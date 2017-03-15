Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит участвовать во всероссийской переписи населения через интернет. Также в законе прописывается возможность проведения микропереписи населения.

Принять участие во всероссийской переписи населения через интернет можно будет только через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), она используется, например, для доступа к порталу государственных услуг.

При этом допускается как самостоятельное заполнение гражданами переписного листа с использованием интернета, так и опрос населения переписчиками с использованием портативных компьютеров. Под микропереписью населения теперь будет пониматься выборочное статистическое наблюдение в период между всероссийскими переписями на основе выборки не менее 5% населения.

Фото: АГН "Москва"

Помимо этого, предусматривается расширение перечня данных граждан, которые используются во всероссийской переписи населения. В частности, в бланке переписного листа появится графа об адресе электронной почты.

В сентябре 2016 года, когда законопроект только готовился правительством, в прессе появилась информация, что участие в переписи хотят сделать обязательным и ввести штраф за непредоставление всей необходимой информации переписчику. Однако в Росстате позднее опровергли эту информацию — якобы подобные предложения рассматривались в 2015 году, но они не нашли поддержки.

Идея обязательного участия населения в переписи возникла в Росстате после переписи 2010 года. В ней отказались участвовать более миллиона человек, еще 2,6 миллиона избегали контакта с переписчиками. 3,5 миллиона человек отказались сообщить о своем образовании, четыре миллиона участников утаили источники средств к существованию, 4,6 миллиона граждан скрыли вид своей экономической деятельности.

Дмитрий и Светлана Медведевы приняли участие во Всероссийской переписи населения 2010 года kremlin.ru

Отметим, что у проведению переписи через интернет у многих возникают вопросы. Дело в том, что даже с «бумажной» переписью Росстат справляется далеко не идеально, часто, например, переписчики не доходят до живых людей, а берут данные из домовых книг — что, отчасти, обессмысливает перепись, которая должна показать настоящий срез общества, а не основываться на текущем учете, в котором так или иначе накапливаются ошибки, да и из-за сохраняемой системы регистрации по месту жительства и пребывания люди часто предпочитают не сообщать в лишний раз государству о своих перемещениях.

Интересно, что еще несколько лет назад в России было чуть ли не принято посмеиваться над переписью населения Эстонии 2011-12 гг., когда граждане страны также имели право заполнить анкету по интернету, не общаясь в переписчиками в живую. Некоторые российские эксперты указывали на то, что подобный опыт позволяет скрывать данные об эмиграции — а после присоединения Эстонии к Европейскому союзу граждане страны смогли спокойно без получения дополнительных разрешений жить и работать в других странах Европы.

Теперь, очевидно, и россияне смогут участвовать в переписи живя хоть во Франции, хоть в Таиланде.