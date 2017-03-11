Все флаги в гости к нам

Въездной туризм в Россию в 2016 году вырос на 7%, а внутренний турпоток увеличился на 10%. Абсолютным лидером по росту потока в Россию оказался Иран — на 72%. Наиболее востребованным местами путешествий у россиян стали Татарстан, Алтайский и Краснодарский края.

Несмотря на никакую пропагандистскую кампанию

Данные по въездному и внутреннему туризму привел министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая на открытии международной выставки «Интурмаркет» в Москве. По словам министра, среди других лидеров по числу приезжающих иностранных гостей — Китай, Корея и Индия. Увеличение турпотока из этих стран составило порядка 20% по отношению к предыдущему году. Рост также показали и традиционные «туристические» страны: Испания (12%), Италия (5%) и Франция (5%).

«Это говорит о том, что несмотря на никакую пропагандистскую кампанию в отношении России, которая в последнее время разворачивается в западных СМИ, европейцы, люди всех стран, хотят приезжать в Россию, хотят лично убедиться в удивительной красоте и истории, культуре нашей страны», — заявил Владимир Мединский, его слова цитирует ТАСС.

Как рассказал глава Минкульта, уровень внутреннего туризма в прошлом году вырос на 10%. «Помимо Санкт-Петербурга и Москвы к регионам-лидерам в части прироста туристического потока относятся Татарстан, Алтайский край, Краснодарский Край», — добавил министр.

Владимир Мединский отметил, что в 2016 году поток российских туристов в отдельные зарубежные страны также увеличился: на Кипр — на 40%, в Китай — 20%, в Грецию и Испанию — на 15%. По словам министра, доля туризма в совокупном ВВП РФ составляет 3,4%, в перспективе ее следует увеличить до 10%. Как подчеркнул Мединский, раньше доля туризма в российской экономике считалась по советской формуле и получалась небольшой — 1-1,5%.

«Начиная с минувшего года мы взяли западную систему подсчета доли туристической отрасли в экономике ВВП страны и получили удивительный результат. Даже в нынешних условиях доля туризма в экономике России в общем ВВП составляет по европейской методике 3,4% совокупного национального продукта», — пояснил глава ведомства.

Он подчеркнул, что нужно стремиться к показателю в 10%, как в ведущих туристических европейских странах, но «все-таки это огромный мощный сектор экономики».

Ранее участники туристической отрасли констатировали, что уже третий год подряд на территории России происходит беспрецедентный рост внутренних туристических потоков. Так, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью РИА Новости сообщал, что в среднем по стране по итогам 10 месяцев 2016 года это рост составил 18%. За этот период Краснодарский край принял более 15 миллионов туристов, Крым — около 6 миллионов, Алтайский край – 2 миллиона, Санкт-Петербург – 7 миллионов.

При этом эксперты считают, что в условиях, когда на российский рынок уже вернулась Турция и ожидаемо скоро вернется Египет, отечественным курортам стоит серьезно задуматься над тем, как удержать тот успех, которого удалось добиться за последние годы, а не потерять туристов.

Закон на защите туристов

В середине февраля стало известно, что правительство продлит до 2025 года ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма». Ее срок был ограничен 2018 годом. Отвечающий за разработку программы Ростуризм отмечал, что собирается принципиально изменить подход к отбору достойных господдержки проектов.

Развитию туристической отрасли также должен способствовать новый закон о туристической деятельности, вступивший в силу с 1 января этого 2017 года. Документом усилена ответственность туроператоров, созданы два новых фонда по защите туристов, предусмотрены обязательная классификация отелей и аттестация экскурсоводов, а также положено начало созданию реестра туристических агентств.

Эксперты в свою очередь предсказывают, что новые требования закона внесут изменения в структуру туристического рынка РФ в 2017 году, но позитивная динамика развития туризма, которая наметилась в стране в последние годы, сохранится. Так, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в интервью РИА Новости высказала мнение, что отрасль не досчитается какого-то количества юридических лиц в 2017 году — с рынка уходят мелкие и средние компании, которым сложно конкурировать с крупным бизнесом — но это произойдет без громких скандалов, банкротств и ущерба для потребителей.

Сбор с курортников

В 2016 году президент РФ Владимир Путин предложил подумать о введении курортного сбора в ряде регионов РФ. Соответствующие изменения в законодательство он распорядился внести до 1 марта 2017 года. Доходы от сбора предполагается направлять на развитие российских санаториев и курортов. В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что размер сбора «должен быть приемлемым для отдыхающих — 50-100 рублей».

Изначально курортный сбор планировалось ввести с 2017 по 2021 годы в городах Георгиевск, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, а также в Минераловодском и Предгорном районах. Но вскоре свое желание присоединиться к эксперименту высказали Крым, Краснодарский и Алтайский края. Вступить в программу выразили желание и власти Севастополе, но позже было решено понаблюдать за нововведением со стороны. Власти этого города объяснили свой отказ тем, что на территории Севастополя практически нет санаторно-курортных заведений.

Между тем, большинство регионов РФ, в первую очередь, из числа тех, кто будет поставлять туристов, а не принимать их, без особого энтузиазма относятся к введению курортного сбора, так как считают, что доходы россиян в последние годы только уменьшаются, и все меньше наших соотечественников могут позволить себе полноценный семейный отдых даже в собственной стране.