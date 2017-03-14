Европейский совет в очередной раз продлил индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которые, по мнению европейских властей, виновны в дестабилизации ситуации на Украине, причинении ущерба ее независимости, суверенитету и территориальной целостности. Действие прошлого аналогичного решения европейского совета истекает в среду, 15 марта, новое решение продлило санкции еще на полгода – до 15 сентября.

Согласно официальной информации, новый черный список сократился на два имени. Командир батальона «Спарта», выступавший на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики, Арсен Павлов (он же Моторола) был убит в Донецке в октябре прошлого года, в лифте его дома было заложено взрывное устройство. Также в новом санкционном списке отсутствует Геннадий Цыпкалов, он с августа 2014 по декабрь 2015 возглавлял правительство самопровозглашенной Луганской народной республики, спустя несколько месяцев был задержан за попытку госпереворота и в сентябре прошлого года был найден повешенным в одном из административных зданий органов власти республики.

При этом еще один погибший все еще числится в черном списке Евросоюза. Михаил Толстых (он же Гиви) командовал батальоном «Сомали» и был убит в феврале этого года в собственном кабинете в Макеевке.

В новой редакции всего 150 имен физических лиц, граждан России и Украины. Попасть в этот список можно было, например, после публичных высказываний в поддержку присоединения Крыма к России. Таким образом там оказались российские депутаты и сенаторы, представители власти в Севастополе и Крыму, а также руководство самопровозглашенных народных республик. Санкции также действуют и в отношении ряда юридических лиц, например, в их число попали компании и организации, которые занимаются строительством Керченского моста, винодельческая «Массандра» и батальоны ополчения.

Башня главного винного погреба комбината "Массандра" Павел Можаев

В Госдуме к продлению санкций относятся спокойно, ведь это происходит уже не в первый и, вероятно, не в последний раз. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков призвал не удивляться решению европейского совета, который остается верен своей позиции, пишет Lenta.ru.

Зато в этот раз парламентарии не упустили возможность выступить с очередной неоднозначной инициативой - они предложили освободить некоторых физлиц из санкционного списка от выплаты налогов. По информации «Интерфакса», комитет Госдумы по бюджету и налогам уже даже одобрил поправку, которая распространяется на физических лиц, в отношении которых действовали меры ограничительного характера, введенные другим государством. Такое физлицо независимо от срока фактического нахождения на российской территории может не признаваться налоговым резидентом РФ, если оно в этом периоде являлось налоговым резидентом иностранного государства. Сообщается также, что на основании новых условий можно будет перестать быть налоговым резидентом РФ задним числом — в период с 1 января 2014 года.

Член Комитета по бюджету и налогам Раиса Кармазина и заместитель Председателя Государственной Думы Владимир Васильев Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

Напомним, что индивидуальные санкции в связи с ситуацией на Украине были наложены еще в марте 2014 года. Первыми это сделали США, президент США Барак Обама подписал указ о применении санкций в отношении лиц, которые, с точки зрения руководства страны, ответственны за конфликт на территории Украины. Спустя полторы недели Россия официально признала крымский референдум и одностороннее провозглашение независимости Республики Крым, а затем и приняла предложение крымских властей о присоединении полуострова к Российской Федерации. Ни США, ни Евросоюз, ни большинство других стран мира не признали этот референдум и его результаты, так как процедура не соответствовала конституции Украины. Поэтому в знак протеста на действия России был незамедлительно введен первый пакет антироссийских санкций, в том числе индивидуальных, которые тогда коснулись только 21 человека.

Уже на протяжении трех лет эти санкции расширяются и продлеваются, причем на этот раз члены европейского совета даже не стали обсуждать этот вопрос. Как пишет «Коммерсантъ», решение было принято по письменной процедуре и без какой-либо дискуссии.

В самом Евросоюзе есть и те, кто не до конца поддерживает решение продлить антироссийские санкции. Например, кандидат в президенты Франции от республиканцев, политик Франсуа Фийон в понедельник заявил, что ЕС должен изменить свой подход и вести диалог с Россией. По его мнению, курс, которым движется Россия сейчас, Европой воспринимается как неприемлемый, но именно ЕС несет за это ответственность: «Происходит это по той причине, что мы изначально вели неверную политику в отношении России, то есть, мы оттолкнули Россию, наложили на нее санкции. Я констатирую, что мы совершили ошибки, и нельзя сказать, что мы не несем ответственности — санкции, которые мы ввели, это именно наша ответственность», — цитирует Фийона ТАСС. Французский политик полагает, что именно введение санкций привело к ужесточению позиции России. «Их нужно снять в обмен на изменение российской позиции. Я всегда отстаивал это», — заявил он.

Франсуа Фийон Fondapol

На Украине, напротив, руководство страны всецело поддерживает антироссийские санкции. Президент Петр Порошенко так прокомментировал новость о продлении европейских санкций против России: «Мы продолжаем бороться за продление и усиление экономических санкций против России из-за ее агрессии против Украины в Донбассе», — говорится на странице президента в Facebook. При этом Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к внутриполитическому украинскому конфликту, который разворачивается в течение уже нескольких лет на юго-востоке Украины.

При этом украинская сторона намерена в ближайшее время ввести очередные санкции, на этот раз — против российских банков. Как рассказал член совета Национального банка Украины Василий Фурман, такое решение было принято на уровне Совета национальной безопасности и обороны страны.

Пользователи социальных сетей в общем-то тоже не удивились продлению европейским советом антироссийских санкций. «Странно. А когда нарушалась территориальная целостность Советского Союза, России, Югославии, то Евросоюз это приветствовал. Интересно, почему? США им это разрешали? Детский сад, а не политики», —написала Варвара Кулешова.

Большинство сильнее возмутила инициатива парламентариев, которые предложили освободить от налогов тех, кто попал под санкции: «Разрешили не платить налоги тем, кто под санкциями...вот бедняжки-то. Кто у нас под санкциями? Миллионеры, коррупционеры, верхушка власти», — написал, к примеру, Василий Кузнецов. «Бедные и несчастные чиновники олигархи попавшие под санкции надо же их хоть чем то утешить их горе», —пишет Натаниэль Каприка.