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15 марта 2017, среда, 02:19
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14 марта 2017, 18:59
Краснодар Курилы Ленинградская область Приморский край регионы система «Платон» Смоленская область
Евгения Холина

#Россия 14.03. Главное

Новый мост
Новый мост

Новость дня

Девять приоритетных региональных дорожных проектов планируется завершить в ближайшие годы на средства, собранные системой «Платон».

В июле 2017 года ожидается открытие движения транспорта на Борском мосту в Нижнем Новгороде (3,6 млрд рублей от системы «Платон»). В сентябре ожидается завершение строительства Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону (1,5 млрд руб.). Также продолжается строительство моста через реку Катунь в Республике Алтай (625 млн руб.), Гоголевского путепровода в Петрозаводске (600 млн руб.) и Фрунзенского моста в Самаре (930 млн руб.). Еще 500 млн рублей, полученных с владельцев 12-тонников за проезд по федеральным трассам, потратят на возведение нового моста через Волгу в подмосковной Дубне, открытие которого запланировано на 2019 год.

К 2021 году должно завершиться строительство трех региональных проектов государственно-частного партнерства, на которые планируется выделить около 55 млрд рублей из средств системы «Платон». Будут  профинансированы строительство транспортного обхода Хабаровска, Восточного обхода Перми на трассе Пермь — Березники с возведением моста через руку Чусовая, а также строительство моста через реку Обь в Новосибирске.

Антиновость дня

В Ленинградской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего предпринимателя, наехавшего машиной на ребенка, который «стрелял» в его автомобиль из игрушечного оружия.

Инцидент произошел 9 марта в Приозерске. Дети, игравшие возле проезжей части, стреляли из игрушечного автомата по машинам. Одному водителю это так не понравилось, что он бампером автомобиля вытолкал мальчика на проезжую часть, после чего вышел из машины и силком заставил его стоять на коленях на снегу около четверти часа, несколько раз, как сообщается, ударив головой о машину. Впоследствии у школьника диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой височной кости.

Глава СКР Александр Бастрыкин уже дал указание в кратчайшие сроки задержать водителя. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Непонятная новость дня

ФК «Краснодар» оказался единственным из 16 футбольных клубов российской Премьер-Лиги, заинтересованном в болельщиках. Только этот клуб ответил на письмо болельщика с вопросом «почему стоит болеть именно за вашу команду».

 
Матч ФК «Краснодар»

Спортивный блогер под ником «Неопределившийся» решил повторить эксперимент английских болельщиков и разослал на официальные е-мейл адреса российских клубов письма с просьбой объяснить, чем их клуб отличается от остальных и почему за него надо болеть еще не определившемуся любителю футбола?

«Выбор клуба, за который болеет человек, происходит спонтанно. Выбрать невозможно, тут так "понравилось и стал болеть". Если Вам нравится атакующая, зрелищная игра, комфортные условия просмотра, то думаю наш клуб Вам понравится», - практически сразу ответил  блогеру специалист по работе с болельщиками ФК «Краснодар», чем привел его в полный восторг.

«Ответ “Краснодара” был настолько клевым, что я не поверил, что это по-настоящему», - написал Неопределившийся в спортивном блоге на sports.ru. «Мой субъективный взгляд говорит, что ответ “Краснодара” круче, чем все ответы английских клубов вместе взятые. В нем нет ни пафоса, ни безумного самомнения, ни презрения. Он простой, открытый и честный. Этим и нравится».

Остальные 15 клубов российской Премьер лиги или не читают собственную почту или совсем не заинтересованы в новых болельщиках, показал эксперимент.

Ассорти

В Приморском крае назначен новый вице-губернатор вместо уволенного Сергея Сидоренко, который находится под следствием. На место Сидоренко губернатор Приморья Владимир Миклушевский назначил Дениса Бочкарева. На этой должности он будет курировать вопросы сельского и рыбного хозяйства, продовольствия, торговли, ветеринарии, а также объекты животного мира.

 
Новый вице-губернатор Приморья Денис Бочкарев

Бывший вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко является фигурантом дела о хищении не менее 10 млн рублей. Он был задержан во Владивостоке в конце прошлого года и помещен под домашний арест.

* * *

В райцентре Дорогобуж  Смоленской области создана первая в Центральной России территория опережающего развития (ТОР). Это стало возможным после подписания на прошлой неделе постановления правительства о создании четырех новых ТОРов в российских моногородах, одним из которых год назад был признан Дорогобуж.

В городе с населением чуть более 10 тысяч человек перерегистрировался расположенный неподалеку крупный завод азотных удобрений, после чего райцентр начал соответствовать критериям моногорода. Официально этот статус был присвоен ему в мае 2016 года.

Управленческая команда Дорогобужа прошла подготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы и в декабре прошлого года защитила проект "Центр притяжения". В ТОР предполагается реализовать инвестиционные проекты на сумму почти 12 млрд рублей: кролиководческий комплекс, предприятие по производству фанеры и ламинированного напольного покрытия, проект промышленного прачечного комплекса и предприятие по производству крем-сыров. Также разработан проект строительства в Дорогобуже медицинского центра в формате государственно-частного партнерства, и уже найден инвестор, готовый вложить в него 300 млн рублей.

* * *

На остров Кунашир Курильской гряды «эмигрировал» пятнистый олень из Японии. Животное перешло по льду на российскую сторону с японского острова Хоккайдо. Самое короткое расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет 14 км.

 
Пятнистый олень

Животное сфотографировали местные жители недалеко от Южно-Курильска. В настоящее время сотрудники государственного заповедника «Курильский» пытаются выяснить — один олень перебрался на Кунашир или их было несколько.

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