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13 марта 2017, 12:44
Евровидение Крым музыка Россия Украина
Ольга Зайцева

Евровидение в шахматном стиле

Певица Юлия Самойлова
Певица Юлия Самойлова

Представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который в 2017 году пройдет в Киеве, будет Юлия Самойлова, певица с ограниченными возможностями. Таково решение Первого канала, который занимался отбором исполнителей для участия в конкурсе.

Самойлова, у которой в 2003 году диагностировали спинальную амиотрофию Верднига-Гоффмана, передвигается только в инвалидной коляске. Тем не менее, она участвовала во многих музыкальных конкурсах, в том числе и международного уровня. В 2013 году она стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А», а в 2014 году участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпиады в Сочи.

Самойлова планирует выступить на Евровидении с англоязычной песней «Flame Is Burning». Александр Панайотов, которого СМИ первоначально называли наиболее вероятным выбором Первого канала, опроверг свое участие в конкурсе.

Выбор Первого канала привлек особое внимание аудитории еще и потому, что несколькими днями ранее на проекте «Минута славы» произошел скандал в связи с выступлением участника-инвалида. Двое членов жюри, Рената Литвинова и Владимир Познер, посчитали, что исполнявший танцевальный номер Евгений Смирнов, у которого нет одной ноги, выступал без протеза, чтобы привлечь больше сочувственного внимания. Они публично осудили его за «использование запрещенного приема», посоветовали «пристегнуть ногу», чтобы «не так очевидно эксплуатировать тему» ампутации.

Действительно, Смирнов во время выступления танцевал без протеза: его номер во многом был построен на том, чтобы показать, как парном танце может участвовать человек, лишившийся ноги. Он не согласился с обвинениями в том, что «пришел за пиаром», и покинул проект. Позже Литвинова и Познер принесли Смирнову извинения; продюсер Максим Фадеев назвал их неискренними.

 
Евгений Смирнов

В результате новость о том, что на Евровидении от России будет выступать девушка в инвалидной коляске, получила особый резонанс. В социальных сетях ее обсуждают широко. Многие связывают происшедшее на «Минуте славы» с выбором Первого канала – или, по крайней мере, не исключают наличия такой связи хотя бы по принципу противоположности.

«Ух, а вот это прямо торжество манипулятора: сразу после скандала с "Минутой славы" Первый канал отправил на Евровидение Юлю Самойлову – певицу-инвалида. Как вам такое решение?», «Вот зачем был нужен скандал в "Минуте славы"», «Мы живем в удивительное время. Пока одних редакторов увольняют за то, что допустили на передачу танцора без ноги, другие редакторы готовят выступление Юлии Самойловой», «Там кто-то прекрасно играет даже не в шахматы, а в го. "Минута славы", Познер, Литвинова ... участник Евровидения от России...», – такого сорта мнения высказываются чаще всего.

Встречаются и более развернутые комментарии.

«Накануне вся Швеция в прямом эфире во время трансляции финала Melodifestivalen голосовала за артиста, который будет представлять страну на Eurovision-2017. Им стал Robin Berngtsson. В России в программе Время сообщили, что от страны на музыкальный конкурс поедет Юлия Самойлова. В одном случае люди выбирали, в другом – людям сообщили. Вот и вся разница!

P.S. и да, история Познера/Литвиновой в программе "Минута Славы" (кстати тоже Первый канал) теперь представляется в совершенно ином ключе. Я не верю в совпадения.», – пишет в Facebook Сергей Митрофанов, журналист, бывший заместитель гендиректора РБК-ТВ.

«Стало известно, кто от России поедет в Киев на Евровидение. Это Юлия Самойлова – певица на инвалидной коляске. Выбор можно объяснить тем, что девушка-инвалид – очень неудобный человек для возможных нападок в Киеве, вероятность которых довольно высока. И, естественно, Юлия Самойлова может рассчитывать на солидную поддержку в европейских странах при голосовании.

Ну и внутренне-российский аспект. Ответ на скандал с Познером, Литвиновой и танцором-инвалидом Евгением Смирновым, который произошел на том же Первом канале в шоу "Минута славы". Познер и Литвинова уже извинились перед Смирновым. А Первый канал отправил на Евровидение девушку с ограниченными возможностями», – отмечает Игорь Гужва, главный редактор портала «Страна.ua».

Многие даже далекие от работы СМИ пользовали высказывают мнение, что отправлять Самойлову на Евровидение – не самое удачное решение, которое может принести немало неприятностей самой певице.

«О национальной гордости поющих... И дата полуфинала, и место – все наводит на одну незамысловатую мысль. Чем же так дорого Евровидение поющим, что даже мысль об отказе в участии невыносима (некий Колдун даже считает бойкот поражением)?

Я еще могу понять олимпийцев, соглашающихся выступить под нейтральным флагом. В спорте все жестко, 4 года – огромный срок, сзади подпирает молодежь. А тут-то? Или надежда на то, что человека в инвалидной коляске не обидят? Ну, так не сработало уже в Рио. Да и "Минута славы" была жестока к инвалиду. Не надо бы(», – размышляет пользователь Марина Карпова из Москвы.

Некоторые находят решение руководства Первого канала по поводу Евровидения (на котором, кстати, идет и «Минута славы»), вызывающим и циничным как с точки зрения реалий самой России, так и с точки зрения того, каково придется Самойловой, не самой известной и, с точки зрения некоторых, не самой талантливой певице, к тому же ранее высказывавшейся в поддержку присоединения Крыма к России, когда она будет участвовать в конкурсе в Киевев.

«Страна без пандусов посылает на «Евровидение» инвалида-колясочника, вот это ход!», «Но объективно же весьма посредственная песня и весьма средненькие вокальные данные. Это если без поблажек. На что рассчитывают? Что "запрещенный прием" сработает? Стояла бы на ногах, я бы 100% ставила на то, что в финал не пройдет...», «Плохая затея. Очень плохая...», «Жалко девочку, пешка в политической игре», «Зачем девушку подставлять? Это же не конкурс, это просто издевательство какое-то!», «В любом случае будет скандал, кого бы ни отправили. Зачем же делать так, чтоб этот удар пришёлся на девочку с ограниченными возможностями...», – выражают мнение пользователи соцсетей.

Некоторые искренне недоумевают, зачем вообще нужно принимать участие в таком конкурсе.

 
Певица Джамала

«Зачем вообще ехать на Украину? Выступать в Евровидении… Я думаю, что в музыкальном соревновании ,,Евровидение" давно отсутствует честность и порядочность стран-участниц», «Джигурду нужно послать, если вообще ехать... но самый правильный выбор – не ехать», «Вообще этот конкурс давно мной воспринимается как просто политический пасьянс», «Зачем вообще туда ехать? Заведомо недружественное отношение», – так или примерно так на новость о вероятной поездке Юлии Самойловой на конкурс отреагировало немалая часть аудитории.

Впрочем, возможно, Самойлова и не сможет поехать на «Евровидение»: ей могут запретить въезд на Украину.

«Если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины, я проблем не вижу. Если она человек искусства, то мы будем только рады, если представители российского народа выступят», – приводит слова советника главы МВД Украины Антона Геращенко радиостанция «Говорит Москва».

Он тут же добавил, что если россиянку «будут использовать для провокации», то не исключено, что со стороны МВД Украины «могут быть предприняты действия по запрету на въезд».

Напомним, Украина получила право принимать «Евровидение-2017», поскольку в конкурсе 2016 года победила украинская певица Джамала с песней «1944». Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы его назначены на 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая.

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