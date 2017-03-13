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13 марта 2017, 09:26

Точка кипения Южной Осетии: Бибилов и Кокойты могут заиграться

Выборы в Южной Осетии / 1tvnet.ru
Выборы в Южной Осетии / 1tvnet.ru
1tvnet.ru

Политические авантюристы пытаются разжечь пламя конфликта в северокавказской республике, поставив на кон с трудом достигнутую стабильность.

Как сообщает Infox, 9 апреля в Южной Осетии – независимой республике, последовательно преодолевающей последствия тяжелых военных конфликтов и шаг за шагом восстанавливающей экономическое благополучие аланского народа – ожидаются два важных политических события.

Выборы Президента Южной Осетии и референдум по возвращению республике исторического названия «Алания» стали не только самой обсуждаемой темой для народа Осетии, но и политическим тотализатором для желающих достичь власти любой ценой – в том числе ценой дестабилизации обстановки в стране.

Напомним, что предыдущие президентские выборы в Южной Осетии состоялись лишь «со второй попытки». В электоральной схватке тогда схлестнулись ставленник ушедшего «в тень» и не сумевшего обеспечить исполнение обещанной «осетинской мечты» Эдуарда Кокойты, едва обозначивший свои политические амбиции Анатолий Бибилов, и удивившая мужской мир Кавказа уверенной победой Алла Джиоева.

Именно тогда республика вследствие несоблюдения участниками политического процесса договоренностей с внешними и внутренними партнерами оказалась на грани политического кризиса, результаты состоявшихся в 2011 году выборов были отменены, ввергнув небольшую и не слишком богатую страну в пучину политических страстей и дополнительных расходов.

Тест 2012 года «на разумность» актуален и сейчас

Непростую роль вынужденного политического миротворца пришлось взять на себя победившему на состоявшихся затем в апреле 2012 года выборах Леониду Тибилову.

Президенту Леониду Тибилову, как считают эксперты, за счет установления гибкого политического баланса и не всегда характерного для горячего кавказского характера отказа от личных мотивов в угоду интересам государства удалось удержать республику от политического кризиса. Он взвешенно подошел к вопросу устранения проблем и смог найти место в осетинской политике представителям разных позиций, в том числе и тем, кто в разной степени ему противостоял – Анатолию Бибилову, Алле Джиоевой, Дмитрию Медоеву и другим.

В столь непростой ситуации Тибилов смог обеспечить продолжение и укрепление взаимоотношений с Россией.

Именно Россия не только признала независимость Южной Осетии в «горячие» годы, но и поддерживала и поддерживает возрождение независимого государства путем существенной финансовой поддержки.

Именно взаимоотношениями с Россией бравировали неудавшиеся кандидаты в Президенты в 2011 и 2012 году, именно этим фактором стабильности и достижения благополучия республики они же готовы пренебречь в апреле 2017 года.

Соперники стали соавторами политической интриги

Основными игроками «против» действующего Президента Леонида Тибилова в 2017 году стали все те же одиозные фигуры осетинской политики – мечтающий вернуться к власти политический тяжеловес Эдуард Кокойты и занявший место спикера Парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Как отмечает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов, для Южной Осетии это будут первые президентские выборы после кампании 2011 года, приведшей к сложнейшему внутриполитическому кризису. По его словам, важно показать (не внешнему миру, а, прежде всего, самим себе), что уроки прошлого усвоены, и поступательное развитие республики важнее, чем извлечение сиюминутной выгоды и попадание на верхние этажи власти любой ценой.

В югоосетинской президентской гонке, по мнению многих экспертов, определились два фаворита — действующий глава государства Леонид Тибилов и спикер Парламента – Анатолий Бибилов. Однако, помимо них, есть и другие кандидаты, не желающие играть роль статистов (Алан Гаглоев, Амиран Багаев, Алан Козонов, Эдуард Кокойты – двое последних в настоящее время получили отказы ЦИК в регистрации).

Странным для внешних наблюдателей образом продолжает политическую игру «на грани» в публичном пространстве Эдуард Кокойты, наступивший на самим же собой подложенные грабли – а именно «ценз оседлости». Именно эта конституционная норма стала камнем преткновения для Кокойты, который, судя по всему, все еще пытается обойти ее путем «площадной политики».

Парадоксы сценария: «Народники» против народа, «Единые» против единства

Удивляет экспертов и позиция спикера югоосетинского Парламента – казалось бы, по статусу призванного способствовать укреплению закона в республике. Напротив, сейчас Анатолий Бибилов предпринимает характерные для него, считающего возможным в пылу страстей покинуть заседание Парламента или правительственную встречу, непоследовательные действия. Так, буквально 10 марта по его инициативе была созвана внеочередная сессия Парламента, некоторыми депутатами названная «обморочной» - насколько невнятно пояснялась в спешных телефонных звонках тема заседания, настолько же грубо был нарушен регламент работы представительного органа. В результате силами представителей двух партий «Единая Осетия» (партии Бибилова) и «Народная партия» (партии Кокойты) – остальные депутаты проигнорировали не соответствующее законному регламенту заседание – было принято обращение к ЦИК Южной Осетии, именующее незаконным открытие избирательного участка на территории Северной Осетии.

Странность и непоследовательность действий причудливым образом объединившихся политических конкурентов Бибилова и Кокойты - не только в намеренном нарушении конституционных норм или банальном незнании закона, но и в отрицании идей объединения осетинского народа, с одной стороны, и идеи широкой демократии, с другой стороны. Ибо по данным паспортно-визовой службы, на севере Осетии проживает более двадцати тысяч граждан Южной Осетии, причем многие не имеют физической и финансовой возможности приехать голосовать в Цхинвал и тем более отдаленные территории республики.

Именно по обращению консула республики Южная Осетии Мориса Санакоева, как заверила корреспондентов Председатель ЦИК республики Белла Плиева, и было принято решение об открытии участка на севере Осетии с целью обеспечить возможность реализации права голоса гражданам республики, а также подтвердить легитимность и открытость выборов Президента Южной Осетии.

Также Белла Плиева отметила, что по Конституции Южной Осетии лишь суд вправе принимать решение о законности либо незаконности действий ЦИК, что и обеспечивает независимость решений комиссии, в данном случае громкое заявление представителей Парламента – служит лишь обострению ситуации, но никак не соблюдению законности. По нашим данным, в суд с подобным заявлением никто не обращался.

Зато появились другие обращения. Всем известная несдержанность Анатолия Бибилова в очередной раз проявилась в том, что на следующий день после спешного заседания и впопыхах сделанного громкого заявления о незаконности открытия участка на севере Осетии, он лично 11 марта подал в ЦИК перечень кандидатур своих представителей для работы в том числе на данном участке, причем с нарушением указанных в законе сроков подачи данных документов. Понятно, что столь непоследовательное поведения и подобный рисунок личности вряд ли могут составить достойную репутацию любому политику.

Горячие головы рвутся на площадь

Соавтор политического сценария Бибилова по дестабилизации обстановки в Южной Осетии – политический тяжеловес Кокойты – избрал путь прямого давления на суд и общественное мнение. Так, в социальных сетях в ночь на 13 марта (предполагаемая дата вынесения решения суда по поданному 9 марта заявлению Эдуарда Кокойты о неправомерности отказа ЦИК в его регистрации кандидатом) появился открытый призыв к массовым беспорядкам. Слухи о том, что Кокойты стягивает силы для реализации понятного ему сценария «площадной» борьбы за власть, муссировались в Осетии последние пару дней. Надо понимать, что за три года без войны еще не все горячие головы успели остыть, и споры могут перейти границы допустимого. Жители Осетии, годами оплакивающие родных и близких, погибших в военных действиях, вряд ли готовы оплачивать своими жизнями политическую «лебединую песню» Кокойты.

Прокуратура Южной Осетии вечером 12 марта была вынуждена распространить обращение, в котором призывает население республики не участвовать в незаконных массовых акциях. «В целях профилактики административных правонарушений и преступлений в предвыборный период на территории Республики Южная Осетия, обращаемся к населению республики с просьбой отказаться от участия в незаконных публичных массовых мероприятиях, направленных на нарушения общественного порядка, и против конституционного строя Республики Южная Осетия», — говорится в официальном сообщении.

5 шагов в никуда и утрата доверия - ошибки, объединившие фигурантов скандала

Эксперты сходятся во мнении, что объединяющим началом союза двух пока еще политических фигур – Анатолия Бибилова и Эдйарда Кокойты – стала общность допущенных ими политических ошибок. Так, Анатолию Бибилову припоминают не только непоследовательность, подростковое демонстративное «хлопанье дверьми» при нехватке политических аргументов, но и неисполнение им же данных народу обещаний – так называемые «Пять шагов в Россию». Сейчас его противодействие объединительным действиям действующей власти и консолидации народа Осетии играет против спикера Парламента. Подобная «забывчивость» осетинами воспринимается как предательство.

Эдуард Кокойты, в свою очередь, тоже «забыл» о том, как сам утерял доверие не только своего народа, но и лично «подставил» Президента России Владимира Путина, который так много значения придает личной ответственности, честности в политике, последовательности и соблюдению договоренностей.

Предавший раз обманет снова

Напомним, годы с 2008 по 2011 во время президентского срока Эдуарда Кокойты были, как принято говорить у банкиров, самыми «жирными» в плане предоставления финансовой поддержки со стороны России. Инвестиции шли не потоком, а широкой рекой. Большие деньги тогда явно «ударили в голову» посчитавшему себя великим Кокойты, что привело к несоблюдению финансовой дисциплины и многочисленным нарушениям. Волнами финансовых потоков Кокойты тогда облагодетельствовал многих из своего ближнего круга. В печальное наследство сменившему его на посту Президента Леониду Тибилову он оставил долги перед строительными компаниями, незавершенные проекты с отсутствующей документацией, липовые хвалебные отчеты о «потемкинских» несуществующих объектах.

Новый уровень партнерства с Россией возможен только при стабильной власти

Можно понять негодование Президента России, когда после ухода Кокойты вместо «полностью восстановленной и отстроенной республики», как он бодро рапортовал В Россию, Путину представили реальную картину происходящего – остановившиеся стройки, нарушенные договоренности и обманутый в своих ожиданиях народ Осетии. Надо сказать, многие проблемы действующий Президент Южной Осетии Тибилов вынужден расхлебывать до сих пор.

Именно Тибилову выпала непроста доля восстанавливать не только экономику и политическую стабильность Южной Осетии, но и возвращать доверие российских партнеров, делами завоевывать личное доверие Путина. Результатами большой работы стали не только явные глазу построенные объекты, дороги, привлечение производств и постепенное развитие экономики и сельского хозяйства Осетии, но и заключение договоров с Россией, выход на новый уровень партнерских взаимоотношений. В ближайшее время, по оценкам экспертов, на ожидаемой в марте 2017 года встрече будет подписан не только уже озвученный источниками из Администрации Президента российской Федерации договор об укреплении стратегического партнерства армии Южной Осетии и России, но и важные экономические соглашения.

Впрочем, не нужно быть великим экономистом и осведомленным политиком, чтобы понять, что дальнейшее исполнение договоренностей во многом завязано на фигуре действующего Президента и именно Леонида Тибилова определил для себя Владимир Путин как партнера.

По мнению российского политолога Модеста Колерова, Москве важны стабильность в республике и возможность ее развития, пусть медленного, но в правильном направлении. А эту стабильность в широком смысле гарантируют две вещи, на первый взгляд друг с другом никак не связанные, – освоение российской помощи с учетом интересов всех местных групп влияния и бесспорная легитимность власти в глазах общества. Последнее невозможно без обеспечения цивилизованного избирательного процесса, и кризис 2011 года тому доказательство.

Осетия хочет мира и спокойствия

Осетинка Алана Сабеева считает, что в выступлениях описанного выше «политического дуэта» нет никакой конкретики, а истерия в народе нарастает. Думаю, никто не хочет повторения ситуации, которая была. Как мне кажется, люди, которые обожглись один раз во время выборов, не хотят обжечься снова. Выборы явление неизбежное, очень важно, чтобы они прошли легитимно и справедливо. Важно для независимости молодого государства. Работ по восстановлению республики еще, как говорится, непочатый край. Но уже сейчас можно видеть восстановленные дороги, здания, новые кварталы с многоэтажками. Зарплаты и пенсии выплачиваются вовремя. Цхинвал поражает и радует своей умиротворенностью, спокойствием и гостеприимством жителей. В 2017 году народу на Юге Осетии предстоит выбрать то, как они хотят жить в ближайшие годы. Думаю, каждый в первую очередь — хочет мира и спокойствия, которые были в стране последние пять лет.

Леонид Тибилов свою позицию описывает так: Пять лет идти трудным путем, решать вопрос за вопросом, расчищать завалы из проблем, оставленных предшественниками, добиться уважения и… вдруг остановиться – недопустимо. Иначе можно потерять весь наработанный результат и начинать заново. Я не могу позволить себе такого, для меня Осетия выше личных интересов.

Пятница, 13-е в Осетии грозит наступить в понедельник

Пока действующий Президент Южной Осетии вынужден больше заниматься сохранением столь хрупкого мира, чем своей избирательной кампанией, хорошо спевшийся дуэт Бибилова и Кокойты действует по все более явному длинному политическому сценарию, в котором уже расписаны политические и финансовые дивиденды каждой стороны.

Цель этого сценария – захват власти любой ценой, в том числе ценой дестабилизации ситуации в республике, к чему уже прямо призвали оба фигуранта, протестировав послушность ручного Парламента в принятии незаконных решений и боеспособность своих крикунов в площадных митингах. И после соло Бибилова в парламенте 10 марта, 13 марта на авансцену запланирован выход Кокойты с массовыми беспорядками. Впрочем, местные источники склонны подозревать, что Бибилов, имеющий опыт взаимодействия с украинскими мастерами по дестабилизации в политике, пытается блефовать, используя старшего по возрасту Кокойты в роли «мальчика для битья». Впрочем, когда друг с другом пытаются сесть за карточный стол шулера, ждать сюрпризов нужно каждой стороне. Пострадавшими же в этом театре политической сатиры будут другие – простые жители Южной Осетии. Части из них все еще невдомек, что надежды на российскую помощь и интеграцию могут пойти прахом, когда во власть рвутся люди, который Кремль не приемлет. В конце концов, вопрос личного доверия никто не отменял.

То, что граждан Южной Осетии мастера политического блефа Бибилов и Кокойты с помощью зарубежных политтехнологов используют «вслепую» как статистов, доказывает даже простая цитата из множества агиток. Так, некая преподаватель ЮОГУ Белла Оганезова в избирательной газете Бибилова заявляет: «Я с Анатолием Бибиловым лично не знакома, однако я наслышана о его порядочности и энергичности. Он и его партия выступает за воссоединение нашего малочисленного осетинского народа, а это наша вековая мечта. Уверена, что этот период только начальный в его политической деятельности». Остается лишь пожалеть подобных обманутых граждан, ибо и единая Осетия Бибилову не нужна, как голоса соотечественников на севере Осетии, и объединительную идею референдума о возвращении исторического названия Алания он раскритиковал, так что такие политические начинания хорошим обычно не заканчиваются. Как и провоцируемая Бибиловым политическая смерть Кокойты, логично следуемая из совместных действий «дуэта».

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