У информационного агентства Regnum, которое много внимания уделяет информации из стран бывшего Советского Союза, в последнее время сплошные проблемы. То власти Киргизии вышлют из страны сотрудника агентства, а теперь российская полиция задержала шеф-редактора аналитического отдела Юрия Баранчика — он гражданин Белоруссии, а Минск с декабря обвиняет сотрудников агентства в разжигании межнациональной розни.

Пока официально о причине задержания власти не сообщают, но понятно, что Москва, не склонная защищать даже своих граждан, гражданина Белоруссии выдаст Минску спокойно. Это, конечно, неприятно, но, с другой стороны, глупо рассчитывать на защиту России в политических процессах, особенно если дело касается торговли с мастером этого дела Александром Лукашенко.