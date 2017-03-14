Топ новостей 14 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня появились слухи о российских спецназовцах в Египте, музею Исаакиевского собора предписали очистить помещение до Пасхи, ЕСПЧ признал вину спецслужб РФ в похищении главы «Мемориала» и журналистов, а конфликт между Турцией и Нидерландами получил дальнейшее развитие.

Спецназ МО РФ

Минобороны России опровергло сообщение информационного агентства Reuters о размещении подразделения российского спецназа в Египте. «Никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани (Египет) нет. Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год. Особенно часто такие "видения" посещают анонимов на Украине и в Прибалтике», — заявил 14 марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Вопрос передачи музея «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге в ведение РПЦ и перемещения его экспонатов является исключительно прерогативой городских властей, заявил 14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к Минкультуры, сообщили, что власти Петербурга в устной форме попросили руководство музея вывезти все экспонаты до Пасхи, которая в 2017 году наступит 16 апреля.

Власти Питера дали музею Исаакиевского собора срок до Пасхи для освобождения помещенийhttps://t.co/uQuOSoWPf8 pic.twitter.com/vkh6rxv18W — Лентач (@oldLentach) 14 марта 2017 г.

Бывший глава «Мемориала» - Олег Орлов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что в нападении на бывшего главу «Мемориала» Олега Орлова и трех журналистов канала РЕН ТВ в Назрани в 2007 году участвовали представители российских спецслужб.

Власти Турции приняли решение о запрете на въезд в страну дипломатам из Нидерландов, включая посла. Таким образом, посол Нидерландов, который сейчас находится в отпуске, не сможет вернуться в Турцию для выполнения своих служебных обязанностей.

Британский парламент / Flickr/mauricedb

Верхняя палата британского парламента – Палата лордов – утвердила правительственный законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Для окончательного вступления закона в силу осталось получить подпись королевы Елизаветы II, что является исключительно формальной процедурой.

Запрет на продажу табака гражданам России, родившимся после 2015 года, сохранен в доработанном проекте антитабачной концепции на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу, сообщается в опубликованном 14 марта пресс-релизе Минздрава РФ. При этом в ведомстве отметили, что «данная мера является не конкретным требованием, а целевым стратегическим ориентиром, основная задача которого – формирование свободного от табака поколения и последовательное выведение в будущем данного вредоносного товара с рынка».

Ирина Яровая и Наталья Поклонская

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая и зампредседателя комитета по безопасности Наталья Поклонская названы самыми медийными депутатами Государственной думы нового созыва в исследовании политологов «Депутат Клуба».

Американский телеканал CNN показал документальный фильм о российском президенте Владимире Путине. Автором фильма является журналист, политический аналитик и редактор Newsweek Фарид Закария. В часовом фильме под названием «Самый могущественный человек в мире» он описал политическую биографию Путина, рассказал, почему называет российского президента самым могущественным в мире, и предупредил Дональда Трампа, что тот не понимает Путина.

Д.Медведев и В.Путин

Премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал президент во вторник на совещании с членами правительства. Из-за болезни глава правительства участия в этом заседании не принял.

Медведев заболел гриппом. Ну, пусть пьёт арбидол и кагоцел, которые его правительство заставляет закупать государственные больницы. Поможет. — Alexey Navalny (@navalny) 14 марта 2017 г.

Ожидаем заявления Поклонской, что у Медведева замироточил нос! — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 марта 2017 г.

Шоумен Никита Джигурда заявил, что намерен выступить на конкурсе «Евровидение-2017», представляя самопровозглашенную Донецкую народную республику. Джигурда утверждает, что его кандидатуру одобрил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.