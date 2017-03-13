Новость дня

Для законопроектов из регионов введут дополнительный фильтр. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить в Совете законодателей предварительную экспертизу законопроектов, которые планируют вносить в федеральный парламент заксобрания регионов. При этом он настаивает на добровольности этой процедуры.

По мнению Володина, такая экспертиза ​может повысить качество законопроектов от регионов. Он также попросил заксобрания поучаствовать в ревизии накопившихся законопроектов, поскольку 380 проектов, внесенных регионами в Госдуму прошлых созывов, до сих пор остаются нерассмотренными.

Антиновость дня

В закрытой воинской части Екатеринбурга найден мертвым солдат-срочник из Перми, которому до конца службы оставалось всего 2,5 месяца. Тело погибшего Дениса Хамидуллина было обнаружено в ночь на 8 марта в воинской части Минобороны N 47051. Военные утверждают, что имело место самоубийство и что в ходе предварительного разбирательства фактов нарушения уставных правил взаимоотношений не обнаружено.

Однако председатель совета родителей военнослужащих Прикамья Александра Вракина в самоубийство солдата не верит: «Называлась версия якобы самоубийства из-за неразделенной любви, но она ничем не подтверждается. Я не верю в эту версию, так же как и не верят его родители».

Сейчас в инциденте разбирается комиссия воинской части совместно с правоохранительными органами.

Непонятная новость дня

В Новосибирске владельцы бани с броским названием «Абвер» (так называлась разведка гитлеровской Германии) зазывали посетителей рекламным слоганом «Освенцим отдыхает», сравнивая температуру в ней с печами фашистского лагеря смерти.

Посетители бани, однако, не оценили креатив её владельца. В итоге с сайта заведения убрали скандальный слоган, да и название «Абвер» сменили на странное «Абвцд».

Ассорти

В Крыму озвучили примерную стоимость отдыха на полуострове в высокий сезон – по словам министра курортов и туризма РК, стоимость размещения в этот период составит от 1,5 до 8 тысяч рублей в сутки.

Однокомнатную квартиру летом можно будет снять примерно за 1,5 тысячи рублей в сутки, комнату в малых отелях – за 3 тысячи рублей на двоих в сутки без питания. Средний тариф на услуги крымских санаториев составит 2,9 тысячи рублей, но в эту сумму, помимо проживания, входит базовое лечение и трех- или четырехразовое питание.

В летний сезон отели уровня 3 звезды предлагают цену 5610 рублей, что на 6-8% выше по сравнению с 2016 годом. Четыре звезды в среднем предлагаются за 8163 рубля (выше на 15% по сравнению с 2016). Стоимость пятизвездочных отелей находится на уровне Краснодарского края.

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Казанский банк «Спурт» ограничил выдачу наличных средств для физических лиц до 50 тысяч рублей. В банке уверяют, что ограничение введено всего на один день. Аналитики, однако, подозревают, что это может быть признаком нестабильности в банковском секторе республики.

В начале марта Центробанк России отозвал лицензию сразу у трех татарских банков, в том числе и крупнейшего Татфондбанка - регулятор постановил, что тот не исполнял федеральные законы и нормативные акты ЦБ. ​Этот «тройной удар» может привести к тому, что татарские банки столкнутся с оттоком средств клиентов, которые предпочтут перевести их в крупные федеральные банки.​

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В Пермском крае нашли самую глубокую подводную пещеру России. В ходе исследования одной из подводных пещер в Голубом озере на реке Чусовая ижевский спелеодайвер Владимир Федоров сумел достичь ее дна на глубине 88 метров.

Пещеру нашли еще в 1979 году. Тогда ученые, изучавшие Голубое озеро, обнаружили, что вода в него поступает из подземной реки через пещеру. Исследователи смогли продвинуться вглубь нее на 220 метров. С тех пор предпринималось много попыток погрузиться на дно пещеры, однако до настоящего момента это никому не удавалось

Председатель федерации подводного спорта Удмуртии Владимир Федоров, впервые спустившийся в эту пещеру в августе 2016 года, тогда смог пройти 330 метров, но так и не достиг дна. Это удалось сделать только теперь – после серьезной подготовки дайвер сумел проникнуть вглубь пещеры на 600 метров.

Погружение заняло три часа, при этом Федорову пришлось провести 15 минут на глубине больше 60 метров и еще 10 минут – на отметке, ниже 75 метров. Но даже на такой большой глубине он видел там окуней, налимов и хариусов.