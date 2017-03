«Профессиональные вкладчики» сами провоцируют мошенничество банкиров, утверждает «Коммерсантъ» в статье «Вложить не по лжи».

«Белый дом рассортирует лицензии»: в России появится единая политика выдачи разрешений бизнесу.

«Правила платного въезда входят в историю»: Госдума вводит условия для ограничения дорожного движения.

РБК в статье «Счет открыт» утверждает, что банки нерезидентов готовы принимать клиентов с документами ДНР и ЛНР.

«Первые по числу заключенных»: Россия сохранила лидерство среди европейских стран по количеству отбывающих наказание в тюрьмах.

«Российские металлурги помогут Донбассу рудой»: промышленникам предложили обратить внимание на новый рынок сбыта.

«Известия»: «Рецепты роста экономики направлены в Белый дом». Подготовленный Минэкономразвития план действий официально будет представлен на Красноярском экономическом форуме.

«Бензиновые реки»: Объем контрабандного рынка топлива, ввозимого из России на Украину, оценивается в 11–17 млрд рублей в год.

«Крымским татарам упростят возвращение на малую родину»: в Госдуме вернулись к законопроекту, меняющему правила получения вида на жительство для народов, незаконно депортированных из Крыма в 1944 году.

«Газета.ru»: «Политическая карьера Фийона окончена». Против кандидата в президенты Франции возбудили уголовное дело за растрату госсредств.

«"Северный поток" уперся в Украину»: Еврокомиссия одобрит «Северный поток – 2» из-за уступок «Газпрома».

О том, нужно ли было бойкотировать «Евровидение» в Киеве, написано в статье «Выбор оказался блестящим».

The Econimist: «Предвыборная кампания Франсуа Фийона потерпела грандиозный крах» (François Fillon’s presidential race is a magnificent crash). Кандидат в президенты Франции от республиканцев демонстрирует большую самоуверенность, которая может дорого обойтись его партии.

«Гнев нидерландских избирателей подпитывает популизм» (Dutch voters’ anger is fuelling populism). Но даже несмотря на это правящий класс явно рассчитывает на победу на выборах.

Bloomberg: «Фийона перед французскими выборами обвинили в неправомерном использовании бюджетных средств» (Fillon Charged With Misusing Public Funds Before French Vote). Против кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона были выдвинуты обвинения. Это фактически сводит к нулю вероятность его избрания.

«ЕС может принудить Мэй отложить начало переговоров по Brexit'у до июня» (EU Could Force May to Wait Until June to Start Brexit Talks). ЕС рассматривает перспективу принудить Британию отложить формальное начало переговоров по отделению до июня.

The Wall Street Journal: «Стив Бэннон и становление экономического националиста» (Steve Bannon and the Making of an Economic Nationalist). Материал о генезисе антиглобалистских взглядов главного стратега в американском Белом доме.

«Трамп рассматривает дополнительные меры против китайских фирм, которые, как оказалось, помогают Северной Корее» (Trump Weighs More Pain for Chinese Firms Found Aiding North Korea). Правительство США подумывает ввести более жесткие финансовые санкции против китайских компаний, которые помогают Пхеньяну импортировать и экспортировать оружие.