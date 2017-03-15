#Россия 15.03. Главное
Новость дня
Разработать единый для всех регионов России «стандарт благополучия» предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, введение единой нормы «благополучия» позволит устранить «чрезмерные различия» по зарплатам и уровню занятости, уровню дохода, социальной защищенности и качеству медицинских услуг в различных регионах страны.
«Россия, как мы знаем, социальное государство, и такая базовая ценность, как справедливость, должна осуществляться на деле во всех российских регионах», — заявила Матвиенко на Санкт-Петербургском международном форуме труда.
Стандарт благополучия, по мнению спикера, станет гарантией «неснижаемого уровня качества жизни», обеспечит объем, качество и доступность государственных и муниципальных услуг.
Антиновость дня
В Астраханской области младенец впал в кому после обряда, проведенного над ним знахаркой. Целительница из села Новый Рычан провела над двухмесячной девочкой некий ритуал, в ходе которого нанесла ей несколько ран лезвием ножа. Начавшееся кровотечение остановить не удалось, в результате чего ребенок потерял много крови и впал в кому.
Вызванная родителями, которые сами же и носили дочь к знахарке, «скорая» доставила девочку в больницу в тяжелом состоянии. В больнице сообщили об инциденте в Следственный комитет. Данные переданы в полицию для возбуждения уголовного дела по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Непонятная новость дня
В Корпорации развития Иркутской области (КРИО) сменился восьмой гендиректор за четыре года. На этот раз новым гендиректором назначен Олег Севрюков, ранее работавший в Агентстве инноваций города Москвы, где занимался созданием машиностроительных кластеров.
На посту главы КРИО Севрюков сменил Анатолия Коляду, который был назначен на эту должность всего несколько месяцев назад - в октябре 2016 года.
Ассорти
Для населения Курганской области тарифы на электроэнергию с 1 июля будут снижены на 19%. Такое решение было принято ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития России совместно с региональным органом тарифного регулирования. Это будет сделано для выравнивания тарифов в смежных и сопоставимых регионах.
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В Тольятти начался прием заявок на пост первого в истории города сити-менеджера. До этого город возглавлял всенародно избранный мэр Сергей Андреев, полномочия которого истекли 12 марта.
Заявки на участие в конкурсе на должность главы администрации города будут приниматься думой Тольятти до 3 апреля. Победителя определит конкурсная комиссия из 20 человек, половина из которых назначены губернатором, половина – городской думой.
Самарская губернская дума еще в июне 2014 года приняла закон о реформе местного самоуправления, который отменил прямые выборы глав поселений и муниципальных районов.
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Физик-атомщик из Новосибирска Юрий Образцов, пропавший несколько лет назад, обнаружен живым в Алма-Ате. По его словам, все это время он находился в рабстве в одном из аулов в Казахстане.
54-летнего физика обнаружили в одном из торговых центров Алма-Аты, где он целый день просидел на лавочке. У него сломаны уши, раздроблена нога и имеются проблемы с памятью. Рассказав, что три дня назад сбежал из фермерского хозяйства, где его долго удерживали, мужчина затруднился сказать, сколько времени провел в рабстве и где расположена ферма.
Новосибирский уголовный розыск уже выслал в Алма-Ату документы, подтверждающие личность Образцова, его паспортные данные и справку о том, что он с 2014 года находится в федеральном розыске как без вести пропавший. Сейчас физик находится в приюте при российской дипмиссии. С его родственниками пока связаться не удалось.