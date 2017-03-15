Первый министр Шотландии Никола Старджен заявила в понедельник, что планирует начать процесс подготовки к новому референдуму о независимости Шотландии, который она рассчитывает провести в начале 2019 г. Это заявление было сделано в контексте подготовки британского правительства к старту переговоров по отделению Британии от ЕС. Шотландское правительство, в свою очередь, возражает против отделения.

О том, что решение Британии отделиться от ЕС может привести к повторному референдуму о независимости Шотландии, СМИ начали говорить сразу после референдума о членстве Британии в ЕС. Новый импульс к развитию этой темы дало то, что британский парламент получил право согласовывать и корректировать правительственные планы по организации отделения, а у шотландского парламента нет возможности влиять на принятие решений.

Bloomberg подчеркивает, что Шотландия хочет сохранить доступ к единому европейскому рынку независимо от того, сохранит ли его Британия. Британское правительство в принципе рассматривает вариант полного расторжения связей с ЕС по итогам процедуры отделения с перспективой выстраивания их полностью с нуля на новых основаниях.

Парламент Шотландии

Ограничение возможностей Шотландии участвовать в формировании условий отделения от ЕС привело к тому, что шотландское правительство заговорило о «дефиците демократии» и о том, что ситуацию следует изменить путем получения полной независимости. По словам Старджен, Шотландия систематически идет на уступки Британии, в то время как Британия не проявляет склонности к компромиссам.

Bloomberg оговаривает, что, по мнению британского правительства, большинство шотландцев не хотят повторного референдума. Тем не менее, скорее всего, оно не будет блокировать инициативу проведения референдума, а будет вместо этого тянуть время, по возможности откладывая референдум до того момента, когда Британия завершит свое отделение от ЕС.

BBC пишет, что, по первоначальным ожиданиям, заявление о готовящемся референдуме в Шотландии должно было позиционироваться как реакция на старт переговоров об отделении Британии. Однако Старджен заговорила о референдуме еще до начала переговоров. Таким образом, это теперь скорее выглядит как предупреждающий удар. Кроме того, раньше ведущей темой риторики о независимости Шотландии было сохранение связей с ЕС. Теперь акценты сместились в сторону недовольства диктатом британского правительства.

Старджен, отмечает автор, утверждает, что ее правительство всесторонне обдумало вопрос отношений между Шотландией и ЕС и сейчас делает взвешенные утверждения. Критики возражают, что на самом деле это оппортунистский шаг, направленный на расшатывание ситуации. Старджен в ответ отсылает к более ранним манифестациям Шотландской национальной партии, которая уже давно говорит о необходимости перехода к независимости в условиях отделения Британии от ЕС.

Сторонники выхода Британии из Евросоюза

Вопрос в том, комментирует автор, насколько полномочия Старджен позволяют ей принимать такие решения. По ее версии, позволяют. Она аргументирует это тем, что на предыдущих выборах ее партия получила большинство в шотландском парламенте. По мнению оппонентов, долевого преобладания над другими партиями недостаточно. На это сторонники референдума отвечают, что независимость Шотландии поддерживают и представители других партий, в том числе зеленые.