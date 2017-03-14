Ту-154 мог упасть в Черное море из-за потери пилотом ориентировки в пространстве в результате возникновения иллюзии. Такой вывод, по данным газеты «Коммерсантъ», следует из исследования 3D-модели полета, созданной на основании расшифровки данных «черных ящиков».

Напомним, принадлежащий Минобороны России самолет Ту-154 с 92 людьми на борту, среди которых были артисты ансамбля имени Александрова и врач Елизавета Глинка, рухнул в море вскоре после взлета с сочинского аэропорта «Адлер». Катастрофа случилась 25 декабря 2016 года. На момент аварии причины ее были неочевидны, выдвигались различные версии – от отказа техники и обстрела самолета с земли до теракта или ошибки пилота.

Источники издания утверждают, что после расшифровки информации с самописцев стало ясно: примерно минуту самолет взлетал как обычно, а затем, оставаясь под управлением пилота, начал снижаться, ударился о воду, разломился на части и затонул. На основании этих данных эксперты сделали вывод, что причиной действий пилота могла стать оптическая иллюзия, возникающая ночью над морем.

Поисковые работы на месте крушения самолёта Ту-154 в районе Сочи Пресс-служба МЧС России

Оптическая иллюзия действительно могла спровоцировать пилота действовать так, что произошла авария, считает Олег Смирнов, член Общественного совета Росавиации, заслуженный пилот СССР. В беседе с «Полит.ру» он подтвердил, что причиной падения самолета могла стать ошибка восприятия у командира экипажа в случае, если он пытался управлять самолетом, ориентируясь не только по приборам.

«Предположение, которое сегодня приобрело особую актуальность и было высказано в газете «Коммерсантъ», звучало уже в день катастрофы. Говорилось, что одной из возможных причин происшедшего могла стать потеря пространственной ориентировки экипажем на взлете самолета. Почему это считалось возможным? Дело в том, что аэродром в Сочи является сложным по определению.

Я застал еще времена, когда заход на посадку на этот аэродром производился со стороны гор. Однако после целого ряда столкновений самолетов с этими горами такие заходы были отменены, и уже многие десятилетия в Сочи самолеты взлетают только на море и садятся только с моря. Никаких гор – по сути, теперь самолеты там работают с одним посадочным и взлетным курсом. Но взлет с этого аэродрома все же имеет важные особенности и в силу них сложен.

Взлет из аэропорта Сочи Alexander (cacaoboy) / Flickr

На любом приморском аэродроме существует нюансы, которые летчикам необходимо учитывать. Там высок риск потери пространственной ориентировки, а это та причина, по которой за сто лет существования гражданской авиации во всем произошло очень много авиакатастроф. Конечно, такое случается не только в приморских аэропортах, но в том числе и там, и тому есть причина.

Надо сказать, что авиакатастрофы такого сорта в Сочи уже были. В 1967 году упал в море самолет Ил-18 со ста пассажирами – в той же самой точке, где и упал в декабре 2016 года Ту-154. Происходили и другие катастрофы: уже в наше время армянский Airbus с большим количеством людей на борту тоже упал в море в той же самой точке. Это, правда, случилось не на взлете, а при заходе на посадку, но в тот момент, когда самолет выполнял уход на второй круг – а это, по сути, те же действия, что выполняются при взлете.

Хочу напомнить, о чем я говорил еще в день катастрофы Ту-154 под Сочи, основываясь на собственном опыте. Я вспомнил, что когда прилетел в Сочи из Казахстана на Ил-18, на взлете с сочинского я поймал себя на том, что мозг мой бастует. Взлет производился в два часа ночи: была отличная погода, гладкое море, безоблачное небо – и вдруг я поймал себя на том, что звезды вижу и вверху, и внизу. Ровно такие же звезды. Вот это и есть ловушка приморских аэропортов, эти иллюзии и могут привести к катастрофе.

В такой ситуации есть только один выход – пилотировать самолет строго по приборам, абсолютно исключая опору на какие-то визуальные составляющие, будь то горизонт, звезды или что бы то ни было еще. Только пилотирование по приборам дает возможность вести полет при существовании иллюзий. Зная это, я, когда случилась катастрофа с Ту-154, одним из первых высказал такую версию: что командир корабля по каким-то причинам не смог перейти на приборное пилотирование и поддался иллюзиям.

Роман Волков

Сейчас, насколько я понимаю, расследование показывает, что это вполне могло произойти. Ведется оно грамотно, профессионально, методом исключения одной за другой версий, связанных с отказом техники и другими сходными ЧП. На настоящий момент благодаря расшифровке «черных ящиков» создана 3D-модель полета, которая показывает реальный ход событий. И модель показывает, что в течение 10 секунд после того, как самолет набрал высоту в 250 метров, он двигался вниз, оставаясь под управлением пилотов.

То есть, запись свидетельствует, что рули высоты были направлены вниз, и самолет, вместо того, чтобы продолжать набор высоты, снижался. Снижался в пилотируемом режиме, без потери скорости (поначалу не исключали ведь, что он потерял скорость, свалился в «штопор» и так далее, но оказалось, что нет) – до удара о водную поверхность.

Надо сказать, что класс расследования показан высочайший – МАК, Международный авиационный комитет помог расшифровать и совместить записи самописцев и создать 3D-модель полета. И результат 3D-моделирования продемонстрировал, что экипажем была потеряна пространственная ориентировка; что командир корабля по каким-то причинам оказался не в состоянии полностью перейти на приборное пилотирование и абстрагироваться от иллюзий, которые возникли в его мозгу относительно положения самолета; и, вместо того, чтобы продолжать набор высоты, начал снижаться.

Записи самописцев ясно показывают, что пилот совершил ошибку. Управляемое снижение говорит о том, что он попал в иллюзию – полагал, что набирает высоту и действовал в соответствии с этим представлением. Он не соотносил свои действия с показаниями приборов, которые давали представление о реальном положении самолета, что и привело к крушению», – сказал Олег Смирнов.

Добавим, что в Минобороны версию о возможной ошибке экипажа до сих пор категорически отвергали. Об опытности и прекрасном послужном списке членов разбившегося экипажа упоминалось во всех сообщениях ведомства на эту тему. Более того, как отмечает газета, во время прощания с командиром экипажа майором Волковым главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев подчеркнул, что подготовка того «соответствовала всем требованиям, которые предъявляются нашими законами к выполнению полетного задания».