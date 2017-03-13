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13 марта 2017, 07:52
банковский сектор бензин Великобритания Евровидение медицина Нидерланды российское гражданство сотовая связь Турция
Илья Карпюк

Заголовки утра. 13 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Не тяни бензин» пишет про то, что в России вводят экспресс-проверку качества топлива на АЗС.

«Операторы прозванивают долги»: к абонентам сотовых сетей могут вернуться сообщения о минусе.

«Семь резюме на одну вакансию»: в 2017 году рост спроса на рынке труда заметно отстанет от предложения.

РБК в статье «Банкиры выселяют из хрущевок» утверждает, что ипотечные банки просят заемщиков переоформить залог до сноса.

О чем договорились президенты России и Турции, написано в статье «Доверие сменило нормализацию».

Как мошенники используют Telegram для легализации денег, описывается в статье «Мобильный отмыв».

«Известия»: «Россияне заплатили банкам 1,8 трлн рублей процентов». В этом году цифра может существенно увеличиться из-за роста активности банков.

«Нестандартное лечение»: за год количество штрафов за нарушение правил и норм оказания медицинской помощи выросло на 35%.

«Коммунальщиков обяжут платить за отсутствие воды»: закон «О защите прав потребителей» хотят распространить на поставщиков ЖКУ и услуг связи.

«Газета.ru»: «Звезда Пугачевой поедет на "Евровидение"». Россию на «Евровидении-2017» в Киеве представит Юлия Самойлова.

«Стены, которые построил мир»: статья о том, где и какие стены строят между собой государства.

«Россиян определят по почве»: в Госдуме предложили давать российское гражданство по «праву почвы».

The Economist: «Для вас посадки нет. Турция и Нидерланды схлестнулись из-за турецкой кампании перед референдумом» (No landing rights for you: Turkey and the Netherlands clash over Turkey’s referendum campaign). Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал нидерландцев «нацистами», после того как они отказались впускать его министра иностранных дел.

«Bagehot: Британское государство плохо подготовлено к переговорам по Brexit'у» (Bagehot Britain’s state is poorly equipped to enter the Brexit talks). Постоянный блоггер при издании рассуждает о контексте, в котором Британия готовится начать переговоры с ЕС.

Bloomberg: «Словесная война Турции с голландцами обострилась из-за новых обвинений» (Turkey War of Words With Dutch Worsens With New Accusations). Дипломатическая конфронтация между Нидерландами и Турцией усилилась в воскресенье: министры иностранных дел обменялись критикой.

«Польская оппозиция обвиняет правительство в том, что оно стремится выйти из ЕС» (Poland Opposition Accuses Government of Seeking to Exit EU). Главная оппозиционная партия Польши утверждает, что польское правительство намерено подорвать европейское единство.

The Wall Street Journal: «Нидерландский лидер взял популистский тон, защищаясь от ультраправой партии» (Dutch Leader Takes Populist Turn to Fend Off Far-Right Party). Премьер-министр Нидерландов старается отразить популизм, в том числе и антиисламский, содействуя ему. Он требует, чтобы иммигранты адаптировались или уезжали.

«Турецко-голландская ссора разрастается: Нидерланды депортируют министра» (Turkey-Netherlands Row Escalates as Dutch Deport Minister). Словесная перепалка между Турцией и Нидерландами вызвала дипломатический кризис, притом что обе страны находятся в ожидании важных выборов.

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