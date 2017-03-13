Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
13 марта 2017, понедельник, 22:43
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Ум — за разум: обзор интеллектуальных игр Орла
Форсайт-лаборатория. Топ-15 профессий будущего Ямала определены
Травматологи и микрохирурги ИОКБ успешно провели пластику ложного сустава ладьевидной кости
«Газпром» 20 марта подведет итоги открытого запроса предложений по техэксплуатации иркутского бассейна «Солнечный»
Федеральный эксперт: Иркутск – оптимальный город для сибирской столицы России
Иркутский киноклуб приглашает на фильм режиссера Сергея Мирошниченко «Валерий Гергиев. Сумерки богов»
Евгений Рульков: общественно-политическая ситуация в Приангарье требует активной подготовки КПРФ к местным выборам
В Бурятии на горе Мамай снежной лавиной накрыло четырех туристов
В Иркутской области с 15 марта запустят горячую линию по вопросам защиты прав потребителей
Десять городов и районов Приангарья присоединятся к акции «Открытая премьера» в рамках фестиваля анимационного кино
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
13 марта 2017, 19:40
Екатеринбург Крым Новосибирская область Пермский край регионы Татарстан
Евгения Холина

#Россия 13.03. Главное

Экспертиза законопроектов
Экспертиза законопроектов
http://davydov.in

Новость дня

Для законопроектов из регионов введут дополнительный фильтр. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить в Совете законодателей предварительную экспертизу законопроектов, которые планируют вносить в федеральный парламент заксобрания регионов. При этом он настаивает на добровольности этой процедуры.

По мнению Володина, такая экспертиза ​может повысить качество законопроектов от регионов. Он также попросил заксобрания поучаствовать в ревизии накопившихся законопроектов, поскольку 380 проектов, внесенных регионами в Госдуму прошлых созывов, до сих пор остаются нерассмотренными.

Антиновость дня

В закрытой воинской части Екатеринбурга  найден мертвым солдат-срочник из Перми, которому до конца службы оставалось всего 2,5 месяца. Тело погибшего Дениса Хамидуллина было обнаружено в ночь на 8 марта в воинской части Минобороны N 47051. Военные утверждают, что имело место самоубийство и что в ходе предварительного разбирательства фактов нарушения уставных правил взаимоотношений  не обнаружено.

Однако председатель совета родителей военнослужащих Прикамья Александра Вракина в самоубийство солдата не верит: «Называлась версия якобы самоубийства из-за неразделенной любви, но она ничем не подтверждается. Я не верю в эту версию, так же как и не верят его родители».

Сейчас в инциденте разбирается комиссия воинской части совместно  с правоохранительными органами.

Непонятная новость дня

В Новосибирске владельцы бани с броским названием  «Абвер» (так называлась разведка гитлеровской Германии) зазывали посетителей рекламным слоганом «Освенцим отдыхает», сравнивая температуру в ней с печами фашистского лагеря смерти.

Посетители бани, однако, не оценили креатив её владельца. В итоге с сайта заведения убрали скандальный слоган, да и название «Абвер» сменили на странное «Абвцд».

Ассорти

В Крыму озвучили примерную стоимость отдыха на полуострове в высокий сезон – по словам министра курортов и туризма РК, стоимость размещения в этот период составит от 1,5 до 8 тысяч рублей в сутки.

Однокомнатную квартиру летом можно будет снять примерно за 1,5 тысячи рублей в сутки, комнату в малых отелях – за 3 тысячи рублей на двоих в сутки без питания. Средний тариф на услуги крымских санаториев составит 2,9 тысячи рублей, но в эту сумму, помимо проживания, входит базовое лечение и трех- или четырехразовое питание.

В летний сезон отели уровня 3 звезды предлагают цену 5610 рублей, что на 6-8% выше по сравнению с 2016 годом. Четыре звезды в среднем предлагаются за 8163 рубля (выше на 15% по сравнению с 2016). Стоимость пятизвездочных отелей находится на уровне Краснодарского края.

* * *

 Казанский банк «Спурт» ограничил выдачу наличных средств для физических лиц до 50 тысяч рублей. В банке уверяют, что ограничение введено всего на один день. Аналитики, однако, подозревают, что это может быть признаком нестабильности в банковском секторе республики.

В начале марта Центробанк России отозвал лицензию сразу у трех татарских банков, в том числе и крупнейшего Татфондбанка - регулятор постановил, что тот не исполнял федеральные законы и нормативные акты ЦБ. ​Этот «тройной удар» может привести к тому, что татарские банки столкнутся с оттоком средств клиентов, которые предпочтут перевести их в крупные федеральные банки.​

* * *

В Пермском крае нашли самую глубокую подводную пещеру России.  В ходе исследования одной из подводных пещер в Голубом озере на реке Чусовая ижевский спелеодайвер Владимир Федоров сумел достичь ее дна на глубине 88 метров.

Пещеру нашли еще в 1979 году. Тогда ученые, изучавшие Голубое озеро, обнаружили, что вода в него поступает из подземной реки через пещеру. Исследователи смогли продвинуться вглубь нее на 220 метров. С тех пор предпринималось много попыток погрузиться на дно пещеры, однако до настоящего момента это никому не удавалось

Председатель федерации подводного спорта Удмуртии Владимир Федоров, впервые спустившийся в эту пещеру в августе 2016 года, тогда смог пройти 330 метров, но так и не достиг дна. Это удалось сделать только теперь – после серьезной подготовки дайвер сумел проникнуть вглубь пещеры на 600 метров.

Погружение заняло три часа, при этом Федорову пришлось провести 15 минут на глубине больше 60 метров и еще 10 минут – на отметке, ниже 75 метров. Но даже на такой большой глубине он видел там окуней, налимов и хариусов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Заседание Госдумы
В Думе предложили освободить от налогов попавших под санкции россиян
Руины Аполлонии (Киренаика, Ливия)
Глава ЧВК объяснил присутствие контрактников РФ в Ливии
Мария Захарова
Захарова ответила на критику МИД Украины из-за конкурсантки «Евровидения»
Skoda Octavia
В России отзовут более 40 тысяч автомобилей Skoda
Вячеслав Гайзер в Басманном суде
СК снял с Гайзера обвинение в даче взятки мэру Сыктывкара
20:59 Чубайс обвинил бывшего компаньона в вымогательстве
20:39 Экс-полицейский получил меньше месяца ареста за гонки по аэропорту Казани
20:24 В Орловской области трех баптистов оштрафовали по «закону Яровой»
20:11 В Думе предложили освободить от налогов попавших под санкции россиян
19:50 Тимошенко заявила о марионеточной власти на Украине

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Иосиф Рапопорт
Иосиф Рапопорт
14 марта 1912 года родился генетик Иосиф Рапопорт
19:49 Глава ЧВК объяснил присутствие контрактников РФ в Ливии
19:23 ФАС одобрила сделку по покупке «М.Видео»
19:05 СК снял с Гайзера обвинение в даче взятки мэру Сыктывкара
19:05 Захарова ответила на критику МИД Украины из-за конкурсантки «Евровидения»
18:50 Правительство Шотландии начало готовить новый референдум о независимости
18:46 В Киеве продлили арест второму вывезенному из Крыма контрактнику РФ
18:31 ФСБ не поддержала пилотное тестирование «пакета Яровой» в регионах
18:02 Суд в Киеве продлил арест пойманному на границе с Крымом российскому контрактнику
17:43 Мосгорсуд отказался снимать арест с акций и счетов Навального
17:41 МИДу не сообщили о работе российских бойцов ЧВК в Ливии
17:38 К Земле приближается комета Туттля – Джакобини – Кресака
17:28 РПЦ и Минкульт стали участниками суда о законности передачи Исаакия
17:14 Головной офис Сбербанка в Киеве приостановил работу
17:09 «Эхо Москвы» стало на 100% российской компанией
16:56 Минтруд раскритиковал предложение об отмене маткапитала
16:51 В окружении Керимова назвали ложью данные об обыске на его вилле во Франции
16:20 Евросоюз продлил санкции против россиян еще на полгода
16:15 Дональда Туска допросят по делу о сотрудничестве Польши с ФСБ
16:00 Радикалы забаррикадировали главное отделение украинской «дочки» Сбербанка
15:34 В России отзовут более 40 тысяч автомобилей Skoda
15:27 Предложена новая гипотеза о выходе позвоночных на сушу
15:20 В Минкомсвязи заявили о невозможности замедлять доступ к отдельным сайтам
14:53 Путин организовал в Кремле прием в честь юбилея Наины Ельциной
14:32 Блогер Соколовский не признал вину в суде
14:22 ФАС сообщила о разработке проекта по введению НДС для иностранных онлайн-магазинов
14:08 ГП заявила о резком снижении числа побоев и убийств со стороны экстремистов
13:56 В Кремле осудили фильм CNN про Путина
13:46 Премьера «Матильды» пройдет в Мариинском театре
13:27 Античный саркофаг служил герцогам Мальборо вазоном для цветов
13:23 Правительство одобрило присоединение армии Южной Осетии к ВС России
13:20 Кремль отказался считать провокацией выбор конкурсантки для «Евровидения»
13:08 РПЦЗ призвала захоронить тело Ленина и снести памятники ему
12:58 Умер помощник Горбачева Анатолий Черняев
12:47 На вилле Керимова во Франции прошли обыски
12:45 Лидер «Справедливой России» предложил снести хрущевки по всей стране
12:30 Фрагменты крупной статуи фараона найдены в Каире
12:25 Министр финансов предсказал скачок инфляции от повышения НДС до 22%
12:15 Первую проверку боеготовности Росгвардии начали с Центральной России
12:09 «Хабаровским живодеркам» продлили арест
11:46 Российской участнице «Евровидения» могут запретить въезд на Украину
11:42 Началась внезапная проверка войск на южных границах России
11:26 Минфин поддержал предложения МЭР по налоговой реформе
11:22 В Госдуме предложили заменить материнский капитал ежемесячными пособиями
11:03 Среди администраторов «групп смерти» обнаружились украинцы
11:00 В мессенджере Telegram появилась функция аудиозвонков
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.