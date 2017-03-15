Топ новостей 15 марта
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимиру Путину предложили стать монархом, СМИ узнали о возможном освобождении Кремлем Алексея Улюкаева, а Верховный суд смягчил приговор Оксане Севастиди, но не оправдал ее.
Путин «без оптимизма» отнесся к идее монархии
Владимир Путин «без оптимизма» относится к идее возродить в стране монархию, заявили в АП. С таким предложением ранее выступил Сергей Аксенов, чьи слова Кремль оценил как личное мнение. «Когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — заявил глава Крыма. Он также предложил Путину оставаться на своем посту пожизненно.
Аксенов, кажется, слишком сильно приложился к мироточащему бюсту и посоветовал Путину установить монархию и диктатуру pic.twitter.com/z3tFTOzlKq— Открытая Россия (@openrussia_org) 15 марта 2017 г.
Думали, что Крым хочет в Россию, потому что хочет в Советский Союз, а оказалось, что он хочет в Российскую Империю.— La Russie parle (@Russia_calls) 15 марта 2017 г.
Может где-то монархия и конституционная, но нам-то явно впаривают проституционную.— Константин Семин (@KSyomin) 15 марта 2017 г.
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил вернуть в Россию монархию pic.twitter.com/TYGQPeY6s6— недруги за бугром (@Lndcalling) 15 марта 2017 г.
Песков опроверг слух о намерении Путина «отпустить Улюкаева с миром»
В Кремле ничего не известно о возможном решении Владимира Путина освободить Алексея Улюкаева, о чем ранее сообщили СМИ. «Вы знаете, что идет следствие, и после того, как следствие посчитает достаточными основания о передаче дела в суд, точку в этой истории может поставить только суд», — отметил Дмитрий Песков. СМИ также сообщали, что Улюкаев может понести наказание, но по более легкой статье о превышении полномочий.
Похоже, что Улюкаев намекал Костину, чтобы тот поделился - "ВТБ Капитал" получил $30 млн за продажу "Башнефти". Представим такой диалог:... https://t.co/RybRE51jAg— Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 15 марта 2017 г.
И то, что вопросы следствия и суда решает президент, никого уже не удивляет https://t.co/foJF8jF7mF— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 марта 2017 г.
Токмо ради человеколюбия,— Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 15 марта 2017 г.
И гуманных побуждений для.
Готов Владимир Путин
Освободить Улюкаева...
ВС сократил срок наказания Севастиди
Верховный суд признал законным приговор Оксане Севастиди, осужденной за госизмену, но снизил ей срок наказания с 7 до 3 лет. Защита Севастиди намерена добиваться ее оправдания. Как сообщил адвокат, прошение о помиловании женщина писала под диктовку начальника СИЗО «Лефортово», который сказал, что «президент обещал разобраться в деле». Сама Севастиди рассказала о еще одной жительнице Сочи 60-ти лет, также осужденной за СМС.
Севастиди рассказала о ещё одной местной женщине, сидящей в тюрьме за SMS о военной технике \\ Я верю что эти бабы не шпионы...— Ivan Zenkov 🔞 (@zenkov) 15 марта 2017 г.
Украина введет санкции против «дочек» российских банков
Власти Украины введут санкции против банков, имеющих российскую долю в капитале. Предложения о санкциях необходимо подготовить в течение суток. Под ограничения могут попасть Сбербанк, БМ банк («дочка» ВТБ), Проминвестбанк («дочка» Внешэкономбанка), Альфа-банк.
СНБО Украины🇺🇦 поручил разработать санкции против российских банков в течение 24 часов. pic.twitter.com/NiYbrd95Jg— Alexander (@avaza1972) 15 марта 2017 г.
Песков счел работу российских банков на Украине нецелесообразной— Алексей Венедиктов (@aavst) 15 марта 2017 г.
Украина прекратила транспортное сообщение с Донбассом
По предложению Петра Порошенко СНБО Украины закрыл все транспортное сообщение Украины с «оккупированной территорией» Донбасса, пока «оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия». Президент предложил сделать исключение для гуманитарной помощи. Тем же предприятиям, которые продолжили работать в регионе, он пригрозил отсутствием рынка сбыта на Украине.
Порошенко делает все возможное, чтобы окончательно отделить Донбасс от Украины. Похоже, это единственное, в чем он способен преуспеть.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 марта 2017 г.
Агент Путина Пётр Порошенко возвращает Донбасс в родную гавань. Так вижу.— Голос Мордора (@spacelordrock) 15 марта 2017 г.
СК возбудил дело о зарплате главы «Почты России»
СК возбудил уголовное дело против директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой за превышение должностных полномочий в пользу гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова. Она могла дать указания выплатить Страшнову в 2014-2015 годах зарплату в размере 46 млн рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн рублей.
Мариса Майер покидает пост главы Yahoo! с выходным пособием в $23 млн.— MatveyAlexeev (@MatweeAlexeev) 15 марта 2017 г.
И тут Страшнову стало обидно.
@tass_agency а страшнов тут ни при чем? лаптева сама решила помочь страшнову, чем бог послал. из человеколюбия. а страшнов так удивился!— spring_twister (@Spring_Twister) 15 марта 2017 г.
Задержанного в Москве шеф-редактора Regnum выдадут Белоруссии
В Москве задержан шеф-редактор Regnum Юрий Баранчик, который находится в международном розыске по запросу Белоруссии. Его могут выдать Минску. Журналиста задержали в его квартире. Минск обвиняет сотрудников Regnum в разжигании розни, так как, по данным МИДа РФ, они якобы употребили в своем материале слово «недогосударство» и утверждение, что «белорусы не являются национальной группой». Сами журналисты сейчас судятся в МИДом.
В Москве задержан сотрудник ИА REGNUM, гражданин Белоруссии Юрий Баранчикhttps://t.co/aYHdawO88O pic.twitter.com/ghZKAJPqHI— ИА REGNUM (@IA_REGNUM) 15 марта 2017 г.
Пишут, что по запросу Белоруссии задержан шеф-редактор агентства Регнум Юрий Баранчик. Власти РФ слишком много позволяют Лукашенко— Александр Аверин (@alxaverin) 15 марта 2017 г.
Жириновский обвинил единороссов в продажности и увел свою фракцию с заседания ГД
Фракция ЛДПР в полном составе покинула зал Госдумы после того, как Владимир Жириновский обвинил некоторых единороссов в защите властей Московской области, назвав их «подкупленными сто раз». Он пообещал, что будет расстреливать оппонентов в случае, если победит на выборах президента в следующем году. Впоследствии в зал вернулись все, кроме Жириновского, который заявил, что ждет извинений от депутата Оксаны Пушкиной, комментировавшей его речь. Высказывания лидера ЛДПР оценит комиссия по этике.
#Жириновский заявил, что когда в марте 2018 года въедет в Кремль - расстреляет всех! Затем ЛДПР покинула зал заседаний. #весна #обострение pic.twitter.com/8CZdenM0PO— Парфенов Денис (@Parfenov_Denis) 15 марта 2017 г.
Владимир Жириновский о том, почему ЛДПР покинула зал заседания Госдумы https://t.co/mcLLkguCCM— Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 15 марта 2017 г.
СМИ рассказали о предотвращении крупного теракта в Москве 8 марта
Спецслужбы предотвратили крупный теракт в Москве 8 марта,спланированный шахидом из Турции. Сторонник ИГ планировал совершить самоподрыв во время праздничных гуляний в Москве. Обеспечить бомбой его должны были члены местных «спящих ячеек». Террорист был задержан в начале марта в одном из аэропортов. Он пытался совершить суицид.
Кировский областной суд вернул дело Навального на пересмотр
Кировский областной суд отказался рассматривать апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу «Кировлеса». Дело передано в суд первой инстанции «для устранения выявленных процессуальных нарушений». Навальный же заявил, что данное решение дает ему право продолжить борьбу за президентский пост.
Кировский областной суд сегодня снял с рассмотрения "Кировлес" и вернул его в районный суд. Отвечаю на вопросы: https://t.co/oh5fRo45OI— Alexey Navalny (@navalny) 15 марта 2017 г.
Пообещавший «Единой России» суды и расстрелы Жириновский вышел из ЛДПР и вступил в "Партию прогресса" Алексея Навального...— Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 15 марта 2017 г.