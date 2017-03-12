Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что проект протокола о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации с Египтом уже согласован. По его словам, египетская сторона пока не обозначила дату, место и время для подписания этого соглашения, но все прочие вопросы уже решены, передает ТАСС.

В прошлом месяце правительство России рассмотрело и одобрило протокол по авиабезопасности между Москвой и Каиром. Документ был подготовлен в Минтрансе России и предполагает, что российские и египетские авиакомпании смогут осуществлять полеты между этими двумя странами только при условии заключения соглашения об авиабезопасности с российским юридическим лицом. Оно создано специально для выполнения функций по контролю за безопасностью, то есть за процедурами обеспечения авиабезопасности в отношении воздушных судов, пассажиров, груза, багажа, почты, бортового питания и бортовых запасов, следующих в Россию.

До сих пор неясно, когда будет возобновлено авиасообщение с Египтом, информации о том, когда планируется подписание соглашения Минтранса, пока нет. Однако можно предположить, что уже этой весной, если не произойдет форс-мажорных событий, российские туристы смогут снова отправиться к египетскому берегу Красного моря.

Как раз на этой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила степень готовности к возобновлению авиасообщения с Египтом: «После авиакатастрофы, которая произошла, а это самая крупная авиакатастрофа в истории российской авиации, мы не можем даже в мелочах не учитывать необходимость самой строгой безопасности полетов, пассажиров, курортов. Спецслужбы и специалисты двух стран провели колоссальную работу по обеспечению безопасности в египетских аэропортах. Этот план исполнен более чем на 90%», – сказала сенатор. По словам Матвиенко, как только соглашение будет выполнено полностью и подтверждено российскими экспертами в результате личной проверки, самолеты снова полетят из России в Египет и обратно.

В Египте россиян уже ждут. Как рассказал министр туризма Египта Яхья Рашед винтервью РИА Новости, в египетских аэропортах больше нет проблем с безопасностью, так как специалисты обеспечивают ее в полном объеме. Он также сообщил, что египетская сторона уважает позицию России и не оказывает давления в вопросах возобновления авиасообщения. «Мы призываем всех увеличить туристический поток в Египет. Ведь Египет — это туристическая страна номер один, отсюда начиналась вся история, и туризм тоже зародился именно здесь», — сказал Рашед, добавив, что турпоток из Германии уже увеличился.

Яхья Рашед также заявил, что намерен направиться в Россию как только будут возобновлены полеты, чтобы встретиться с лицами, ответственными за туристическую отрасль. «Мы сразу будем предлагать программы для поощрения туризма, начнем рекламные кампании, будем делать все, чтобы туристический поток из России восстанавливался. Конечно, со мной поедут все, кто имеет отношение к туризму, наши коллеги, палата туристических компаний, палата гостиниц, союз туристических палат, организация по развитию туризма», — рассказал египетский министр.

В прошлом месяце уже появлялась информация о том, что авиасообщение с Египтом вот-вот будет восстановлено, но проверяющие установили, что аэропорт Каира все еще не соответствует требованиям безопасности, и поэтому решение было отложено.

В ноябре 2015 года авиасообщение с Египтом было официально прекращено, причиной стал теракт на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, тогда погибли 224 человека. Было установлено, что в багажном отсеке самолета сработало взрывное устройство, которое, вероятно, подложили террористы или их сообщники в аэропорту Каира.

На фоне всех этих событий изменились предпочтения россиян в отношении направлений для отпуска. Те, кто смог позволить себе более дорогой отдых, предпочли европейские курорты и Азию, но многие переключились на отечественные приморские города и другие живописные направления. В результате, по последним данным, только за прошлый год внутренний турпоток вырос на 10%, а въездной туризм — на 7%. Россияне чаще ездили в Татарстан, Алтайский и Краснодарский края.