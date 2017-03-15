Минэкономразвития предложило создать временный координационный орган для доработки плана действий правительства на 2017–2025 годы. Об этом сообщает RNS со ссылкой на некие знакомые с инициативой источники. По этим данным, предложение на прошлой неделе поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Временный координационный центр для координации действий министерств и ведомств по доработке плана под председательством главы Минэкономразвития Максима Орешкина создается для их максимального вовлечения в процесс, — говорит один из источников RNS. — Предполагается, что привлеченные к его работе чиновники посвятят ей значительную часть своего времени. Орган будет работать до момента внесения доработанного плана в правительство».

Максим Орешкин Минэкономразвития

По словам источников, к работе координационного центра будут привлечены первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, глава аппарата правительства Максим Акимов, начальник Экспертного управления президента Владимир Симоненко и замглавы Минфина Владимир Колычев.

Координационный орган будет организовывать деятельность 10 рабочих групп по разным направлениям. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что приглашения войти в группы направлены в другие ведомства.

План действий, ответственным за разработку которого выступает Минэкономразвития, должен быть представлен президенту 30 мая 2017 года.

Между тем пока Минфин отчитался о состоянии государственных финансов по итогам первых двух месяцев 2017 года. Оказалось, что дефицит федерального бюджета на 1 марта составил 1,2% ВВП, или 147,8 миллиарда рублей. Доходы казны оцениваются в 2,29 триллиона рублей, что составляет 17% от заложенного в бюджет плана. Расходы достигли 2,44 триллиона рублей, или 15% от плана. Из общего объема поступлений нефтегазовые доходы составили 1,014 трлн рублей.

Федеральная налоговая служба принесла казне 1,52 триллиона рублей, Таможенная служба — 624,3 миллиарда рублей. Остальные ведомства обеспечили поступление 150 миллиардов рублей.

Объем Резервного фонда пересчете на рубли составил 931 миллиард рублей, за два месяца он сократился на 41 млрд из-за курсовой переоценки. Объем Фонда национального благосостояния снизился почти на 153 миллиарда рублей — до 4,2 триллиона рублей.

Между тем куда более интересны для многих, как ни странно, будут результаты двухдневного мартовского заседания американской ФРС. Глава ФРС Джанет Йеллен ранее заявляла, что регулятор с большой долей вероятности поднимет ставку в марте.

Даже бывший министр финансов Алексей Кудрин в своем твиттере написал, что российский рубль может получить «некоторое ослабление курса» с 15 марта в случае принятия руководством ФРС США решения об увеличении процентной ставки.

«Очень вероятно, что ФРС США завтра повысит ставку. Это несколько ослабит валюты стран развивающихся рынков», — написал он.

Еще в середине февраля, напомним, за доллар давали менее 57 рублей — что было очень высоким курсом по нынешним временам. Однако за несколько недель рубль ослаб и сейчас торгуется в уже привычном коридоре 58-60 рублей.