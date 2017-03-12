Эта ночь в грузинском Батуми была очень неспокойной. С вечера субботы в центре города начались массовые беспорядки: радикальная молодежь до утра воскресенья громила главный проспект и поджигала припаркованные в центре города автомобили.

Как сообщает Sputnik, причиной этого массового протеста стал незначительный инцидент: вечером накануне в центре Батуми полицейские выписали штраф за неправильную парковку, оштрафованный водитель не согласился с этим, и в результате спор перерос в потасовку. Шестеро человек были задержаны за оказание сопротивления полиции, после чего в течение часа на улицы города вышли сотни человек и стали требовать отставки шефа полиции, а вскоре после этого они начали крушить все вокруг.

По информации другого издания Грузия-Online, водитель ехал с похорон сына, но в дороге его жене стало плохо, и он остановился у аптеки. В этот момент к ним подъехал патрульный автомобиль и водителю был выписан штраф в 200 лари (примерно 4,7 тысячи рублей) за создание помех автодорожному движению. Издание также подчеркивает, что местные жители в последнее время замечают, что полиция жестко штрафует водителей.

Эта ситуация, видимо, стала переломной: жители Батуми вышли на улицу с требованием отставки главы местной полиции и освобождения задержанных. Главное управление внутренних дел Аджарии находится на улице Чавчавадзе, и его в эту ночь от недовольной толпы защищали полицейские с щитами, баллонами слезоточивого газа и резиновыми пулями. Слезоточивый газ и резиновые пули пришлось применить, но это не дало желаемого результата, участники беспорядков не разошлись.

Руководство Грузии этой ночью неоднократно обращалось к участникам протестов. Так, президент страны Георгий Маргвелашвили призвал сохранять спокойствие и не допустить дальнейшей эскалации ситуации в Батуми. «Нахожусь на постоянном контакте с премьер-министром и главой МВД. Считаем, что необходимо защитить право собрания, однако в тоже время необходимо уважать государственные институты и закон», — говорится в заявлении Маргвелашвили, которое цитирует РИА Новости. Президент отметил, что вне зависимости от того, что толкнуло участников на эти действия, необходимо прекратить беспорядки, не допустить насилия и затем начать расследование.

Беспорядки не прекратились и после того, как власти освободили шестерых нарушителей, чье задержание спровоцировало весь конфликт. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что ситуация в Батуми — это пример того, как бытовой случай был использован «деструктивными политическими силами», чтобы усугубить ситуацию. «К сожалению, эти силы не гнушаются попранием основ стабильности. Они осознано провоцируют акты вандализма, применяют насилие к представителям силовых структур», — прокомментировал ночные события Квирикашвили. Он подчеркнул, что полицейские пока пытаются максимально избежать осложнений ситуации, но тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию и навредить грузинской государственности, ждет жесткий ответ.

Заместитель главы правительства Грузии Кахи Каладзе так же заявил о необходимости прекратить беспорядки, а местных жителей призвал не поддаваться на провокации. Он напомнил, что порча чужого имущества и взятие штурмом здания полиции является преступлением, а вандализм и расправа с полицейскими не относятся к свободе выражения.

Всю ночь полиции не удавалось разогнать толпу, только к 8 утра появилась информация о 40 задержанных. Все организаторы беспорядков в Батуми «будут наказаны по всей строгости закона», заявил глава министерства внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, подчеркнув, что «подобный хаос или любые беспорядки» на территории Грузии будут пресекаться адекватной силой. При этом министр допустил и возможные кадровые перестановки в МВД Грузии по итогам расследования, передает «Интерфакс».

Более 30 человек этой ночью оказались в больницах Батуми, из них 15 полицейских и даже один депутат правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия». У некоторых было отравление газом, но большинство пострадали от ударов.

Лишь к утру участники протеста разошлись, и город стал постепенно возвращаться к нормальной жизни. Пока не установлен размер ущерба, нанесенный городу, но дороги уже расчистили от сгоревших автомобилей, автомобильное движение восстановлено.