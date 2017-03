«Коммерсантъ» в статье «Синдикация под контролем» пишет, что кредитование пойдет в экономику мимо санкций.

«Электронным книгам меняют переплет»: «Литрес» инвестирует в разработку нового формата.

«Минфин меняет НДС на взносы»: потребителям предложено заплатить за снижение расходов на зарплаты.

РБК в статье «Инвесторам дадут "Новый Cвет"» пишет, что власти Крыма могут передать в частные руки одно из старейших винных предприятий страны.

«Экстремизм растет только на словах»: прокуратура рассказала о резком снижении уровня насилия по мотивам ненависти.

Что повлияет на американскую и российскую валюту ближайшие пять дней, описывается в статье «Доллар вырастет со ставкой».

«Известия»: «Из антитабачной концепции выкурили конкретику». В новой версии документа Минздрав не настаивает на введении запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года.

В статье «Из аварийного — в старое» утверждается, что жильцов сносимых домов решили переселять в квартиры на вторичном рынке.

«Губернаторы подготовились к выборам»: основные усилия недавно назначенные руководители регионов направили на поддержку экономики и социальную сферу.

«Газета.ru»: «Мы заправили бензопилы, будем отмахиваться». Появилось видео штурма «редута» участников блокады Донбасса.

«"Дело Исаакия" подкосило Полтавченко»: губернатор Петербурга вызван в суд по делу о передаче Исаакиевского собора.

«Это была моя мечта с детства»: Юлия Самойлова рассказала «Газете.Ru» о подготовке к выступлению на «Евровидении-2017» в Киеве.

The Economist: «Вы уволены! — Почему Дональд Трамп уволил Прита Бхарару, после того как сказал, что он может остаться в должности?» (You're fired! Why did Donald Trump sack Preet Bharara after saying he could keep his job?). Прокурор Южного округа американского штата Нью-Йорк Прит Бхарара намекнул на то, что президент США отстранил его от должности, чтобы помешать расследованию.

«Региональные выборы в Индии: Партия Нарендры Моди одержала решительную победу в Уттар-Прадеше» (State elections in India: The party of Narendra Modi wins a decisive victory in Uttar Pradesh). Премьер-министр Индии Нарендра Моди упрочил свои позиции по итогам победы его партии на выборах в самом населенном штате Индии (312 мандатов из 403).

Bloomberg: «Brexit дает импульс шотландской независимости» (Brexit Prompts Scottish Independence Push). Шотландия продвинулась ближе к организации нового референдума о независимости. В процедуре отделения Британии от ЕС открывается еще один фронт.

«Британия планирует открыть переговоры о Brexit'е в последнюю неделю марта» (UK Plans to Trigger Brexit Talks in Last Week of March). Премьер-министр Британии Тереза Мэй планирует начать официальную процедуру отделения от ЕС в конце марта, однако точная дата пока под вопросом.

The Wall Street Journal: «В Шотландии Старджен будет добиваться повторного референдума о независимости» (Scotland’s Sturgeon to Seek Second Independence Vote). Первый министр Шотландии Никола Старджен заявила, что будет добиваться разрешения на проведение нового референдума об отделении Шотландии от Британии. Она хочет провести этот референдум до того, как Британия выйдет из ЕС, ориентировочно в начале 2019 г.

«Экономические тревоги, которые мотивируют сторонников Трампа» (The Economic Anxieties That Motivate Trump Loyalists). Многие сторонники американского президента Дональда Трампа объясняют свою позицию тревогой по поводу нарушения баланса в американской торговле, размера федерального долга и издержек на войны, которые ведутся за рубежом.