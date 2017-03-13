Убеждать работников копить на пенсию, возможно, придется работодателям – соответствующий законопроект разработали Центробанк и Минфин России. Согласно его концепции, граждан смогут автоматически подключать к формированию пенсионных накоплений.

Напомним, предполагается, что индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) заменит государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 года. При этом подразумевается, что вместо работодателя взносы в ИПК будет делать сам работник.

По данным газеты «Ведомости», концепция предполагает, что при поступлении на работу граждане будут автоматически регистрироваться работодателем в пенсионном плане ИПК через центрального администратора (а работающие не по найму смогут зарегистрироваться у того же центрального оператора сами).

Так как работодателям отводится важная роль в вовлечении граждан в ИПК, им обещаны льготы: на сумму уплаченных работником взносов компании получат вычет по налогу на прибыль (с повышающим коэффициентом в размере 3% в первые шесть лет – и затем 6%). Что же касается работников, то им с момента запуска системы будет предложено через работодателей выбрать негосударственный пенсионный фонд, заключить с ним договор и выбрать ставку взноса (от 0 до 6% от зарплаты).

Ставку можно будет изменить; предусмотрена и приостановка уплаты взносов на срок до пяти лет. Для тех же, кто ничего не выберет, ставка сначала будет нулевой, а затем начнет каждый год повышаться, пока не достигнет до 6%.

В документе есть сложности с важнейшим звеном системы ИПК – центральным администратором, который будет выставлять оферты работникам через работодателей, формировать и обрабатывать пенсионные счета и взносы, отмечает издание.

Концепция проходит межведомственное согласование, подтвердили газете в пресс-службе Минфина. Предполагается, что она может начать выполняться с 2019 года. Между тем эксперты, опрошенные газетой, утверждают, что новая система, фактически дублирует старую обязательную систему.

Предложения по поводу новой системы недостаточно продуманны и могут быть изменены. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» экономист Антон Табах, доцент Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». По его оценке, у концепции в настоящее время есть множество уязвимых мест; что же касается вопроса о том, повторяет ли новая система ныне существующую, то определенное структурное сходство в них есть.

«Вообще новая система еще очень плохо пропечена, так что сейчас мы обсуждаем моменты, которые, скорее всего, еще сильно изменятся. Да, структурно центральный администратор, о котором идет речь в законопроекте, повторяет нынешнюю систему. Но из плюсов его можно указать тот, что все-таки он будет отдельным от ПФР, и все это не будет смешиваться с обычной распределительной системой.

Неясно еще, какая роль будет во всей этой новой истории у негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний. Но думаю, что это пока еще – вопрос очень большого торга. Я бы сейчас даже не хотел еще этот пункт комментировать. Пенсионные системы в мире есть разные, а мировой опыт заимствуется очень ограниченно – то есть, для создания пенсионной системы как бы есть набор кубиков, но в каждой стране такая система уникальна, в том числе и в части накопительной. Это второй момент, который я хотел отметить.

Пенсионеры на отдыхе

Момент третий: роль работодателей по новому законопроекту повышается. Естественно, тут есть почва для злоупотреблений. В принципе, существенная их часть уже ограничена действующим законодательством – еще со времен реформы в Казахстане у нас часть их была ограничена в превентивном порядке, часть – исходя из собственного, внутрироссийского опыта. В целом, злоупотреблений в этой области я особо не боюсь, тем более – со стороны крупных работодателей. У мелких, правда, чуть иная история», – объяснил Антон Табах.

Говоря о ранее выдвигавшейся идее поставить налог на доходы физических лиц в зависимость от уплаты пенсионных взносов, он отметил, что эта идея представляется ему еще менее проработанной и менее перспективной.

«Что касается идеи поставить НДФЛ в зависимость от уплаты пенсионных взносов и так далее, то, думаю, инициатива по привязке их друг к другу пойдет в никуда. И сразу по нескольким причинам.

Одна из причин состоит в том, что НДФЛ у нас идет в региональный бюджет. Спрашивается, почему за федеральный вопрос должны расплачиваться регионы? Более того, в крупных регионах НДФЛ – это основной источник дохода. Например, в Москве НДФЛ дает больше поступлений в городской бюджет, чем налог на прибыль.

Словом, по поводу этой идеи все эксперты по налогообложению хватаются за голову и говорят, что она никуда не пройдет. А если хватаются за голову все эксперты самых разных взглядов, то, наверно, это говорит о том, что эта идея продумана очень слабо.

Налоговая льгота по социальным взносам – 100% можно. Льгота как льгота по специальности НДФЛ – еще куда ни шло, в конце концов, то же жилье или медицинские расходы под это подпадают. Но вот что касается штрафных ставок для тех, кто не копит на пенсию, то это противоречит всей логике налогового законодательства», – считает Антон Табах.

По факту, подключение к системе ИПК будет вовсе не автоматическим – оно возложено на работодателя; кроме того, неясны еще многие моменты, связанные с такой системой. Об этом на своей странице в Facebook размышлял Евгений Якушев, экс-председатель совета директоров в компании «НПФ "Европейский пенсионный фонд"», ныне – исполнительный директор НПФ «САФМАР».

«Ведомства вышли "из тени" и разослали первый концептуальный проект. Olga Kuvshinova подметила много деталей, по поводу "эффективности" предложенной модели стимулирования, но хочу отметить еще несколько аргументов почему ИПК в нынешней транскрипции не будет "летать".

– автоматическая подписка – совсем не автоматическая, т.к. предлагается возложить ее на работодателя. Более того, в документах возникает договор, который необходимо заключить и через работодателя и ЦА передать в НПФ.

– смущает модель Центрального администратора, без которого концепция ИПК не работает. Функционал предполагается огромный, затраты на создание – как создать ПФР2 или ФНС2. Я не говорю про трудозатраты на подключение 5 млн работодателей по защищенным каналам связям и обмену документами, реестрами и платежами. Кто оплатит строительство такого монстра и за счет каких средств? Нужно ли государству ради ИПК создавать новый госреестр?

- представьте себе трудозатраты работодателя, который по каждому работнику ежемесячно должен узнавать тариф от 0 до 6 и каким-то образом начислять взносы. Побоюсь спросить: а надо ли платить в ИПК с доплат на форменную одежду, матпомощи на похороны близких или с отпускных? Тема администрирования у работодателя пока не продумывалась, хотя реакцию кадровиков и бухгалтеров предположить не сложно...

В отделении банка / Фото: Сергей Васильев, ИА "Клерк.ру"

- поскольку это все делается для людей, то требуется детальная проработка сервисов. Как перейти в другой НПФ, как подать заявление о каникулах или изменении тарифа взносов, как получить выписку и понять доходность, гарантию – ответов пока нет. Про клиенториентированность – ни слова...

Позиция, что ИПК замещает замороженную накопительную часть ОПС, также весьма спорна. Сейчас все работает. ПФР ведет единый реестр ЗЛ, работодатели могут уплачивать взносы, НПФ в системе гарантирования успешно назначают и выплачивают накопительную пенсию. Единственное отличие предлагаемой модели ИПК – это источник взносов – зарплата работника. Строить для этого новую инфраструктуру и регулирование...»

Размышляя о том, как можно было бы улучшить положение дел, он предложил следующие шаги: «В части инфраструктуры надо продолжать консультации по возможности организовать учет на базе распределенного реестра, который ведут НПФ, в тч на базе технологий blockchain. Пока в планах АНПФ по итогам консультация с IT компаниями подготовить доклад для федеральных ведомств. Возможно, нащупаем более эффективное технологическое решение чем ЦА.

- продолжать консультации по источнику взносов: ЦБ и Минфин предложили из ЗП, Минэк в явном виде предложил повысить подоходный налог, можно также вернуться к теме расщепления страхового тарифа между работодателем и работником и его повышения (попадаем в текущее регулирование, источник работник, но можно отказаться)

- стимулирование нужно и дальше обсуждать. В первом приближении 1,03 и 1,06 не делают работодателю погоды».

«Главное в дискуссии. Государственные пенсии будут маленькими, нужно задумываться о доходе в старости», – заключил Якушев.