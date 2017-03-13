Группа депутатов Государственной думы, в числе которых Наталья Поклонская и Константин Затулин, инициировали законопроект, в котором предлагается новый принцип получения гражданства — на основе «права почвы», передает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслана Бальбека.

Он сообщил, что комитет уже дал положительное заключение на законопроект. «В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», — приводит агентство слова парламентария.

Суть предложения в том, что возможность получить российское гражданство через упрощенную процедуру получат носители русского языка, в том числе выходцы из стран постсоветского пространства и их родственники, а также те, кто проживает на территориях, входивших в состав Российской империи. Новый документ позволяет людям, которые происходят с исторически российских территорий, ныне не входящих в состав России, получить статус носителей русского языка. На сегодняшний день они не могут попасть даже на собеседование в специальной комиссии, которая признает этот статус.

Как пишет «Медуза», законопроект включает поправки, по которым обладатели статуса «носителей русского языка» будут не обязаны предоставлять документ от полномочного органа иностранного государства, подтверждающий, что заявитель вышел из другого гражданства. В пояснительной записке уточняется, что это требование усложняет получение вида на жительство и вступление в российское гражданство носителей русского языка, которые являются украинскими гражданами.

Согласно юридической терминологии, «право почвы» закрепляет право на получение гражданства за лицами, которые были рождены на территории этого государства. При этом не имеет значения расовая, национальная и языковая принадлежность этого человека. Напомним, что сейчас в России действует право почвы, и воспользоваться им могут дети, рожденные в России у граждан других стран, если государства родителей не дают гражданство по рождению. То же самое касается и детей, родители которых не имеют гражданства, а также тех, чьи родители неизвестны.

Паспортный стол / kazap.ru

Этот законопроект соответствует поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в декабре прошлого года своей администрации и Совету по развитию гражданского общества и правам человека. Он ведет проработать вопросы упрощения получения российского гражданства для ряда категорий лиц, в числе которых как разносители русского языка, иностранцы, получившие образование в российских вузах и средне-специальных учебных заведениях, а также соотечественники, имеющие разрешение на временное проживание и вид на жительство в России.

Протоиерей Всеволод Чаплин на своей странице в facebook поддержал этот законопроект: «Это поможет многим из тех, кого сейчас высылают, несмотря на то, что на"родине" - в новообразованном государстве - этим людям может угрожать опасность. Впррочем, надо гарантировать настоящее знание русского языка теми, кто таким образом будет приниматься в гражданство. Необходимо утверждение на уровне подзаконного акта серьезного минимума познаний и владения навыками общения. Иначе наводним страну сомнительными мигрантами», — считает он, подчеркивая, что «право крови» должно быть истолковано не только в смысле рождения от гражданина России, но и в смысле принадлежности к русскому этносу или к другим коренным этносам России. «Германия создает привилегии для этнических немцев, Израиль - для евреев. И никого не стесняются. Не надо стесняться и нам», — полагает Чаплин.

В социальных сетях инициатива была встречена, напротив, крайне неприветливо. Многие считают, что это откроет двери для множества потенциальных мигрантов, которые сейчас нелегально работают в России, и проблем от этого только прибавится. В частности, на этот проект обратил внимание и уральский блогер Валерия Амиров, в своем ЖЖ он предостерег руководство страны от столь решительных действий: «Если законопроект в Думе пройдет, то гражданами нашей страны без проблем станут несколько десятков миллионов человек из бывших республик СССР. Те, кто в них родились и их прямые потомки. Мы решительно прирастем населением, только вот стоит ли таким перспективам радоваться? То, что стране не хватает рабочих рук - очевидно, как очевидно и другое обстоятельство - "руки" эти из бывших республик СССР приезжают в массе своей не имеющие никакой квалификации. Если Россия даст всем желающим паспорта, то она получит огромные социальные обязательства - нужно платить пенсии, пособия, материнский капитал и так далее», — написал Амиров.

«Гражданство нужно давать только по наследству! Минимум от одного родителя. А лучше только если оба родителя граждане России. Гражданство это большая ценность. Это право на часть наших общих богатств, право влиять на Россию. Такое недопустимо раздавать всем желающим», — прокомментировал Семен Драконов.

Крестьянин в поле

«Уже не знают, как народ приманить. Можно и язык не знать и стать гражданином. Или наоборот, корней не иметь, а просто язык знать. Вообще пофиг», — написал Эдуард Пусеп.

«Ещё один смачный плевок в лица некоторых русских националистов, уважительно и даже с почтением относившихся к Поклонской», — считает Владимир Суханов.

Юзер Axel Foley охарактеризовал предложение депутатов как «позорище»: «Масса людей с 1999 года не могут получить гражданство. После прихода Путина, получение паспорта - неимоверная проблема. Про тысячи людей, которых оставили в Туркменистане можно не говорить. Несусветное позорище, этот дешевый, показной цирк, когда показывают никому ненужных актеров, спортсменов, которые "мечтают" стать гражданами РФ. При том, что тысячи людей ждут неизвестно чего. Сколько людей годами не могло и не может начать получать пенсии из-за отсутствия паспорта», — написал он на своей страницу в социальной сети.