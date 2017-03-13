Топ новостей 13 марта
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно, кто представит Россию на украинском «Евровидении», ЕС продлил санкции против россиян на полгода, а в Госдуме предложили отменить маткапитал.
Кремль отказался считать провокацией выбор конкурсантки для «Евровидения»
Россию на «Евровидении» в Киеве представит певица Юлия Самойлова, девушка-инвалид. Она исполнит песню «Flame Is Burning». Между тем в СБУ уже заявили, что проверят факт поддержки Самойловой присоединения Крыма к РФ и сепаратистов Донбасса, прежде чем примут решение о ее допуске. Кремль отказался считать провокацией выбор певицы, отметив, что «в Крыму бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму», и призвали не политизировать конкурс.
#Самойлова , которую Россия собралась отправить в Киев на Евровидение,уже находится в Чистилище Миротворца 2016 года pic.twitter.com/W9sW0szSiW— Miroslav Oleshko (@miroslavoleshko) 13 марта 2017 г.
Евросоюз продлил санкции против россиян еще на полгода
Совет ЕС продлил на до сентября индивидуальные санкции, введенные против российских и украинских граждан, которых в ЕС считают причастными к присоединению Крыма к России и развязыванию войны в Донбассе. Всего в черном списке ЕС находятся 146 человек и 37 компаний.
Евросоюз снял санкции с погибшего Моторолы, а смысл? Он теперь всё равно из ада невыездной!— Дядюшка Шу (@Shulz) 13 марта 2017 г.
Рейтерс сообщает, что послам ЕС показывали нарезку из передач киселёва и соловьёва, и после этого Совет ЕС без обсуждений продлил санкции. pic.twitter.com/du4Pw2Z7pU— распад и неуважение (@VictorKvert2008) 13 марта 2017 г.
В Госдуме предложили заменить материнский капитал ежемесячными пособиями
Депутаты предложили заменить маткапитал ежемесячными выплатами на содержание детей, так как программа себя не оправдала. До достижения детьми 18 лет родителям предложено выплачивать 3 тысячи рублей на одного ребенка, 8 тысяч — на двоих и 15 тысяч — на троих. При большем количестве детей в семье сумма пособия расти не будет.
Ряд депутатов выступили с предложением отменить материнский капитал, сославшись на его якобы неэффективность. Считаю предложение бездумным.— Елена Мизулина (@emizulina) 13 марта 2017 г.
Одна из самых злободневных проблем, которую позволяет решать материнский капитал, — квартирный вопрос.— Елена Мизулина (@emizulina) 13 марта 2017 г.
В общем, ясно. Они решили отменять маткапитал, а демографическую дыру заткнуть, раздав гражданство жителям Средней Азии.— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 13 марта 2017 г.
Кабмин предложил замедлять интернет иностранным компаниям после решений судов
Правительство может принять законопроект об ограничении скорости доступа к сайтам иностранных компаний, игнорирующих решения российских судов. Его разработали ФАС и Роскомнадзор. Такое решение пришло к чиновникам после того, как Google отказался выполнять требования ФАС о предустановке приложений на Android. Решение именно замедлять, а не блокировать интернет принято в связи с грядущей предвыборной президентской кампанией, утверждают источники.
В правительстве предлагают замедлять интернет иностранным сайтам, которые игнорируют решения российских судовhttps://t.co/fomLOJsWVt pic.twitter.com/gmHDGIh4wJ— Лентач (@oldLentach) 13 марта 2017 г.
Компаниям предложат агитировать работников за новую систему пенсий
Минфин и Центробанк хотят привлечь работодателей к агитации новой системы индивидуального пенсионного капитала. Им предложат вычеты по налогу на прибыль в обмен на ту сумму, которую его работники внесут в ИПК. Саму систему предлагается внедрить с 2018 года.
в законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие по решению суда замедлять выплату пенсий пенсионерам, нарушающим законы— Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 13 марта 2017 г.
Минфин поддержал предложения МЭР по налоговой реформе
Минфин поддержал налоговую реформу, предложенную МЭР. Она предлагает снижение ставки страховых взносов с нынешних 30% до 22% при повышении ставки НДС с 18% до 22%. Антон Силуанов допустил, что это приведет к разовому скачку инфляции на 2%.
Сейчас же налоги по сути составляют 100% - после выплаты ипотеки, коммуналки и покупки еды у людей ничего не остаётся, чтобы отложить.— Константин Львович (@Sector_KL) 13 марта 2017 г.
На вилле Керимова во Франции прошли обыски
Французская полиция провела обыски на вилле Hier, которая может принадлежать олигарху Сулейману Керимову. Обыски связаны с расследованием о приобретении недвижимости во Франции. Керимов является одним из крупнейших собственников недвижимости на Лазурном берегу.
Сегодня ,по прочтении новости об обыске на вилле Керимова,Дмитритольч сделал 28 запросов:Обыски на виллах Тосканы,причины,и как их избежать— Дюймвовочка (@7Rssu) 13 марта 2017 г.
Правительство одобрило присоединение армии Южной Осетии к ВС России
Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений ее вооруженных сил в состав российской армии. Его направили на подпись президенту. Теперь югоосетинских военных ждет поэтапное повышение денежного содержания и других выплат, они смогут служить по контракту в российской армии.
Россиянин, смотри не перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии – против, а на Донбассе и в Крыму - вместо. pic.twitter.com/pozeKfm7FF— СВОБОДА (@Svoboda_naroda) 9 марта 2017 г.
Путин организовал в Кремле прием в честь юбилея Наины Ельциной
Путин предложил вдове первого президента России Наине Ельциной отметить 85-летие в Кремле. Сам он будет присутствовать на приеме в ее честь. Список гостей определила сама Ельцина. Он состоится 14 марта. К юбилею центральные телеканалы покажут ряд фильмов о вдове Бориса Ельцина.
Ко дню рождения Наины Иосифовны Ельциной.— Вести.Ru (@vesti_news) 12 марта 2017 г.
Документальный фильм Саиды Медведевой и Андрея Колесникова смотрите в 00:30 на канале "Россия". pic.twitter.com/HnZpMJJPpg
Блогер Соколовский не признал вину в суде
Сегодня в Екатеринбурге начался суд по делу блогера Руслана Соколовского, которого обвинили в том, что он ловил покемонов в местном храме. Подсудимый не признал своей вины на заседании. «Мы рассчитываем, что наказание должно быть минимальным, в виде штрафа, либо условным, если его признают виновным», - заявил адвокат Соколовского.
Соколовский чудесный и крутой: "В Древней Греции людей, которые не занимались политикой называли идиотами" pic.twitter.com/K3PbuKNJAZ— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 13 марта 2017 г.
Думаю, дело Соколовского подстрекает самого Иисуса спуститься на землю и в знак солидарности поиграть в покемонов в храме Христа Спасителя— Сергей Митрохин (@mitrokhin) 13 марта 2017 г.