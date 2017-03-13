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13 марта 2017, 18:00

Топ новостей 13 марта

Певица Юлия Самойлова
Певица Юлия Самойлова

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня стало известно, кто представит Россию на украинском «Евровидении», ЕС продлил санкции против россиян на полгода, а в Госдуме предложили отменить маткапитал.

Кремль отказался считать провокацией выбор конкурсантки для «Евровидения»

Россию на «Евровидении» в Киеве представит певица Юлия Самойлова, девушка-инвалид. Она исполнит песню «Flame Is Burning». Между тем в СБУ уже заявили, что проверят факт поддержки Самойловой присоединения Крыма к РФ и сепаратистов Донбасса, прежде чем примут решение о ее допуске. Кремль отказался считать провокацией выбор певицы, отметив, что «в Крыму бывали все, практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму», и призвали не политизировать конкурс.

Евросоюз продлил санкции против россиян еще на полгода

Совет ЕС продлил на до сентября индивидуальные санкции, введенные против российских и украинских граждан, которых в ЕС считают причастными к присоединению Крыма к России и развязыванию войны в Донбассе. Всего в черном списке ЕС находятся 146 человек и 37 компаний.

В Госдуме предложили заменить материнский капитал ежемесячными пособиями

 
Женщина с ребенком

Депутаты предложили заменить маткапитал ежемесячными выплатами на содержание детей, так как программа себя не оправдала. До достижения детьми 18 лет родителям предложено выплачивать 3 тысячи рублей на одного ребенка, 8 тысяч — на двоих и 15 тысяч — на троих. При большем количестве детей в семье сумма пособия расти не будет.

Кабмин предложил замедлять интернет иностранным компаниям после решений судов

Правительство может принять законопроект об ограничении скорости доступа к сайтам иностранных компаний, игнорирующих решения российских судов. Его разработали ФАС и Роскомнадзор. Такое решение пришло к чиновникам после того, как Google отказался выполнять требования ФАС о предустановке приложений на Android. Решение именно замедлять, а не блокировать интернет принято в связи с грядущей предвыборной президентской кампанией, утверждают источники.

Компаниям предложат агитировать работников за новую систему пенсий

Минфин и Центробанк хотят привлечь работодателей к агитации новой системы индивидуального пенсионного капитала. Им предложат вычеты по налогу на прибыль в обмен на ту сумму, которую его работники внесут в ИПК. Саму систему предлагается внедрить с 2018 года.

Минфин поддержал предложения МЭР по налоговой реформе

 
Антон Силуанов /er.ru 

Минфин поддержал налоговую реформу, предложенную МЭР. Она предлагает снижение ставки страховых взносов с нынешних 30% до 22% при повышении ставки НДС с 18% до 22%. Антон Силуанов допустил, что это приведет к разовому скачку инфляции на 2%.

На вилле Керимова во Франции прошли обыски

 
Мыс Антиб, Лазурный берег, Франция

Французская полиция провела обыски на вилле Hier, которая может принадлежать олигарху Сулейману Керимову. Обыски связаны с расследованием о приобретении недвижимости во Франции. Керимов является одним из крупнейших собственников недвижимости на Лазурном берегу.

Правительство одобрило присоединение армии Южной Осетии к ВС России

 
Военный парад в Южной Осетии

Правительство одобрило проект соглашения с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений ее вооруженных сил в состав российской армии. Его направили на подпись президенту. Теперь югоосетинских военных ждет поэтапное повышение денежного содержания и других выплат, они смогут служить по контракту в российской армии.

Путин организовал в Кремле прием в честь юбилея Наины Ельциной

 
В.Путин, Д.Медведев и Н.Ельцина

Путин предложил вдове первого президента России Наине Ельциной отметить 85-летие в Кремле. Сам он будет присутствовать на приеме в ее честь. Список гостей определила сама Ельцина. Он состоится 14 марта. К юбилею центральные телеканалы покажут ряд фильмов о вдове Бориса Ельцина.

Блогер Соколовский не признал вину в суде

Сегодня в Екатеринбурге начался суд по делу блогера Руслана Соколовского, которого обвинили в том, что он ловил покемонов в местном храме. Подсудимый не признал своей вины на заседании. «Мы рассчитываем, что наказание должно быть минимальным, в виде штрафа, либо условным, если его признают виновным», - заявил адвокат Соколовского.

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