное финансирование гуманитарных программ в этих странах, иначе население будет стремительно вымирать от голода и болезней.

Говоря о финансировании, пока озвучивается цифра в 4,4 миллиарда долларов, которые нужны уже к июлю этого года. Стивен О’Брайен объяснил, что без больших финансовых вложений массовый голод приведет к тому, что дети будут отставать в росте, они не смогут ходить в школу, в результате достижения в экономическом развитии будут утрачены, а вскоре вслед за ними и средства к существованию.

ООН определяет, что в стране наступил голод, по нескольким критериям: в том числе, это детский голод (если более 30% детей младше 5 лет страдают от острого недоедания) и смертность (если она составляет две и более смертей на 10 000 человек ежедневно). В ООН говорят о том, что еще в начале года зафиксировали серьезные гуманитарные проблемы в мире и начало крупнейшего с момента создания организации кризиса.

Хуже всего ситуация в Йемене, где лекарства и медикаменты требуются почти 19 миллионам человек, и особенно остро стоит проблема голода: семь миллионов человек голодны и не знают, где достанут еду в следующий раз, а это почти вдвое больше людей по сравнению с январем. В стране военный конфликт, ведутся активные боевые действия, и только за последнюю пару месяцев оттуда бежали 48 тысяч человек. О’Брайен ездил в Йемен, где встречался представителями правительства и повстанцев, и рассказал, что они пообещали дать доступ для помощи. Однако этого так и не случилось, все стороны конфликта все еще блокируют доступ гуманитарной поддержки населению и «политизируют помощь», что, по мнению замглавы ООН О’Брайена, возлагает на них ответственность за голод, смерть и страдания людей.

Ранее он уже призывал выделить финансовую помощь для Йемена в размере 2,1 миллиарда долларов, но из этой суммы было получено лишь около 6%. Сообщается, что в конце апреля в Женеве генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш возглавит конференцию для сбора взносов в помощь Йемену.

О’Брайен также побывал в Южном Судане, и по его словам, ситуация там хуже, чем когда-либо. 7,5 миллионов человек голодают, почти 3,4 миллиона были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и теперь мигрируют по стране, еще 200 тысяч человек покинули Южный Судан с начала этого года. От острого недоедания страдают не меньше миллиона детей, 270 тысяч из них могут в любой момент умереть, если не получат помощь. Виноваты в этом, по мнению представителя ООН, стороны конфликта, участвующие в гражданской войне, а также те, кто не вмешивается, чтобы попытаться остановить войну. Ситуацию в этой стране также усугубляет вспышка холеры, которая возникла летом прошлого года и широко распространилась.

В Сомали тоже большие гуманитарные проблемы: более половины его населения нуждаются в помощи, а это почти 6,2 миллиона человек. Недоедающих детей в стране не меньше миллиона, а 3 миллиона сомалийцев находятся в группе риска умереть от голода, если помощь не будет оказана в ближайшее время. Так, неделю назад сообщалось, что за два дня от голода умерли более 100 человек, причиной стала засуха и болезни.

О’Брайен рассказал, что наблюдал за местными жителями, потерявшими свой скот, водоемы, которые прежде использовались как источники воды, пересохли, и теперь населению не остается ничего, кроме как искать пищу и воду вдали от дома и направляться в крупные города. Он заявил, что ситуация поправима, и ООН готова работать над предотвращением голода, но для этого требуются большие деньги.

Необходимость направить на решение этих проблем 4,4 миллиарда долларов еще в феврале поднимал и Антониу Гутерреш, однако взносов, которые сделали участники объединения, по-прежнему недостаточно. К 23 февраля из 4,4 миллиардов насчитывалось поступлений лишь на 90 миллионов долларов. По мнению главы ООН, назрела необходимость реформировать систему управления международной организацией. «Если мы не предпримем немедленных действий, то лишь вопрос времени, когда голод распространится на другие районы и страны. Мы столкнулись с трагедией и нельзя допустить, чтобы она превратилась в катастрофу»,— приводил ТАСС слова Гутерреша, однако он так и не был услышан.

В ноябре прошлого года эксперты Аналитического центра при правительстве России и Института энергетических исследований РАН представили исследование-прогноз, посвященное развитию энергетики в России и мире. В частности, авторы проанализировали демографическую ситуацию в мире и существующие тенденции и высказали опасения относительно африканского региона. По их подсчетам, с 2015 до 2040 год прирост населения в странах Африки составит 880 миллионов человек. Руководитель научного направления ИНЭИ РАН Татьяна Митрова тогда подчеркивала, что это очень важная и серьезная проблема: «Почти миллиард дополнительного населения среднего возраста около 20 лет, это целый континент подростков, которые не обеспечены никаким сырьем, никакими материалами и не обеспечены энергией. Мы уже наблюдаем проблемы с миграцией, но по сравнению с тем, что грядет, это все выглядит как цветочки, и никаких глобальных попыток подойти к решению этой проблемы пока что не видно», — говорила она.