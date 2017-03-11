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11 марта 2017, 15:00
МИД России ООН
Наталья Ивлева

Сердце дипломата

Виталий Чуркин
Виталий Чуркин
ООН

Причина смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина не вызывает подозрений на насильственную смерть, он умер от сердечного приступа, пишет Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника мэрии Нью-Йорка, имеющего доступ к сведениям управления судмедэкспертизы.

Источник агентства не был уполномочен сообщать эту информацию СМИ и общался с изданием анонимно после того, как в пятницу управление судмедэкспертизы решило не разглашать причину смерти Чуркина, ссылаясь на дипломатический протокол. Американский чиновник сообщил, что состояние здоровья российского дипломата резко ухудшилось, когда он был в своем офисе, позже Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа, и нет оснований для подозрений на криминальную составляющую. 

После смерти дипломата, которая наступила утром 20 февраля, было проведено его вскрытие, которое не помогло экспертам установить причину смерти. Для этого потребовалось проведение ряда дополнительных экспертиз.  

Ранее в постоянном представительстве России при ООН согласились с решением судмедэкспертов о неразглашении результатов экспертизы, заявив, что оно полностью соответствует принципам дипломатического иммунитета. Представитель российского МИД Мария Захарова настоятельно попросила нью-йоркские власти доводить информацию по этому вопросу через официальные каналы, чтобы избежать возможных спекуляций в СМИ и чтобы в первую очередь информировать семью Чуркина, которая имеет право это знать. 

Каждый раз появление новых подробностей и обстоятельств смерти Виталия Чуркина вызывает широкий резонанс и общественный отклик. Эта кончина оказалась настолько неожиданной и скоропостижной, что многие до сих пор не верят в то, что дипломат умер от проблем со здоровьем. В американских СМИ сразу после информации о кончине Чуркина появились сообщения со ссылкой на медицинское заключение о том, что дипломат якобы отравился едой, которую употребил накануне вечером за ужином. Сообщалось, что в почках дипломата были обнаружены странные вещества, и должна была быть проведена токсикологическая экспертиза, которая обычно занимает несколько недель.

Политолог Михаил Делягин, например, считает, что ситуация выглядит загадочно, так как с диагностированием сердечного приступа после смерти обычно не возникает никаких проблем. А информация о необходимости токсикологического анализа давала основания предположить, что Чуркин был отравлен. 

«До этого смерть выдающегося российского дипломата, ставшая невосполнимой потерей для нашей страны, представлялась вполне понятной: длительная напряженная работа в условиях постоянной травли и информационного террора, развязанного против России властями США, непрерывные нападки и оскорбления со стороны самых разных западных ведьм действительно способны свести в могилу. Однако позиция американских врачей создает ощущение, что Виталий Чуркин мог быть убит», — полагает Делягин, добавляя, что это мог сделать кто угодно, но именно США обладают мощной контрразведкой, и такие операции на их территории без ведома их спецслужб — это большой риск. 

По мнению Делягина, если версия об убийстве получит дополнительные подтверждения, то виновники, скорее всего, будут относиться к той или иной спецслужбе США. «Логика этого преступления вполне очевидна: сейчас, когда против президента Трампа развязана, по сути, холодная гражданская война, ее отдельным направлением стало создание конфликта новой администрации США с Россией. Убийство высокопрофессионального, уважаемого во всем мире и любимого в России дипломата вполне может рассматриваться американскими специалистами по "цветным революциям" как прекрасная причина такого конфликта», — поделился своими предположениями политолог.

Напомним, что Виталий Чуркин скончался 20 февраля, всего за день до своего 65-летия. Последние почти 11 лет он был постоянным представителем России при ООН и в Совете Безопасности ООН. По официальной информации, он умер в своем офисе, на рабочем посту. Это стало невосполнимой утратой для российской дипломатии, соболезнования в связи с уходом Виталия Чуркина выразили российские политики и лидеры других государств, президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества, а министр иностранных дел Сергей Лавров посвятил стихотворение.

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