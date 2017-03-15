В России внезапно возникла своеобразная дискуссия о форме правления. Во вторник, 14 марта, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия нуждается в монархии.

«Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — сказал Аксенов.

«Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, — это лишнее. Я имею в виду не демократию, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии», — пояснил он. Глава Крыма считает, что президенту в России нужно больше полномочий. «Почему я говорю, что я — солдат президента? Потому что пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры», — сказал Аксенов.

Владимир Путин и Сергей Аксенов kremlin.ru

Наверное Аксенову мог бы возразить спикер Госдумы Вячеслав Володин, если бы глава Крыма выступал со своими идеями не на крымском канале, а на более открытой площадке. Дело в том, что буквально за несколько часов до публикации интервью с Аксеновым на расширенном выездном заседании фракции «Единая Россия», которое было посвящено развитию сельского хозяйства, произошла небольшая перепалка между спикером Госдумы и министром сельского хозяйства и бывшем губернатором Кубани Александром Ткачевым.

Александр Ткачев ЕР

Ткачев, по информации ТАСС, заявил парламентариям, что услышал от них «много интересного и полезного для себя». Обращаясь к депутатам, министр заявил, что они эмоционально пытаются донести информацию о проблемах «до власти, до государственных структур».

«Вы перепутали немного», — быстро отреагировал на это Володин и пояснил, что депутаты представляют интересы народа а, следовательно, они «и есть власть».

Ткачев пояснил, что, говоря о «власти», имел в виду российское правительство. «Источник власти — народ, а депутаты — это представители», — заявил в ответ председатель Госдумы, отметив, обратившись к министру, что Ткачев «не на сельском сходе».

Вячеслав Володин ЕР

Напомним, в самом начале российской конституции, в 3 статье, закреплено, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». При этом народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Впрочем, возможно слова Аксенова о диктатуре президента или даже монархии связаны с тем, что среди крымских чиновников вообще, судя по всему, своеобразные представления о необходимой для России форме правления. Чего стоит депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая обнаружила, что бюст последнего российского императора Николая II, который уставлен у здания прокуратуры в Симферополе, замироточил. Церковь позже эту информацию не подтвердила, но может быть даже интересней не сам факт «чуда», а то, что прокурор установила у своего офиса бюст столь противоречивой исторической фигуры.