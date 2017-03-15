Следственный комитет России подозревает, что огромные премии, которые в 2014-2015 годах получал руководитель «Почты России» Дмитрий Страшнов, начислялись незаконно. По факту их начисления возбуждено уголовное дело.

В превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 Уголовного Кодекса России; максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырех лет) подозревают директора департамента организационного развития Министерства связи и коммуникаций Ирину Лаптеву, в чью компетенцию входит формирование зарплат и премий сотрудникам Минкомсвязи и подведомственных ей организаций.

Как утверждает Следственный комитет России, в апреле 2015 года Лаптева намеренно завысила вознаграждение Страшнову. В результате за 2014 год он получил 95,4 млн рублей (по версии СКР, в действительности вознаграждение Страшнова должно было составлять 13,4 млн рублей).

Ирина Лаптева Минкомсвязь России

«В результате за счет средств ФГУП «Почта России» Страшнову необоснованно были начислены и выплачены в период 2014-2015 годов заработная плата в сумме не менее 46 млн рублей и в июне 2015 года вознаграждение за 2014 год в сумме не менее 82 млн рублей», – приводит информационное агентство РБК отрывок из поступившего сообщения СКР.

Напомним, тема огромных премий, полученных руководителем «Почты России», организации, к работе которой у огромной части населения страны имеются серьезные претензии, стала обсуждаться в пресс еще в ноябре 2016 года. Тогда Дмитрий Страшнов заявил, что получил премию на законных основаниях, а интерес СМИ к факту выплаты столь значительной премии, по его оценке, сделал ситуацию «несколько перегретой».

Почтовое отделение Peretz Partensky / Flickr

«Во всех действиях, связанных с расчетом вознаграждения, и "Почта России", и Министерство связи руководствовались только законными актами, здесь возможности для креатива в принципе нет. Эти акты применимы для всех госкомпаний. Если кто-то посчитает, что они неправильны и некорректны, то, наверное, нужно менять эту систему в целом и, соответственно, пересчитать вознаграждения всем госкомпаниям», – цитировало тогда объяснение Страшнова информационное агентство РИА Новости.

Источник агентства тогда высказывал предположение, что внимание к Страшнову действительно было приковано не случайно, а, возможно, в связи с планами по акционированию «Почты России» и с действиями менеджмента компании по борьбе с «серой почтой», из-за которой немало средств уходит мимо государственной казны. Он не исключил, что некоторое время «некое внешнее давление, внешнее влияние на команду» еще будет нарастать. Однако никаких обвинений в адрес Страшнова пока не выдвигалось.

Дело же в отношении Ирины Лаптевой, вероятно, получит дальнейшее развитие. Однако, если даже она будет признана виновной, скорее всего, она получит условное наказание или же наказание, не связанное с лишением свободы. Такое мнение высказал «Полит.ру» председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов.

Он отметил, что версия о том, будто Лаптева решала вопрос о начислениях сама, производит странное впечатление, и допустил, что в деле могут возникнуть новые фигуранты, но вероятность того, что к ответственности привлекут Дмитрия Страшнова, оценил как небольшую.

«Дело о незаконном начислении вознаграждения руководителю "Почты России" Дмитрию Страшнову, скорее всего, получит дальнейшее развитие.

Выглядит странным, что вопрос о начислении решала сама Ирина Лаптева, и никаким образом это не согласовывалось с самим Страшновым. Хотя то, что привлекут самого Страшнова, на данный момент кажется маловероятным.

Самым вероятным кажется такое развитие событий, при котором на скамью подсудимых сядет Ирина Лаптева, и ей назначат наказание, не связанное с лишением свободы, а в случае назначения лишения свободы оно будет условным. Однако нельзя исключать и появления новых фигурантов дела, так как следствие заявляет о том, что в ходе расследования будет дана процессуальная оценка действиям всех лиц, которые повлияли на причинение ущерба ФГУП "Почта России"», – считает Олег Сухов.

Отделение "Почты России" Александр Авилов / АГН "Москва"

По последним данным, материалы дела поступили в Генеральную прокуратуру России.

Кстати, именно Генпрокуратура в свое время добивалась возбуждения дела по факту неправомерного, как она посчитала, начисления столь значительной премии. Однако, как уточняет газета «Коммерсантъ», она просила СКР изучить вопрос о возбуждении дела в отношении самого Страшнова – за злоупотребление полномочиями (статья 201 Уголовного Кодекса РФ), а также в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи, в действиях которых усмотрели признаки халатности (статья 293 Уголовного Кодекса РФ).

Что же касается темы акционирования «Почты России», то, как утверждал источник РИА Новости, компания станет акционерным обществом уже через год-полтора, если закон об акционировании пройдет эту в весеннюю сессию Госдумы. Тогда, по его оценке, «дверь закроется для любых нечестных элементов». «И, конечно, чем ближе к этому сроку, тем больше будет прессинг», – заключил он.