Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, выступая на Социальном форуме в рамках недели российского бизнеса, заявила, что в России наблюдается уникальное социальное явление. «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные», — сказал Голодец, заметив, что нет квалификации, которая была бы достойна зарплаты в 7,5 тысяч рублей. Именно такой сейчас минимальный размер оплаты труда.

«Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимальной размера оплаты труда», — приводит ТАСС слова Голодец. По ее словам, средняя зарплата по России за прошлый год составила 36,7 тысячи рублей, при этом почти 5 миллионов россиян получают минимальную зарплату. «О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получает такие деньги», — сказала вице-премьер, добавив, что эта проблема должна решаться совместно с бизнесом, и необходимо обратить внимание на предприятия, где сотрудникам мало платят.

Ольга Голодец РСПП

Ее поддержал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, он заявил, что минимальная зарплата за месяц должна вырасти с 7,5 до 11 тысяч рублей. Он также подчеркнул, что это не настолько большая сумма, поэтому обсуждение не должно затянуться. При этом власти давно стремятся к повышению минимальных зарплат в стране, но пока эти попытки не оказали ощутимого положительного эффекта на жизнь россиян.

Слова Голодец вызвали большое количество откликов. Многие эксперты оказались не согласны с вице-премьером в характеристике бедных в России. Так, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов в эфире «Эха Москвы» не согласился, что эта бедность «уникальная»: «Бедность вообще явление такое, историческое, и большую часть своего существования человечество было бедным, независимо от того, работало оно или не работало. Хотя, не работающие, может быть, страдали больше, но и работающие, в общем, сильно богатыми не были. И вообще благосостояние пришло даже в самые развитые части человечества относительно недавно. Сколько-нибудь приемлемое благосостояние.

Андрей Илларионов RFE / RL

Что же касается нашей страны, то за исключением очень небольших периодов истории подавляющая часть работающего населения в нашей стране (будь это в давние времена, будь это в Российской империи, особенно в Советском Союзе, особенно в сталинские времена) была не просто бедной, была нищей, несмотря на то, что работали и работали очень много, работали больше, чем работают сегодня», — сказал эксперт, отметив, что страна сильно обеднела за последние несколько лет, в результате чего страдает подавляющее большинство работающего населения.

Крестьянская семья на подводе, Тверская область, 1946 Юрий Осипов / Частный архив

То, что работающие люди являются бедными, — это обычная ситуация, особенно сейчас, когда в силу состояния экономики на рынке труда отсутствует тенденция к повышению зарплаты, отмечает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Он тоже не считает сложившуюся ситуацию чем-то уникальным. «Во всем мире работающие люди, в основном, бедны, в том числе и в США, и в странах Еврозоны (за исключением некоторых северных богатых стран). Богатые люди не работают. Они получают доход или просто числятся менеджерами. Так что это нормальное явление при капитализме», —приводит НСН слова Василия Колташова.

Другой эксперт, в прошлом министр экономики России, Евгений Ясин согласился с тем, что проблема неравенства в стране есть, и с ней надо бороться: «Нужно предпринимать меры. Но это не означает, что нужно придумать, как собрать все средства в руках государства и раздавать пенсионерам, нуждающимся. Речь идет о том, чтобы усиливать конкуренцию, тщательнее контролировать богатых и давать больше зарабатывать, тем, кто ниже на этой лестнице стоит. Повысить им зарплату. И тогда больше будут они платит в Пенсионный фонд, медицинский. Больше будут зарабатывать – больше будут платить, меньше будет неравенства»,— сказал Ясин.

Две недели назад ситуация на рынке труда обсуждалась членами правительства в рамках Инвестиционного форума в Сочи. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев торжественно объявил, что «мы справились с безработицей», а Ольга Голодец в свою очередь привела цифры, по которым безработица стабильно составляет 5,4%, то есть 4,3 миллиона человек. Голодец также поднимала вопрос необходимости МРОТ: «Сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже, к сожалению, прожиточного минимума. Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям», — говорила она.

Повышение МРОТ до уровня среднего по России прожиточного минимума — это лишь один из рассматриваемых правительством вариантов. Также возможно, что она будет установлена на уровне регионального прожиточного минимума в каждом регионе и допускается, что будет введена почасовая заработная плата.

Депутат Госдумы Андрей Исаев в повышении МРОТ увидел сразу несколько плюсов. В частности, он высказывал мнение, что благодаря повышению МРОТ до прожиточного минимума работодатели станут реже прибегать к «серым» схемам. «Человек не может жить на зарплату, которая ниже прожиточного минимума: он либо работает большее количество времени для того, чтобы обеспечить себе существование, либо часть заработной платы выплачивается в конвертах, серыми схемами. … Это — мера по декриминализации экономики, по снижению количества серых схем», — заявил парламентарий. Как следствие, россияне будут лучше защищены, так как с зарплат в конвертах не делаются отчисления в пенсионные и страховые фонды, заметил он, добавив, что и покупательная способность россиян тоже будет увеличиваться.

Выход россиян из «серой» экономики может и будет выгоден бюджету, но вряд ли сами граждане с этим согласятся. Как оказалось, население, в основном, лояльно относится к тем, кто работает «в тени», не регистрирует свой бизнес или не платит налоги. Согласно опросу ВЦИОМа, 64% россиян не считают это преступлением. И причины ухода в тень примерно ясны: большинство объясняют это низкой прибылью, высокими налогами и бюрократией, хотя многие и считают, что все дело в банальной жадности.