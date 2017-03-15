Государственная Дума обсуждает поправки к закону о местном самоуправлении, внесенные депутатами из Московской области. Поправки разрешают регионам упразднять поселения и муниципальные районы; вместо них можно будет создавать городские округа. Этот процесс уже некоторое время происходил в Московской области.

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления уже поддержал эти поправки, а фракция «Единая Россия» заявила, что готова поддержать законопроект и во втором чтении, которое было назначено на 15 марта. Однако, как отмечает газета «Коммерсантъ», глава думского комитета по МСУ Алексей Диденко решительно возражает против принятия поправок.

Диденко, представитель ЛДПР, заявил, что вся фракция ЛДПР за предложенные поправки голосовать не станет. Он отметил, что поправки противоречит одобренной президентом Владимиром Путиным концепции одного из авторов закона о местном самоуправлении, вице-премьера Дмитрия Козака, и могут иметь негативные последствия. «Регионы будут сокращать поселения, подгонять их под городские округа, это удалит власть от населения. А ликвидация МСУ на поселенческом уровне обязательно приведет к деградации села», – привела его слова газета.

Не намерена голосовать за документ, по данным издания, и думская фракция КПРФ, и депутаты от «Справедливой России». Кроме того, заместитель руководителя президентского Совета по правам человека Евгений Бобров попросил депутатов отклонить поправки. Соответствующее обращение он отправил председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, подчеркнув, что принятие законопроекта разрушит двухуровневую модель местного самоуправления.

Вячеслав Володин–председатель Государственной Думы

По мнению Боброва, давать регионам право упразднять поселения, входящие в муниципальный район, и сам район, нельзя. В результате принятия таких поправок к закону городской округ как новая форма организации местного самоуправления станет формой фиктивной, убежден правозащитник. Он пояснил, что органы этой структуры окажутся во всем подотчетны региональным властям, а депутаты от поселений не смогут влиять на принятие решений.

По оценке Боброва, в итоге «население останется один на один со своими проблемами». «Будут реализовываться проекты в центре городских округов, площадь которых в Подмосковье может превышать тысячу квадратных километров, а окраины будут ветшать», – заявил он изданию.

Он также подверг критике и предложенную в поправках идею о том, что согласие на такие реформы в каждом регионе будет давать не население, а парламенты поселений.

Ситуацию для «Полит.ру» прокомментировал управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. По его мнению, узаконивание реформ, которые проводят Московской области и которые в настоящее время обсуждаются депутатами Госдумы, действительно может привести к такому перераспределению полномочий, при котором поселения и районы лишатся возможности влиять на принятие решений.

В результате, полагает эксперт, решение реальных проблем, хорошо известных на местах, может оказаться существенно затруднено или заметно замедлиться.

«Предлагаемые нововведения лишат поселения и районы, входящие в городской округ, возможности влиять на принятие решений. Речь идет о перераспределении полномочий и о фактическом уничтожении двухуровневой системы местного самоуправления.

Опасения, высказанные по поводу того, что вместо населения согласие на преобразования будут давать парламенты поселений, вполне обоснованны, поскольку такое преобразование негативно скажется на учете мнения жителей поселений и районов. То есть те реальные проблемы, которые сейчас можно решить на местном уровне, будут просто не доходить до городского округа.

Итогом реформы станет «перетягивание одеяла» на центр: поселения и отдаленные районы окажутся в ситуации, когда решать проблемы сами они не смогут, а центр будет доходить до решения их проблем с большим опозданием, если вообще будет», – считает Владимир Старинский.

О том, когда и почему начался, как проходил процесс упразднения муниципальных районов в Московской области и почему это плохо, ранее в беседе с «Полит.ру» говорила и Ольга Баженова, доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Она подчеркивала, что в период, когда субъекты Федерации приводили сложившуюся у них муниципально-территориальную организацию в соответствие с Законом № 131-ФЗ, некоторые из них (в частности, именно Московская область) попытались отказаться от муниципальных районов в пользу городских округов, которые, «вопреки законодательному замыслу, объединяли под собою городские и сельские населенные пункты».

Скульптура - фигура на скамейке

Какие-то реформы в этой области возможны, однако отказываться от поселенческого уровня местного самоуправления, разрушая двухуровневую систему, нельзя, убеждена Ольга Баженова. «Это было настоящее завоевание действующего закона. Местное самоуправление – это, прежде всего (!), люди, проживающие на территории городов, сел, имеющих право на управление «собственными» делами, несущих ответственность за собственное будущее и будущее своих детей. И мы должны думать о том, как развивать именно этот «уровень» муниципальной власти», – объясняла эксперт.

Сейчас же, по ее оценке, «наблюдается отчетливое желание власти Московской области, воспользовавшись существующими «изъянами», выстроить предсказуемую вертикальную модель управления муниципалитетами». «Очевидно, что многие из поселений, вошедших сегодня в состав вновь образованных городских округов, имеют все возможности для самостоятельного развития в виде самоуправленческих единиц. Но, увы, этой возможности региональная власть их лишила», – отметила Ольга Баженова.