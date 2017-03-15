Топ новостей 15 марта

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимиру Путину предложили стать монархом, СМИ узнали о возможном освобождении Кремлем Алексея Улюкаева, а Верховный суд смягчил приговор Оксане Севастиди, но не оправдал ее.

Владимир Путин «без оптимизма» относится к идее возродить в стране монархию, заявили в АП. С таким предложением ранее выступил Сергей Аксенов, чьи слова Кремль оценил как личное мнение. «Когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — заявил глава Крыма. Он также предложил Путину оставаться на своем посту пожизненно.

Аксенов, кажется, слишком сильно приложился к мироточащему бюсту и посоветовал Путину установить монархию и диктатуру pic.twitter.com/z3tFTOzlKq — Открытая Россия (@openrussia_org) 15 марта 2017 г.

Думали, что Крым хочет в Россию, потому что хочет в Советский Союз, а оказалось, что он хочет в Российскую Империю. — La Russie parle (@Russia_calls) 15 марта 2017 г.

Может где-то монархия и конституционная, но нам-то явно впаривают проституционную. — Константин Семин (@KSyomin) 15 марта 2017 г.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил вернуть в Россию монархию pic.twitter.com/TYGQPeY6s6 — недруги за бугром (@Lndcalling) 15 марта 2017 г.

Алексей Улюкаев в Басманном суде / Андрей Никеричев / АГН "Москва"

В Кремле ничего не известно о возможном решении Владимира Путина освободить Алексея Улюкаева, о чем ранее сообщили СМИ. «Вы знаете, что идет следствие, и после того, как следствие посчитает достаточными основания о передаче дела в суд, точку в этой истории может поставить только суд», — отметил Дмитрий Песков. СМИ также сообщали, что Улюкаев может понести наказание, но по более легкой статье о превышении полномочий.

Похоже, что Улюкаев намекал Костину, чтобы тот поделился - "ВТБ Капитал" получил $30 млн за продажу "Башнефти". Представим такой диалог:... https://t.co/RybRE51jAg — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 15 марта 2017 г.

И то, что вопросы следствия и суда решает президент, никого уже не удивляет https://t.co/foJF8jF7mF — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 15 марта 2017 г.

Токмо ради человеколюбия,

И гуманных побуждений для.

Готов Владимир Путин

Освободить Улюкаева... — Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 15 марта 2017 г.

Верховный суд признал законным приговор Оксане Севастиди, осужденной за госизмену, но снизил ей срок наказания с 7 до 3 лет. Защита Севастиди намерена добиваться ее оправдания. Как сообщил адвокат, прошение о помиловании женщина писала под диктовку начальника СИЗО «Лефортово», который сказал, что «президент обещал разобраться в деле». Сама Севастиди рассказала о еще одной жительнице Сочи 60-ти лет, также осужденной за СМС.

Севастиди рассказала о ещё одной местной женщине, сидящей в тюрьме за SMS о военной технике \\ Я верю что эти бабы не шпионы... — Ivan Zenkov 🔞 (@zenkov) 15 марта 2017 г.

Сбербанк России на Украине

Власти Украины введут санкции против банков, имеющих российскую долю в капитале. Предложения о санкциях необходимо подготовить в течение суток. Под ограничения могут попасть Сбербанк, БМ банк («дочка» ВТБ), Проминвестбанк («дочка» Внешэкономбанка), Альфа-банк.

СНБО Украины🇺🇦 поручил разработать санкции против российских банков в течение 24 часов. pic.twitter.com/NiYbrd95Jg — Alexander (@avaza1972) 15 марта 2017 г.

Песков счел работу российских банков на Украине нецелесообразной — Алексей Венедиктов (@aavst) 15 марта 2017 г.

Последствия войны на Донбассе

По предложению Петра Порошенко СНБО Украины закрыл все транспортное сообщение Украины с «оккупированной территорией» Донбасса, пока «оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия». Президент предложил сделать исключение для гуманитарной помощи. Тем же предприятиям, которые продолжили работать в регионе, он пригрозил отсутствием рынка сбыта на Украине.

Порошенко делает все возможное, чтобы окончательно отделить Донбасс от Украины. Похоже, это единственное, в чем он способен преуспеть. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 марта 2017 г.

Агент Путина Пётр Порошенко возвращает Донбасс в родную гавань. Так вижу. — Голос Мордора (@spacelordrock) 15 марта 2017 г.

СК возбудил уголовное дело против директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой за превышение должностных полномочий в пользу гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова. Она могла дать указания выплатить Страшнову в 2014-2015 годах зарплату в размере 46 млн рублей и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн рублей.

Мариса Майер покидает пост главы Yahoo! с выходным пособием в $23 млн.

И тут Страшнову стало обидно. — MatveyAlexeev (@MatweeAlexeev) 15 марта 2017 г.

@tass_agency а страшнов тут ни при чем? лаптева сама решила помочь страшнову, чем бог послал. из человеколюбия. а страшнов так удивился! — spring_twister (@Spring_Twister) 15 марта 2017 г.

В Москве задержан шеф-редактор Regnum Юрий Баранчик, который находится в международном розыске по запросу Белоруссии. Его могут выдать Минску. Журналиста задержали в его квартире. Минск обвиняет сотрудников Regnum в разжигании розни, так как, по данным МИДа РФ, они якобы употребили в своем материале слово «недогосударство» и утверждение, что «белорусы не являются национальной группой». Сами журналисты сейчас судятся в МИДом.

В Москве задержан сотрудник ИА REGNUM, гражданин Белоруссии Юрий Баранчикhttps://t.co/aYHdawO88O pic.twitter.com/ghZKAJPqHI — ИА REGNUM (@IA_REGNUM) 15 марта 2017 г.

Пишут, что по запросу Белоруссии задержан шеф-редактор агентства Регнум Юрий Баранчик. Власти РФ слишком много позволяют Лукашенко — Александр Аверин (@alxaverin) 15 марта 2017 г.

В.Жириновский / duma.gov.ru

Фракция ЛДПР в полном составе покинула зал Госдумы после того, как Владимир Жириновский обвинил некоторых единороссов в защите властей Московской области, назвав их «подкупленными сто раз». Он пообещал, что будет расстреливать оппонентов в случае, если победит на выборах президента в следующем году. Впоследствии в зал вернулись все, кроме Жириновского, который заявил, что ждет извинений от депутата Оксаны Пушкиной, комментировавшей его речь. Высказывания лидера ЛДПР оценит комиссия по этике.

Владимир Жириновский о том, почему ЛДПР покинула зал заседания Госдумы https://t.co/mcLLkguCCM — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 15 марта 2017 г.

Спецслужбы предотвратили крупный теракт в Москве 8 марта,спланированный шахидом из Турции. Сторонник ИГ планировал совершить самоподрыв во время праздничных гуляний в Москве. Обеспечить бомбой его должны были члены местных «спящих ячеек». Террорист был задержан в начале марта в одном из аэропортов. Он пытался совершить суицид.

Кировский областной суд отказался рассматривать апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу «Кировлеса». Дело передано в суд первой инстанции «для устранения выявленных процессуальных нарушений». Навальный же заявил, что данное решение дает ему право продолжить борьбу за президентский пост.

Кировский областной суд сегодня снял с рассмотрения "Кировлес" и вернул его в районный суд. Отвечаю на вопросы: https://t.co/oh5fRo45OI — Alexey Navalny (@navalny) 15 марта 2017 г.