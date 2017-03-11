Ряд курсов в некоторых российских университетах уже с 2017 года будет переведен в электронную форму. Такой эксперимент планирует провести Минобрнауки, пишет газета «Известия». Предполагается сравнить эффективность традиционной и новой формы обучения, основнной на онлайн-курсах.

По данным издания, опробовать планируется как полную замену учебного курса на онлайн-курс, так и частичную. При этом университет должен будет обеспечить студентам тьюторскую поддержку. Кроме того, в ходе эксперимента ведомство хочет разработать новые подходы к реализации образовательных программ с использованием онлайн-обучения – в частности, построение так называемых индивидуальных траекторий обучения.

По мнению опрошенных газетой экспертов, в настоящее время еще нельзя полностью заменить обычный образовательный курс электронной версией, но частичная замена возможна. Однако увеличение числа качественных онлайн-курсов может привести к сокращениям профессорско-преподавательского состава. В то же время эксперты не ожидают катастрофических последствий подобных сокращений.

Во всем мире отмечается тенденция роста расходов на высшее образование, и управленцы в университетах ищут способ снизить эти затраты. Одним из способов может стать электронное образование, рассказала «Полит.ру» Татьяна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.

«Во всем мире высшее образование становится все более дорогим (для семей или бюджета), и ищутся пути снижения издержек, которые несут университеты. Сначала этого пытались достичь, уменьшая число лекционных часов – с тем, чтобы профессор прочитал установочную лекцию, а потом студенты шли в библиотеку и сами работали над материалом, то есть повышался объем самостоятельной работы студентов.

Это требовало создания очень хороших библиотек. Какое-то время мы пытались догнать развитые страны, создавая в университетах хорошие библиотеки, которые обеспечили бы доступ и к различным научным монографиям, и к отечественным и иностранным журналам, которые можно было в эти библиотеки заказывать. Сейчас же делается следующий шаг.

Когда ведущие университеты мира стали выкладывать в Сеть лекции лучших профессоров, возник вопрос: нельзя ли за счет этого уменьшить расходы университетов? Допустим, студенты будут учиться по этим лекциям: им посоветуют прослушать лекцию такого-то профессора из такого-то университета и после прийти на семинар и обсудить эти лекции или сделать по ним какие-то работы, написать эссе и тому подобное. Так возникли прототипы того, что мы теперь называем массовые открытые онлайн курсы (МООС).

Компьютерный класс

Вообще существуют и массовые закрытые онлайн-курсы (МСОС), которые университет готовит только для себя, и открытые, которые кто угодно может посмотреть, прослушать, выполнить после какие-то задания, если захочет. Считается, что за счет перехода к этим курсам можно существенно сократить расходы, с одной стороны; а с другой стороны, этими курсами, возможно, заменяют каких-то среднего уровня преподавателей, поскольку теперь можно прослушать и посмотреть в интернете лекцию, которую читает ученый, который находится на передовом крае науки. Он рассказывает студентам самые последние, самые горячие сведения о том, что происходит в той или иной научной области; соответственно, можно ожидать, что при таком подходе качество образования вырастет.

Но возникает вопрос: а в наших университетах, какие курсы будут предлагаться? Кто их будет готовить? Начнут ли наши университеты создавать собственные закрытые онлайн-курсы, к которым будут допускать только своих студентов, или просто будут советовать посмотреть онлайн-курсы, которые уже выложены в Сеть? Как это повлияет на качество обучения?

Сейчас многие российские студенты даже не заглядывают в учебники, а учатся по конспектам, которые начитывает преподаватель (или по задачам, которые решаются на семинарах) и не слишком загружают себя самостоятельной работой. А новый тип обучения требует совершенно другого подхода: пусть даже тебе сказали, какой именно курс надо прослушать, но ты должен сделать все сам. Ты будешь слушать материал один, не отвлекаясь на приятелей. С другой стороны, ты можешь слушать тогда, когда тебе удобно, и можешь вернуться назад и прослушать еще раз кусок, который плохо понял или не уловил.

Но как быть, если студент чего-то не понял, к кому он может обратиться за разъяснениями? Как организован процесс взаимодействия студента с той средой, которая возникает вокруг этих онлайн-курсов? Существуют ли тьюторы, есть ли преподаватель, которому можно написать и выяснить все, чего ты не понял? Вот в этом кроется проблема.

Аудитория для занятий

Так что исход эксперимента Минобрнауки во многом будет зависеть от того, в каких вузах он будет проводиться. Если он пройдет в хороших вузах, мы получим хорошие результаты, если в вузах более слабых – мы можем и результаты получить другие. И какие выводы мы на основании этих результатов будем делать? Вот что важно», – сказала Татьяна Клячко.

Добавим, что президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте России рассматривает внедрение онлайн-курсов как одно из направлений развития образования. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, нужно создать сетевые ресурсы с качественным образовательным контентом, обеспечить погруженность онлайн-курсов в формальный образовательный процесс. Он также призвал определить, каков именно окажется финальный результат такого образования.