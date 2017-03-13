Видео дня. Песня Самойловой для «Евровидения»

Поздно вечером 12 марта стало известно имя представителя России на музыкальном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдет в Киеве. По результатам отбора Первый канал отправляет ее на конкурс с песней «Flame Is Burning». Предлагаем посмотреть видеозапись данной композиции.

После того, как стало известно о том, что Самойлову могут не пустить на конкурс по политическим соображениям (в Киеве подозревают, что она могла поддерживать присоединение Крыма к России, так как давала концерт на полуострове), сама исполнительница заявила, что она не думает об этом и настроена позитивно.

Не так позитивно настроены пользователи интернета, которые сегодня весь день обсуждают кандидатуру Самойловой. Большинство из них сходятся во мнении насчет того, что выбор девушки-инвалида - это не признание ее таланта, а ход Кремля, который хочет добиться участия в конкурсе, либо развязать дипломатический скандал.