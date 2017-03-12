Одни неандертальцы с удовольствием ели шерстистых носорогов, закусывая грибами, другие, видимо, придерживались вегетарианской диеты. Они жевали кору тополя как природный источник аспирина. Эти и другие новости о жизни неандертальцев мы узнали благодаря тому, что они не следили за чистотой зубов.

Большой коллектив ученых во главе с палеомикробиологом Лаурой Вейрих (Laura Weyrich) из Университета Аделаиды опубликовал в журнале Nature статью о генетическом исследовании органических материалов, выделенных из зубного камня неандертальцев. В ходе отложения зубного камня в нем часто остаются микроскопические частицы пищи. Учеными были исследованы зубные камни одного неандертальца из бельгийской пещеры Спи и двоих из пещеры Эль-Сидрон, находящийся на севере Испании. Возраст бельгийских останков 36 тысяч лет, испанских – 48 тысяч лет.

Череп неандертальца Спи II, чей зубной налет был исследован

Зубы неандертальцев уже не в первый раз дают ученым информацию об их рационе. В 2003 году группа исследователей из Барселонского университета изучила следы микроизноса на зубах 68 неандертальцев с нескольких стоянок среднего палеолита Европы и Ближнего Востока. Характер царапин и бороздок на зубах позволил ученым сделать вывод, что питание неандертальцев значительно различалось. Некоторые питались почти исключительно мясом, другие были всеядными и ели много корнеплодов. Авторы работы сопоставили датировку изученных останков с кислородными изотопными стадиями, отражающими потепления и похолодания древнего климата, и обнаружили, что в теплые периоды рацион неандертальцев сильнее зависел от мяса.

Привлекался для изучения и зубной камень неандертальцев. С 2008 года палеоантрополог Аманда Генри (Amanda G. Henry) и археоботаник Долорес Пиперно (Dolores R. Piperno, Смитсоновский институт) опубликовали ряд работ (2008, 2009, 2010, 2014), где анализировали состав зубного камня у неандертальцев из пещеры Шанидар в Иране, пещеры Спи и других мест. В зубном камне удалось обнаружить зерна растительного крахмала, а также фитолиты – микроскопические частицы кремния, содержащиеся в растительных клетках.

В 2012 году международный коллектив ученых во главе с Карен Харди (Karen Hardy) из Автономного университета Барселоны опубликовал работу, где зубной камень пяти неандертальцев из пещеры Эль-Сидрон изучался при помощи различных методов газовой хроматографии и масс-спектрометрии, а также анализировалась форма найденных в нем фитолитов. Анализ показал, что растения составляли весомую долю рациона неандертальцев Эль-Сидрона. Авторам в частности удалось обнаружить присутствие химических веществ (хамазулена, дигидроазулена и 4-метилгерниарина), содержащихся в тысячелистнике (Achillea millefolium) и аптечной ромашке (Matricaria chamomilla). Эти горькие на вкус травы вряд ли могли служить повседневной пищей, зато неандертальцы могли использовать их в качестве лекарств. Таким образом, исследование стало первым доказательством применения неандертальцами лекарственных растений.

В нынешней работе для анализа содержимого зубного налета неандертальцев впервые применили секвенирование ДНК. Большая часть генетического материала, выделенного учеными, принадлежала живущим в полости рта бактериями, но удалось отследить также некоторые виды животных, растений и грибов.

Материалы из пещеры Спи позволили выделить ДНК шерстистых носорогов и муфлонов (диких овец). Кости шерстистых носорогов ранее были найдены в пещере Спи. А вот костей муфлонов там обнаружено не было. Но, как отмечает Лаура Вейнрих, эти животные были широко распространены в Европе у ту эпоху. Также в зубном налете бельгийского неандертальца была найдена ДНК похожая на ДНК съедобного гриба Coprinopsis cinerea. Следов ДНК растений в нем обнаружено не было.

Результаты, полученные при исследовании зубного камня из Эль-Сидрона, значительно отличались от бельгийских. Генетики не выявили никаких следов крупных животных. Зато в зубном камне оказались генетические последовательности, соответствующие корейскому кедру (Pinus koraiensis), лесному мху (Physcomitrella patens) и съедобным грибам (щелелистник обыкновенный, Schizophyllum commune). Хотя в современной Европе щелелистник в пищу не употребляют, его и сейчас едят жители тропических стран, в частности Мексики или Индии, где он используется в блюдах традиционной кухни штатов Манипур и Мизорам. Корейский кедр, подобно своему близкому родственнику сибирскому кедру (кедровой сосне), дает съедобные «орешки».

Щелелистник обыкновенный, пища неандертальцев Испании

Найденные различия в рационе неандертальцев из Спи и Эль-Сидрона ученые объясняют тем, что 48 тысяч лет назад местность вокруг испанской пещеры, видимо, была покрыта лесами, тогда как пещеру Спи 36 тысяч лет назад окружала безлесная степь. Аманда Генри, не принимавшая участия в данном исследовании, замечает, что для выводов о рационе неандертальцев нельзя полагаться исключительно на частицы в зубном камне, так как не всякая пища сохраняется в нем одинаково хорошо. Можно предположить, что неандертальцы Бельгии тоже все-таки ели растения, пусть и не в таком количестве, как их южные сородичи.

В целом Аманда Генри очень высоко оценила новую работу. Результаты, по ее словам, дают «совершенно новый уровень доказательств, что диета неандертальцев была разнообразной». Палеобиолог Эрве Бошран (Hervé Bocherens) из Тюбингенского университета называет исследование очень интересным, дающим новый метод, который позволит дополнить уже имеющиеся методы исследований и преодолеть их ограничения. Например, для археологического исследования остаются совершенно недоступными данные об использовании в пищу грибов, так как от них не сохраняется никаких следов. Но при этом Бошран, как и Аманда Генри, предупреждает, что содержимое зубных отложений не может выступать в качестве единственного источника о рационе древних людей.

Зубной налет из Эль-Сидрона дал и другие интересные находки. Среди генетических последовательностей обнаруженных учеными были следы бальзамического тополя (тополь волосистоплодный, Populus trichocarpa). Он не мог быть источником пищи, но в его коре содержится салициловая кислота, так что неандертальцы могли применять кору тополя в качестве природного болеутоляющего средства.

Еще у неандертальцев Эль-Сидрона в полости рта присутствовал ряд грибковых патогенов (Zymoseptoria tritici, Phaeosphaeria nodorum, Penicillium rubens и Myceliophthora thermophila), это заставляет предположить, что они ели зерна растений, пораженные плесенью. Обращает на себя внимание присутствие гриба из рода Penicillium, который известен тем, что выделяет антибиотик. Но нельзя сказать, сознательно ли неандертальцы ели зерна с плесенью, желая поправить здоровье, или же это происходило случайно. Правда, следы пенициллиума были найдены в зубах только одного неандертальца из Эль-Сидрона (El Sidrón 1), страдавшего от дентального абсцесса и диареи, вызванной заражением микоспоридией Enterocytozoon bieneusi. В его же зубах была обнаружена ДНК тополя. Возможно, неандертальцы уже обладали знанием о том, что плесень и тополиная кора могут облегчать состояние больных.

Наконец, последний сюрприз преподнес обитающий в полости рта микроорганизм Methanobrevibacter oralis, относящийся к домену архей. Генетические данные показывают, что Methanobrevibacter oralis, живущие во рту современных людей, происходят от того же предка, что и неандертальские микроорганизмы. Они разошлись примерно 110-140 тысяч лет назад. Что примечательно, этим периодом датируются первые скрещивания Homo neanderthalensis и Homo sapiens. Лаура Вейрих говорит, что в процессе общения между представителями разных видов могли происходить как совместные приемы пищи, так и даже поцелуи. По ее словам, это можно предположить, «что эти взаимодействия были гораздо более дружелюбными и гораздо более близкими, чем кто-либо мог себе представить», а сексуальные контакты между неандертальцами и предками современных людей не были грубым принудительным спариванием, а носили более романтический характер.