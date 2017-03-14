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14 марта 2017, 14:36
выборы губернаторов КПРФ Кремль «Справедливая Россия» «Яблоко»
Николай Петров

«Кремлю есть смысл поделиться ответственностью»

Фото: АГН "Москва"
Фото: АГН "Москва"

Партии «Яблоко» и КПРФ пытаются добиться от власти уступок на выборах губернаторов, и, прежде всего, смягчения или отмены муниципального фильтра. Партия «Справедливая Россия» согласна с тем, что в нынешних условиях на выборах практически нет конкуренции, однако предлагает другие пути продвижения оппозиционных кандидатов.

Основной проблемой губернаторских выборов в России в настоящее время, по мнению политиков и политологов, является из чрезмерная управляемость благодаря наличию муниципального фильтра – определенного числа голосов муниципальных депутатов, которые нужно набрать любому кандидату для участия в выборах. Кандидат от партии власти силу большой представленности его партии в законодательном собрании региона, набирает эти голоса легко, но кандидатам от оппозиции сделать это много сложнее.

В связи с этим партия «Яблоко» предлагает избавить от муниципального фильтра кандидата, которого выдвигает партия, имеющая свою фракцию в Госдуме или заксобрании региона, где предстоят выборы. Эти поправки она намерена внести в Госдуму в ближайшее время. А фракция КПРФ уже внесла законопроект, разрешающий муниципальным депутатам поддерживать любое количество кандидатов в губернаторы (не одного, как сейчас), пишет газета «Коммерсантъ».

 
Фракция "ЯБЛОКО" в Законодательном собрании Карелии
 Фото: Валерий Поташов, "Черника"

В то же время партия «Справедливая Россия», по-видимому, не рассчитывает на этот путь: по данным газеты «Ведомости», предлагает ЛДПР и КПРФ выдвигать в регионах единого кандидата от трех этих партий, чтобы получить шансы на его избрание. Правда, по оценке экспертов вероятность объединения сил даже по отдельным регионам невысока.

 
Валерий Гартунг и Сергей Миронов
Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

В преддверие губернаторских выборов системная оппозиция сможет добиться от Кремля определенных уступок, однако это будут уступки не совсем того сорта, которых она хотела бы. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Николай Петров, профессор, заведующий Лабораторией методологии оценки регионального развития Центра фундаментальных исследований Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».

«Муниципальный фильтр был введен Кремлем для того, чтобы абсолютно контролировать ситуацию на выборах. В результате мы имеем не столько выборы, сколько назначение человека президентом. Это назначение потом как бы подтверждается в ходе выборов – причем, по сути, назначенный президентом человек сам волен решать, кого он хочет видеть своими оппонентами. Если он хотел видеть в этой роли кого-то, муниципальные депутаты получали указание отдать за этого лицо подписи. Если не хочет – то даже коммунисты во многих случаях не могли набрать необходимое число подписей для регистрации своего кандидата.

К тому же, надо говорить не об одном муниципальном фильтре, который составляет еще полбеды, а по меньшей мере о двух муниципальных фильтрах. Ведь надо не просто собрать определенное количество подписей (что, в принципе, оппозиция может сделать), а надо собрать это число подписей еще и в соответствующем количестве муниципальных образований. То есть, фактически, это не дает возможность никому участвовать в выборах без соизволения на то кандидата от партии власти.

Мы видели, что на сентябрьских выборах доля оппозиции в законодательных собраниях регионов существенно снизилась. То есть, если раньше сбор подписей был проблемой, то теперь эта проблема стала еще больше. Если же говорить о предложениях, с которыми выступает оппозиция… 

 
Митинг КПРФ в Петрозаводске
Валерий Поташов, "Черника"

Во-первых, надо иметь в виду, что это условная оппозиция – та, которая обо всем договаривается с Кремлем. Кремль в том или ином виде идет им навстречу. Если они считают, что их «обижают», Кремль дает им позицию губернатора, назначает соответствующего человека – коммуниста, справедливоросса или ЛДПРовца – исполнять обязанности руководителя того или иного региона. Когда на последних выборах эта системная оппозиция показала относительно низкие результаты, то тут же ей были сделаны уступки: увеличили число советников, увеличили выплату за каждый голос, и т.д.

Вполне возможно, что на какие-то уступки Кремль пойдет и сейчас. Но важным мне кажется вот что: действующая система (по сути, система назначения губернаторов) в нынешней ситуации, на мой взгляд, негативна для самого Кремля. Она действительно позволяет сделать губернатором абсолютно произвольного человека, который, может быть, не имеет ни опыта работы в этом регионе, ни опыта работы на региональном уровне вообще. Но одновременно это означает, что такая система не способна служить защитой для Кремля.

То есть, если что-то происходит в регионе, люди думают уже не о том, что сами избрали не того кандидата, а о том, что им навязали не того кандидата. И шишки в данном случае будет получать президент – как человек, который выбрал и назначил такого кандидата. Однако из того, как нам объясняли последние назначения исполняющих обязанности, мы видим: вместо того, чтобы постепенно снизить этот жесткий, рестриктивный контроль, который существует сейчас, Кремль думает о том, как бы лучше наладить механизм отбора кандидатов в губернаторы.

Мне кажется, это абсолютно тупиковый путь, который рано или поздно продемонстрирует свою тупиковость. Но пока нет оснований считать, будто Кремль готов снижать уровень контроля.

Да, думаю, оппозиция в результате торга получит какие-то уступки, но сомневаюсь, что это будет именно ослабление фильтра в том или ином виде. Что значит разрешить муниципалам давать подписи больше, чем за одного кандидата в губернаторы? Это тоже будет сокращение для Кремля и назначенного им кандидата возможности регулировать ситуацию на выборах в любой момент по своему усмотрению.

Вообще несколько раз были случаи, когда муниципальный депутат давал подпись за того или иного кандидата от оппозиции, а потом ему объясняли, что он поступил «неправильно», и подпись отзывали – под тем предлогом, что этот депутат якобы еще раньше согласился и подпись за кандидата от партии власти. То есть, существовал механизм вмешательства «задним числом» в электоральную борьбу, когда в любой момент любому кандидату от оппозиции можно сказать: часть подписей, которые ты собрал, недействительна, будь добр уйти и не участвовать в выборах», – сказал Николай Петров.

Подводя итог, эксперт повторил: системная оппозиция имеет шансы получить некие уступки со стороны власти, однако не те и не в том объеме, которых она добивается. В то ж время для самого Кремля, его мнению, в нынешней ситуации было бы весьма полезно все же снизить жесткость контроля за губернаторскими выборами.

«Мне кажется, снижение жесткости контроля в этой ситуации политически целесообразно для Кремля уже достаточно давно. В ситуации кризиса эта целесообразность будет только усиливаться, потому что надо будет реализовывать какие-то реформы. И неважно, какой план и какая стратегия будет выбрана Кремлем – важно, что это будет усиливать напряжение в регионах. В этой ситуации Кремлю выгодно сбросить часть этого напряжения – и ответственности.

Да, когда эту систему вводили, речь шла об объеме власти, а сегодня это – объем ответственности. И Кремлю есть прямой смысл этой ответственностью поделиться», – убежден Николай Петров.

Прямые выборы губернаторов пройдут в сентябре 2017 года в 14 российских регионах.

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