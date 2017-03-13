Топ новостей 13 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно, кто представит Россию на украинском «Евровидении», ЕС продлил санкции против россиян на полгода, а в Госдуме предложили отменить маткапитал.

Россию на «Евровидении» в Киеве представит певица Юлия Самойлова, девушка-инвалид. Она исполнит песню «Flame Is Burning». Между тем в СБУ уже заявили, что проверят факт поддержки Самойловой присоединения Крыма к РФ и сепаратистов Донбасса, прежде чем примут решение о ее допуске. Кремль отказался считать провокацией выбор певицы, отметив, что «в Крыму бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму», и призвали не политизировать конкурс.

#Самойлова , которую Россия собралась отправить в Киев на Евровидение,уже находится в Чистилище Миротворца 2016 года pic.twitter.com/W9sW0szSiW — Miroslav Oleshko (@miroslavoleshko) 13 марта 2017 г.

Совет ЕС продлил на до сентября индивидуальные санкции, введенные против российских и украинских граждан, которых в ЕС считают причастными к присоединению Крыма к России и развязыванию войны в Донбассе. Всего в черном списке ЕС находятся 146 человек и 37 компаний.

Евросоюз снял санкции с погибшего Моторолы, а смысл? Он теперь всё равно из ада невыездной! — Дядюшка Шу (@Shulz) 13 марта 2017 г.

Рейтерс сообщает, что послам ЕС показывали нарезку из передач киселёва и соловьёва, и после этого Совет ЕС без обсуждений продлил санкции. pic.twitter.com/du4Pw2Z7pU — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 13 марта 2017 г.

Женщина с ребенком

Депутаты предложили заменить маткапитал ежемесячными выплатами на содержание детей, так как программа себя не оправдала. До достижения детьми 18 лет родителям предложено выплачивать 3 тысячи рублей на одного ребенка, 8 тысяч — на двоих и 15 тысяч — на троих. При большем количестве детей в семье сумма пособия расти не будет.

Ряд депутатов выступили с предложением отменить материнский капитал, сославшись на его якобы неэффективность. Считаю предложение бездумным. — Елена Мизулина (@emizulina) 13 марта 2017 г.

Одна из самых злободневных проблем, которую позволяет решать материнский капитал, — квартирный вопрос. — Елена Мизулина (@emizulina) 13 марта 2017 г.

В общем, ясно. Они решили отменять маткапитал, а демографическую дыру заткнуть, раздав гражданство жителям Средней Азии. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 13 марта 2017 г.

Правительство может принять законопроект об ограничении скорости доступа к сайтам иностранных компаний, игнорирующих решения российских судов. Его разработали ФАС и Роскомнадзор. Такое решение пришло к чиновникам после того, как Google отказался выполнять требования ФАС о предустановке приложений на Android. Решение именно замедлять, а не блокировать интернет принято в связи с грядущей предвыборной президентской кампанией, утверждают источники.

В правительстве предлагают замедлять интернет иностранным сайтам, которые игнорируют решения российских судовhttps://t.co/fomLOJsWVt pic.twitter.com/gmHDGIh4wJ — Лентач (@oldLentach) 13 марта 2017 г.

Минфин и Центробанк хотят привлечь работодателей к агитации новой системы индивидуального пенсионного капитала. Им предложат вычеты по налогу на прибыль в обмен на ту сумму, которую его работники внесут в ИПК. Саму систему предлагается внедрить с 2018 года.

в законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие по решению суда замедлять выплату пенсий пенсионерам, нарушающим законы — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 13 марта 2017 г.

Антон Силуанов /er.ru

Минфин поддержал налоговую реформу, предложенную МЭР. Она предлагает снижение ставки страховых взносов с нынешних 30% до 22% при повышении ставки НДС с 18% до 22%. Антон Силуанов допустил, что это приведет к разовому скачку инфляции на 2%.

Сейчас же налоги по сути составляют 100% - после выплаты ипотеки, коммуналки и покупки еды у людей ничего не остаётся, чтобы отложить. — Константин Львович (@Sector_KL) 13 марта 2017 г.

Мыс Антиб, Лазурный берег, Франция

Французская полиция провела обыски на вилле Hier, которая может принадлежать олигарху Сулейману Керимову. Обыски связаны с расследованием о приобретении недвижимости во Франции. Керимов является одним из крупнейших собственников недвижимости на Лазурном берегу.

Сегодня ,по прочтении новости об обыске на вилле Керимова,Дмитритольч сделал 28 запросов:Обыски на виллах Тосканы,причины,и как их избежать — Дюймвовочка (@7Rssu) 13 марта 2017 г.

Военный парад в Южной Осетии

Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений ее вооруженных сил в состав российской армии. Его направили на подпись президенту. Теперь югоосетинских военных ждет поэтапное повышение денежного содержания и других выплат, они смогут служить по контракту в российской армии.

Россиянин, смотри не перепутай: в Южной Осетии и Абхазии ты за повстанцев, в Чечне и Сирии – против, а на Донбассе и в Крыму - вместо. pic.twitter.com/pozeKfm7FF — СВОБОДА (@Svoboda_naroda) 9 марта 2017 г.

В.Путин, Д.Медведев и Н.Ельцина

Путин предложил вдове первого президента России Наине Ельциной отметить 85-летие в Кремле. Сам он будет присутствовать на приеме в ее честь. Список гостей определила сама Ельцина. Он состоится 14 марта. К юбилею центральные телеканалы покажут ряд фильмов о вдове Бориса Ельцина.

Ко дню рождения Наины Иосифовны Ельциной.



Документальный фильм Саиды Медведевой и Андрея Колесникова смотрите в 00:30 на канале "Россия". pic.twitter.com/HnZpMJJPpg — Вести.Ru (@vesti_news) 12 марта 2017 г.

Сегодня в Екатеринбурге начался суд по делу блогера Руслана Соколовского, которого обвинили в том, что он ловил покемонов в местном храме. Подсудимый не признал своей вины на заседании. «Мы рассчитываем, что наказание должно быть минимальным, в виде штрафа, либо условным, если его признают виновным», - заявил адвокат Соколовского.

Соколовский чудесный и крутой: "В Древней Греции людей, которые не занимались политикой называли идиотами" pic.twitter.com/K3PbuKNJAZ — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 13 марта 2017 г.