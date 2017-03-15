Видео дня. Жириновский грозится расстрелять оппонентов

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме сегодня эмоционально выступил на очередном заседании. Комментируя выборы в Подмосковье, он заявил, что часть присутствующих в ГД депутатов от правящей партии являются купленными местными властями и потому отстаивают их полномочия. Жириновский также пригрозил расстрелом своих оппонентов, как только войдет в Кремль после выборов президента в 2018 году. После своей речи лидер ЛДПР покинул заседание.