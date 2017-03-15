Новость дня

Разработать единый для всех регионов России «стандарт благополучия» предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, введение единой нормы «благополучия» позволит устранить «чрезмерные различия» по зарплатам и уровню занятости, уровню дохода, социальной защищенности и качеству медицинских услуг в различных регионах страны.

«Россия, как мы знаем, социальное государство, и такая базовая ценность, как справедливость, должна осуществляться на деле во всех российских регионах», — заявила Матвиенко на Санкт-Петербургском международном форуме труда.

Стандарт благополучия, по мнению спикера, станет гарантией «неснижаемого уровня качества жизни», обеспечит объем, качество и доступность государственных и муниципальных услуг.

Антиновость дня

В Астраханской области младенец впал в кому после обряда, проведенного над ним знахаркой. Целительница из села Новый Рычан провела над двухмесячной девочкой некий ритуал, в ходе которого нанесла ей несколько ран лезвием ножа. Начавшееся кровотечение остановить не удалось, в результате чего ребенок потерял много крови и впал в кому.

Вызванная родителями, которые сами же и носили дочь к знахарке, «скорая» доставила девочку в больницу в тяжелом состоянии. В больнице сообщили об инциденте в Следственный комитет. Данные переданы в полицию для возбуждения уголовного дела по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Непонятная новость дня

Олег Севрюков

В Корпорации развития Иркутской области (КРИО) сменился восьмой гендиректор за четыре года. На этот раз новым гендиректором назначен Олег Севрюков, ранее работавший в Агентстве инноваций города Москвы, где занимался созданием машиностроительных кластеров.

На посту главы КРИО Севрюков сменил Анатолия Коляду, который был назначен на эту должность всего несколько месяцев назад - в октябре 2016 года.

Ассорти

Для населения Курганской области тарифы на электроэнергию с 1 июля будут снижены на 19%. Такое решение было принято ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития России совместно с региональным органом тарифного регулирования. Это будет сделано для выравнивания тарифов в смежных и сопоставимых регионах.

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В Тольятти начался прием заявок на пост первого в истории города сити-менеджера. До этого город возглавлял всенародно избранный мэр Сергей Андреев, полномочия которого истекли 12 марта.

Списки претендентовю

Заявки на участие в конкурсе на должность главы администрации города будут приниматься думой Тольятти до 3 апреля. Победителя определит конкурсная комиссия из 20 человек, половина из которых назначены губернатором, половина – городской думой.

Самарская губернская дума еще в июне 2014 года приняла закон о реформе местного самоуправления, который отменил прямые выборы глав поселений и муниципальных районов.

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Физик-атомщик из Новосибирска Юрий Образцов, пропавший несколько лет назад, обнаружен живым в Алма-Ате. По его словам, все это время он находился в рабстве в одном из аулов в Казахстане.

54-летнего физика обнаружили в одном из торговых центров Алма-Аты, где он целый день просидел на лавочке. У него сломаны уши, раздроблена нога и имеются проблемы с памятью. Рассказав, что три дня назад сбежал из фермерского хозяйства, где его долго удерживали, мужчина затруднился сказать, сколько времени провел в рабстве и где расположена ферма.

Новосибирский уголовный розыск уже выслал в Алма-Ату документы, подтверждающие личность Образцова, его паспортные данные и справку о том, что он с 2014 года находится в федеральном розыске как без вести пропавший. Сейчас физик находится в приюте при российской дипмиссии. С его родственниками пока связаться не удалось.