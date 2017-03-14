Снизить ставку страховых вносов с 30% до 22% и одновременно увеличить размер налога на добавленную стоимость до 22% предложил министр финансов Антон Силуанов. Эту идеи министр озвучил на налоговом форуме РСПП.

По мнению Силуанова, такой шаг помог бы предприятиям, ориентированным на экспорт, дал бы стимул развития экспортной экономики. Министр пояснил: рост ставки по страховым взносам приводит к росту «теневого» сектора в экономике, и нужно двигаться в «обратном направлении».

Увеличение НДС до уровня 22%, по его оценке, поможет скомпенсировать потери бюджета.

Министр также предложил «подумать над совершенствованием уплаты страховых взносов». «В условиях снижения ставки мы могли бы сделать плоскую ставку 22%. При этом в чем здесь плюс: здесь можно и нужно говорить о введении единого платежа, который будет расщепляться в соответствии с кодами в государственные бюджетные фонды. Это будет одна платежка, упрощение администрирования для бизнеса, упрощение отчетности», – цитирует информационное агентство РБК слова Силуанова.

Уплата налога

Глава Минфина выдвинул достаточно позитивную идею, которая может положительно сказаться на отчислениях в бюджет. Такое мнение высказала в беседе с «Полит.ру» Наталья Корниенко, заведующий лабораторией развития налоговой системы Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара.

«Я бы сказала, предложен достаточно удачный, если не идеальный вариант. Была возможность пополнить бюджет за счет сбора налогов, не повышая НДС и не снижая страховых сборов, а, например, повысив НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Так было бы много хуже – потому что означало бы отказ от ставки НДФЛ, которая может считаться нашим достоянием и предметом гордости.

Снижение ставки страховых сборов – это, безусловно, положительный момент. Если сравнивать значимость налоговой нагрузки от сборов и, допустим, от НДС, то для предпринимателей гораздо существенней именно эти сборы. А по НДС есть масса льгот, которые могут применяться; кроме того, система НДС достаточно отработана, и если компания имеет право на вычет или возмещение, она его получит. В общем, если мы говорим о добросовестных налогоплательщиках, проблемы нет.

Конечно, и тут не обходится без минусов: в случае принятия этой идеи ставка НДС в России станет самой большой на всей территории ЕАЭС. В самом деле, другие страны-члены ЕАЭС имеют гораздо меньшие ставки НДС, и, возможно, какой-то бизнес захочет этим воспользоваться. Правда, с учетом обмена информацией между странами это будет достаточно сложно сделать, да и изобретать схему ухода ради одного НДС нет смысла, это наверняка неэффективно.

Стоит порадоваться, что ставка по сборам, наконец, будет снижена – ведь налоги на фонды оплаты труда имеют для предпринимателей самое большое значение и являются самыми тяжелыми для бизнеса. Словом, в целом это достаточно позитивная идея», – сказала Наталья Кориенко.

Говоря о том, что НДС администрируется лучше многих других налогов и потому ее увеличение даже при сокращении ставки по страховым сборам не окажется для бюджета нейтральным, эксперт уточнила:

«Действительно, система администрирования НДС хорошо выстроена, эффективна, и, как я уже сказала, для добросовестных налогоплательщиков удобна – положенные им возмещения и вычеты в основном осуществляются. И для бюджета увеличение НДС означает гарантированное увеличение дохода – потому что система прозрачна, и все варианты ухода от уплаты налога если не перекрыты, то на грани того, чтобы быть перекрытыми.

Федеральная налоговая служба / nalog.ru

Так что повышение НДС даст реальный рост доходов бюджета, а снижение ставки по страховым сборам облегчит налоговое бремя».

Комментируя высказывание представителя Экономической экспертной группы Анастасии Суслиной, чьи слова привела газета «Ведомости», что подобная реформа может привести к выпадающим доходом в размере 180 млрд рублей в сравнении с нынешним положением, Наталья Корниенко выразила несогласие с таким выводом.

«Трудно сказать наверняка, что имелось в виду, поскольку в прессе не раскрывалось, по какой методике в Экономической экспертной группе делали оценку. Но в целом я сомневаюсь, что это какая-то новая цифра по выпадающим доходам. Скорее всего, она применима к текущей ситуации, а не к прогнозируемой.

Потому что речь идет о повышении НДС не вдвое. И так как возможен дополнительный эффект от снижения ставки по сборам (как это было, когда был введен ЕСН и стал уплачиваться, а также начал в большей степени уплачиваться НДФЛ – то есть, когда люди вышли из «тени» и стали платить «белые» зарплаты), то потери могут компенсироваться. Про это обстоятельство не нужно забывать.

Наш опыт, наша практика говорит о том, что при снижении, например, ЕСН бюджет получает дополнительные доходы. Поэтому ситуацию по выпадающим доходам и тут следует рассматривать в комплексе», – уточнила она.

«Важно было, чтобы Минфин в принципе решился снизить ставку по сборам и не поднимать при этом НДФЛ или налог на прибыль. Сейчас это произошло, он решился. Будем надеяться, что теперь еще какие-то предприниматели «выйдут из тени», увеличат отчисления в бюджет. На это вполне можно рассчитывать, так как Минфин сделал достаточно эффективное предложение», – подчеркнула Наталья Корниенко.