Экспонаты музея «Исаакиевский собор» должны быть вывезены в другое место уже к 16 апреля – дате, на которую в 2017 году приходится Пасха у православных. По данным СМИ, такое решение приняли власти Санкт-Петербурга.

У городских властей «есть желание» приурочить передачу собора церкви к одному из самых важных церковных праздников, сообщили информационному агентству РБК сразу три источника. Это означает, что времени на все осталось очень немного; по оценкам руководства музея, его для таких масштабных шагов недостаточно.

Кроме того, это противоречит ранее звучавшим утверждениям представителей власти и церкви о намерении сохранить и даже расширить музей (об этом, в частности, говорили губернатор Георгий Полтавченко и Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, обещавший расширить музейную деятельность Исаакия).

По сведениям агентства РБК, экспонаты Исаакия мог бы принять Государственный музей истории Петербурга. Фактически это означало бы слияние музеев. Правда, пока неясно, успеют ли за это время описать все экспонаты (что необходимо для их передачи), как поступят с реставрационными контрактами музея, по которым нужно расплатиться до 31 декабря, и что ждет сотрудников музея, которые лишатся работы.

Коллекция музея "Исаакиевский собор"

Между тем неясно, надо ли предпринимать что-то, так как до сих пор отсутствует официальная заявка РПЦ на передачу собора. Это обстоятельство всплыло в ходе разбирательства в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга. Суд истребовал копии обращений РПЦ, на основании которых городской Комитет имущественных отношений начал готовиться к передаче собора.

Как напоминает информационное агентство REGNUM, распоряжение подготовить план передачи собора РПЦ Комитет издал в конце декабря 2016 года. К этому времени, как не раз заявляли и чиновники, и представители РПЦ, соответствующего заявления со стороны церкви не поступало. Это представители Комитета подтвердили в суде 13 марта. Таким образом, вывоз экспонатов является преждевременным.

Как сообщает петербургское интернет-издание «Фонтанка», губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко также вызван в суд по делу о законности передачи собора. Как уточняет газета «Известия», ожидается, что к судебному процессу также привлекут Министерство культуры России и представителей РПЦ. Следующее заседание суд назначил на 17 апреля.

Сомневаться в том, что городские власти передадут собор Русской православной церкви, фактически не приходится, несмотря на то, что судебный процесс в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга еще идет. Такое мнение высказала «Полит.ру» председатель Московской городской коллегии адвокатов Анна Бутырина.

В то же время она подчеркнула, что требования по вывозу экспонатов из музея до решения суда не являются правомерными.

«На данный момент сомнений в том, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ, практически нет. Проведение референдума могло бы дать горожанам возможность повлиять на этот процесс, однако даже в таком случае исход голосования предугадать не так просто.

Сама передача обосновывается сохранением оригинальных построек и признание этого факта судом будет означать, что строение должно быть передано в безвозмездное пользование РПЦ на основании требований российского законодательства.

Однако даже если сама передача будет осуществляться в рамках закона, то никаких требований о вывозе экспонатов музею пока предъявлять не могут. Вывоз экспонатов может быть осуществлен только после окончательного решения суда и явно не в месячный срок», – отметила Анна Бутырина.

Тема сохранения музейной экспозиции с самого начала привлекала к себе внимание общественности. Многие эксперты предполагали, в особенности с учетом заявлений губернатора Полтавченко, что музей продолжит свою работу. В беседе с «Полит.ру» Алексей Муравьев, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент ВШЭ, заведующий секции Ближнего Востока Школы востоковедения, специалист по восточному христианству высказывал мнение, что в здании, подобном Исаакиевскому собору, было бы естественно сохранить музейные функции.

«Исаакиевский собор строил Монферран (француз Огюст Монферран был архитектором Иссакиевского собора и Александровской колонны в Санкт-Петербурге – прим.ред.), и это здание не обладает ни единым звеном связи с русской церковной архитектурой. Поэтому совершенно естественно будет в таком здании сохранить музейные функции – как, кстати, во многих католических и протестантских церквах на Западе, там присутствует музейный компонент», – объяснял он.

Однако теперь выяснилось, что вопрос о ликвидации экспозиции все же возник.

Интересно, что директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров, который, по сведениям РБК, получил устное указание относительно сроков вывоза экспонатов, подтвердил изданию «Лайф», что получил устное распоряжение об организации переезда. Однако несколькими часами позже он заявил журналистам информационного агентства ТАСС, что речи об освобождении собора к Пасхе 2017 года не идет.

Стенд музея "Исаакиевский собор"

«Мы получили задание просчитать сроки, за которые экспонаты Музейного фонда могут быть описаны и вывезены, и сейчас ведем эту работу, – приводит информагентство его слова.

Добавим, что, по данным СМИ, Городская избирательная комиссия (ГИК) Петербурга решила отказать инициативной группе в разрешении на проведение референдума о судьбе Исаакиевского собора. Как говорилось в проекте решения ГИК, оказавшемся в распоряжении той же «Фонтанки», основанием для отказа является то обстоятельство, что заявители приложили к ходатайству отдельный лист со своими именами, фамилиями и подписями, но не скрепили его должным образом с самим заявлением о проведении референдума.

В то же время городские власти согласовали проведение 18 марта градозащитного митинга «В защиту Петербурга» на Марсовом поле, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор филиала фонда «Открытая Россия» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров. По его словам, ходе мероприятия будут обсуждаться главные градостроительные проблемы Санкт-Петербурга, в том числе вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ, а также застройка в районе Пулковской обсерватории.