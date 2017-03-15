Во вторник Белый дом заявил, что Трамп в 2005 г. заплатил налоги в размере $38 млн. при доходе в $150 млн. Тем самым, пишет Politico, администрация приоткрыла гражданам доступ к информации о налоговых выплатах Трампа, которая до этого принципиально не раскрывалась. Эти детали были представлены после того, как журналист Дэвид Джонстон опубликовал материал о налоговых выплатах Трампа в 2005 г. Согласно этим данным, выплаты составили порядка 25% от прибыли.

Первоначально, отмечает Politico, Трамп обещал раскрыть информацию о своих налогах еще до выборов 2016 г. Однако затем он стал отказываться, мотивируя это тем, что в тот период эти данные проходили аудит в налоговой службе, но по итогам аудита он все опубликует. Однако информация так и не была обнародована. Тем самым Трамп отступил от традиции, восходящей к 1976 г., когда все кандидаты в президенты стали раскрывать данные о своих налоговых выплатах. Поэтому тема налогов в связи с Трампом вызывает большой медийный интерес.

Передача о налогах Трампа

Проблема с публикацией Джонстона в том, что непонятно, откуда у него появилась эта информация. В порядке подтверждения к материалу прилагается скан документа, содержащий данные, на которые опирается автор. Джонстон говорит, что получил этот документ неизвестно от кого по электронной почте, но допускает, что его мог прислать сам Трамп, который в принципе склонен устраивать «утечки информации» о себе. Косвенным образом эта версия подтверждается заявлением президентской администрации, признавшей документы подлинными.

Еще одна проблема в том, что документально представлены только две страницы, из которых трудно составить полную картину. В октябре, напоминает Politico, еще на этапе предвыборной гонки, газета NY Times опубликовала материал на основе информации за 1995 г. об убытках Трампа в размере $916 млн., что позволяло ему не платить налоги в течение 18 лет. Это противоречит новой информации о том, что в 2005 г., находящемся в пределах этого периода, Трамп все-таки платил налоги.

NY Times, освещая новые информационные поступления, намекает на то, что эта публикация действительно появилась с подачи Белого дома, то есть предвзятой стороны. Также авторы оговаривают, что, по мнению критиков Трампа, такой последовательный отказ раскрывать данные о своих налогах может говорить о том, что в данных о его выплатах прослеживаются его связи с российскими бизнесами и банками. Опубликованный документ не содержит ничего о таких связях, а также не сообщает ничего принципиально нового за исключением того, что он делал эти выплаты в рамках так называемого «альтернативного минимального налога».

Налоги. Расчет процентов

Цель этого формата, объясняет NY Times, в том, чтобы не дать богатым американцам уклоняться от уплаты налогов. Если бы не этот альтернативный налог, Трамп в 2005 г. заплатил бы с 150-милионного дохода не $38 млн., а $7 млн. В этом смысле характерно, что Трамп, уже будучи президентом, предлагает отменить альтернативный минимальный налог, что значительно бы уменьшило налоговые расходы богатых бизнесов.