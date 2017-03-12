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12 марта 2017, 15:01
Нидерланды Турция
Наталья Ивлева

Дипломатический скандал с высылками

Акция у посольства Турции в Нидерландах
Акция у посольства Турции в Нидерландах
DailySabah/Twitter

Между Турцией и Нидерландами разразился настоящий скандал, который набирает обороты. В субботу, 11 марта, руководство Нидерландов запретило главе турецкого внешнеполитического ведомства Мевлюту Чавушоглу прилетать в страну, чтобы принять участие в акции политического протеста. Официальной причиной названа «общественная опасность», связанная с визитом Чавушоглу в Роттердам. 

В этот день там планировался митинг турецкой диаспоры, которая недовольна действиями руководства Нидерландов по отношению к членам турецкого правительства. Чавушоглу должен был обратиться к гражданам с двойным гражданством, чтобы убедить их поддержать изменения в конституции. 16 апреля в Турции пройдет референдум фактически о смене формы правления с парламентской на президентскую. Президент и правительство уже одобрили эти изменения.  

Однако за день до назначенного времени глава Роттердама Ахмед Абуталеб сообщил, что этот митинг не состоится. По его словам, владелец участка, где должен был пройти митинг, отозвал разрешение на проведение акции. Абуталеб также подтвердил, что власти страны не разрешат Чавушоглу участвовать в митинге на территории Нидерландов.

Запрет на прибытие турецкого министра в Нидерланды вызвал резкую реакцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил голландские власти в фашизме и назвал страну «пережитком нацизма». Эрдоган также пригрозил Нидерландам ответными зеркальными мерами: «Запрещайте нашим министрам иностранных дел летать сколько вам угодно, но теперь давайте посмотрим, как ваши рейсы будут садиться в Турции», — сказал он.

При этом в акции в Роттердаме планировалось участие не только Чавушоглу, но и другого турецкого министра — по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Сайян Кайи. Оценив ситуацию со своим коллегой, она заявила, что намерена добраться до Нидерландов наземным способом. Но власти Нидерландов пресекли и эту попытку, полицейские блокировали турецкому политику дорогу и депортировали ее в Германию, из которой она въехала в страну. «Весь мир должен принять меры против этой фашистской практики! Такое обращение с министром-женщиной не может быть принято», — написала Кайя в своем твиттере.

Несмотря на это, представители турецкой диаспоры в Роттердаме все же вышли в субботу и устроили митинг у турецкого консульства, выражая свое недовольство. Сначала было около двух тысяч человек, и полиция оттеснила их от здания консульства. Но после того, как распространилась новость, что местная полиция не пустила Фатму Бетюль Сайян Кайю в Роттердам, выступления стали активнее, начались стычки с полицейскими. К утру ситуация стабилизировалась, но на улицах города еще долго дежурили полицейские. По информации AP, были арестованы 12 человек, а пострадали в результате столкновений 7 человек.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Германии, 5 марта там должен был состояться митинг «Союза турецких демократов Европы», который был отменен. Любопытно, что и тогда Эрдоган критиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель теми же словами, что и ее голландских коллег. Он заявил, что действия немецких властей не отличаются от действий нацистов. По словам Меркель, таким заявлениям не может быть оправданий. Премьер Нидерландов Марк Рютте разделяет мнение немецкого канцлера: «Я понимаю, они разозлились, но это, безусловно, выходит за рамки», — заявил Рютте. 

Он также рассказал, что был потрясен решением турецкого министра по делам семьи и социальной политике отправиться в Роттердам на машине после того, как власти страны дали ясно понять, что ее появление нежелательно и не приветствуется. 

Его коллега, турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что Турция намерена решительно реагировать на методы нидерландской власти по отношению к турецким политикам. «С нашей стороны будет крайне жесткий ответ против недопустимого обращения по отношению к Турции и ее министрам, которые имеют дипломатический иммунитет. Наши так называемые европейские друзья, которые говорят о демократии, свободе слова и правах человека, проявили неуважение к ним», — говорится в заявлении Йылдырыма. 

 В социальных сетях активно обсуждается эта ситуация. Многие справедливо замечают, что если у Эрдогана такая поддержка за рубежом, то почему эти люди не возвращаются на родину: «Если уж турки в Голландии так любят Эрдогана, что выходят за него на митинги, так может на родину назад бы рванули и там бы горячо его поддерживали?» — написал пользователь Филипп Кликушин. 

Пользователь Марина Зайнулина заметила, что происходящее не является скандалом: «То, что происходит между Нидерландами и Турцией - не скандал, а помощь Нидерландов Турции чтить турецкую конституцию, которая запрещяет предвыборную агитацию за рубежом. Кроме того, акция Нидерландов не только одобрена ЕС, но им и поддерживается. Поэтому никакого скандала нет в этой неудобной для Эрдогана ситуации», — написала она. 

Некоторые полагают, что причина нынешних проблем в позиции Европы по отношению к Турции: «Любовь Европы к туркам, привела к тому, что уже неизвестно, кто у себя дома. Югославию развалили, теперь на очереди остальные страны Европы», — написал Александр Макар.

«У каждого народа есть "спящие" националистические чувства, особенно это относится к германским народам, Эрдогану лучше не будить националистические лихо…»— предостерег Гасан Гусейнов.

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