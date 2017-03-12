Мартовская «оттепель»

Сегодня в районе 10 часов утра вышла на свободу осужденная за госизмену, а затем помилованная президентом жительница Сочи Оксана Севастиди. Она находилась в столичном СИЗО «Лефортово».

Оксану встречали журналисты и адвокат Евгений Смирнов. Женщина, выйдя из СИЗО, не стала давать каких-либо комментариев по своему делу, но выразила благодарность за поддержку всем присутствующим.

Зато адвокат Севастиди рассказал, что он и его подзащитная теперь намерены добиться оправдательного приговора. «Только так можно исправить ту череду ошибок, которые случились в деле Оксаны», — отметил Смирнов.

Другой адвокат Иван Павлов отметил: «Хотя президент помиловал Оксану, главная интрига пока сохраняется. Мы готовимся к заседанию Верховного суда, которому в ближайшую среду ещё предстоит рассмотреть это абсурдное уголовное дело и, надеюсь, поставить в нем точку». Все официальные комментарии по делу будут даваться только после 15 марта, когда состоится заседание Верховного суда.

Как заявили федеральные телеканалы, после двух лет следственного изолятора Севастиди «похудела и похорошела». По их информации, 46-летняя Севастиди не жаловалась на свое содержание за время отбывания наказания, а больше хотела доказать собственную невиновность.

Однако присутствующие на месте журналисты рассказали, что после выхода на свободу женщине стало плохо с сердцем. В итоге Севастиди уехала из СИЗО с подругой и адвокатом на такси. Приятельница женщины отметила, что состояние ее здоровья ухудшилось. «Все были в шоке. Она домашняя, порядочная, теплая. За этот год я к ней много раз ездила в колонию. Помогала ей, писала письма. После СИЗО состояние у неё неважное. Все болит, здоровье подорвано», — пояснила Цисана Колбая. Да и сама Севастидиранее рассказала, что в колонии она получала 100 рублей за месяц и работала по 14 часов в день. «Я была ручницей – мелом расчерчивала ткани, выворачивала воротнички и так далее. Работала с 7 утра до 21.30», – пояснила женщина. Севастиди заявила, что в колонии были «такие требования». Она также отметила, что подорвала себе здоровье: «В колонии города Кинешма было неважное питание. Три раза в день капуста. В "Лефортово" по сравнению с колонией кормят намного лучше», – цитирует ее издание. Женщина назвала пыткой тот факт, что ее везли из колонии в Москву полтора месяца.

Мать Севастиди Светлана Панченко заявила,что ждет дочь домой примерно 16 марта после того, как та подпишет все необходимые документы в Москве. «Оксаночка очень любит грузинскую кухню, мы прожили в Абхазии 20 лет. Естественно, для нее накроем большой стол, на нем будут и хачапури, и сациви, шашлыки. Она мне сказала по телефону, что будет жить только со мной. Я с нетерпением жду ее домой», — рассказала мать.

Помилование и освобождение Севастиди стало уже третьим по счету в рамках громких политических дел. Стоит напомнить, что Оксана получила срок за то, что отправила своему знакомому из Грузии сообщение о передвижении российской военной техники к границе с Абхазией незадолго до конфликта с Грузией в 2008 году. Ее арестовали только спустя семь лет, в январе 2015 года. В марте прошлого года Севастиди признали виновной в госизмене и назначили ей наказание в виде семи лет колонии общего режима. О приговоре стало известно лишь в конце прошлого года. На фоне широкого общественного резонанса в ходе своей ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин пообещал разобраться в данном деле, назвав приговор Севастиди слишком строгим: «Честно говоря, я просто не знаю деталей. Если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, то она же написала то, что видела, это все видели, значит, это не представляло из себя никакой тайны большой». 7 марта был подписан указ о ее помиловании.

Как отметил высокопоставленный федеральный чиновник, Путин в последний год стал обращать больше внимания на жалобы конкретных людей на несправедливое правосудие. Если в делах воспитательницы из Кургана Евгении Чудновей и активиста Ильдара Дадина существовала политическая подоплека, связанная с законодательством, то принять решение по делу Севастиди было проще всего, хотя ее статья была самой тяжкой. Как пояснили в Генпрокуратуре, самым простым решением было именно помилование, поскольку приговор давно вступил в силу, а сроки для апелляции прошли. Тепрь же Севастиди предстоит пройти длительный процесс, чтобы реабилитировать себя.

Источники в Кремле подтвердили, что Путина заинтересовало это дело именно из-за того, что ему задали соответствующий вопрос на пресс-конференции. Сама осужденная не собиралась подавать прошение о помиловании. Адвокат объяснил, что его подзащитная могла подписать бумагу с просьбой о помиловании не глядя, либо подать такое прошение уже после его визита в СИЗО, либо же это была инициатива президента. Однако в ГП склоняются к последнему варианту.

В Госдуме и АП данный жест объясняют просто: «Есть понимание, что перед выборами президента ​нужна некая либерализация». Теперь же, по мнению источников, стоит ждать пересмотра еще ряда громких дел.

Прогноз по "оттепели": Севастиди на свободе (Поздравляем!), ее место в тюрьме тоже освободилось (Опасаемся). https://t.co/ImhN3XxeaM — Ходорковский Михаил (@mich261213) 12 марта 2017 г.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков настроен скептически: «Нельзя говорить об улучшении, скорее о торможении ухудшения. Учитывая тактические цели предыдущих пересмотров резонансных дел, есть серьезные основания полагать, что происходящее связано с главным политическим событием предстоящего года — президентскими выборами». Его точку зрения подтверждает и политолог Евгений Минченко: «Это возврат к нормальности, но это не значит, что сейчас всех знаковых заключенных, у которых был активный пиар, отпустят».