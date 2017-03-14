Топ новостей 14 марта
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились слухи о российских спецназовцах в Египте, музею Исаакиевского собора предписали очистить помещение до Пасхи, ЕСПЧ признал вину спецслужб РФ в похищении главы «Мемориала» и журналистов, а конфликт между Турцией и Нидерландами получил дальнейшее развитие.
Минобороны опровергло сообщения о наличии в Египте российского спецназа
Минобороны России опровергло сообщение информационного агентства Reuters о размещении подразделения российского спецназа в Египте. «Никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани (Египет) нет. Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год. Особенно часто такие "видения" посещают анонимов на Украине и в Прибалтике», — заявил 14 марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Песков переадресовал вопрос выселения музея Исаакия властям Петербурга
Вопрос передачи музея «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге в ведение РПЦ и перемещения его экспонатов является исключительно прерогативой городских властей, заявил 14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к Минкультуры, сообщили, что власти Петербурга в устной форме попросили руководство музея вывезти все экспонаты до Пасхи, которая в 2017 году наступит 16 апреля.
Власти Питера дали музею Исаакиевского собора срок до Пасхи для освобождения помещенийhttps://t.co/uQuOSoWPf8 pic.twitter.com/vkh6rxv18W— Лентач (@oldLentach) 14 марта 2017 г.
ЕСПЧ заявил о причастности спецслужб РФ к похищению главы «Мемориала» и журналистов
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что в нападении на бывшего главу «Мемориала» Олега Орлова и трех журналистов канала РЕН ТВ в Назрани в 2007 году участвовали представители российских спецслужб.
Турция закрыла въезд послу Нидерландов
Власти Турции приняли решение о запрете на въезд в страну дипломатам из Нидерландов, включая посла. Таким образом, посол Нидерландов, который сейчас находится в отпуске, не сможет вернуться в Турцию для выполнения своих служебных обязанностей.
Британский парламент разрешил начать Brexit
Верхняя палата британского парламента – Палата лордов – утвердила правительственный законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Для окончательного вступления закона в силу осталось получить подпись королевы Елизаветы II, что является исключительно формальной процедурой.
Минздрав не изменил позицию по запрету табака родившимся после 2014 года
Запрет на продажу табака гражданам России, родившимся после 2015 года, сохранен в доработанном проекте антитабачной концепции на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу, сообщается в опубликованном 14 марта пресс-релизе Минздрава РФ. При этом в ведомстве отметили, что «данная мера является не конкретным требованием, а целевым стратегическим ориентиром, основная задача которого – формирование свободного от табака поколения и последовательное выведение в будущем данного вредоносного товара с рынка».
Яровая и Поклонская названы самыми медийными депутатами Госдумы
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая и зампредседателя комитета по безопасности Наталья Поклонская названы самыми медийными депутатами Государственной думы нового созыва в исследовании политологов «Депутат Клуба».
14 марта 2017 г.
CNN показал фильм про Путина «Самый могущественный человек в мире»
Американский телеканал CNN показал документальный фильм о российском президенте Владимире Путине. Автором фильма является журналист, политический аналитик и редактор Newsweek Фарид Закария. В часовом фильме под названием «Самый могущественный человек в мире» он описал политическую биографию Путина, рассказал, почему называет российского президента самым могущественным в мире, и предупредил Дональда Трампа, что тот не понимает Путина.
Дмитрий Медведев заболел гриппом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал президент во вторник на совещании с членами правительства. Из-за болезни глава правительства участия в этом заседании не принял.
Медведев заболел гриппом. Ну, пусть пьёт арбидол и кагоцел, которые его правительство заставляет закупать государственные больницы. Поможет.— Alexey Navalny (@navalny) 14 марта 2017 г.
Ожидаем заявления Поклонской, что у Медведева замироточил нос!— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 марта 2017 г.
Джигурда собрался на «Евровидение-2017» от ДНР
Шоумен Никита Джигурда заявил, что намерен выступить на конкурсе «Евровидение-2017», представляя самопровозглашенную Донецкую народную республику. Джигурда утверждает, что его кандидатуру одобрил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.