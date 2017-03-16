Уже до конца марта будет создан новый институт, который займется разработкой концепции к президентским выборам — его регистрация, по данным «Известий», уже вышла на финальную стадию. Фактически это означает завершение структурной реформы Администрации президента, которая ознаменовала перевод этой структуры в состояние подготовки к выборам 2018 года.

Генеральным директором нового института, как сообщили изданию два собеседника, близкие к администрации президента, а также подтвердил федеральный чиновник, станет декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

Андрей Шутов eurazis.kz

Формально институт будет функционировать в статусе НКО. В задачи института будет входить не только привлечение политологов к работе над концепцией президентских выборов, но и распределение политтехнологов по регионам.

Исполнительным директором нового института может быть назначена нынешний исполнительный директор PR-агентства «Полилог» Анна Федулкина, в попечительский совет войдет председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

Также собеседники «Известий» сообщили, что процесс перераспределения полномочий между управлениями АП завершен. Глава Управления внутренней политики (УВП) АП Андрей Ярин, который, как сообщалось, мог покинуть свой пост, все-таки уволен не будет. Полномочия и функционал УВП АП, а также управления общественных проектов утверждены и меняться в ближайшее время не будут.

Андрей Ярин cfo.gov.org

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что новый институт будет существенно отличаться от уже действующих: его работа будет строиться преимущественно на мониторинге ситуации, причем и на региональном, и на федеральном уровнях. При этом в части экспертных панелей и технологий может быть использован и опыт фондов ФОРГо и ИСЭПИ. «С момента, когда Фонд эффективной политики перестал сопровождать администрацию президента, постоянно происходит некая ротация институтов, которые к ней приближены. Первый замглавы АП Сергей Кириенко посчитал необходимым с точки зрения новых целей и задач, которые стоят перед блоком УВП АП, сформировать новую структуру. Очевидно, учитывая те задачи, которые стоят перед выборами, она будет заниматься социально-экономическим мониторингом ситуации в регионах, преодолением тех кризисных явлений, которые наблюдались в экономике, выстраивании стратегии развития регионов. Причем главной задачей этой структуры до марта 2018 года будет сопровождение президентской кампании», — сказал «Известиям» директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

Ранее, напомним, стало известно о подробностях широкомасштабной реформы аппарата в Государственной Думы, которая постепенно проходит после сентябрьских выборов. Руководитель думского аппарата Татьяна Воронова рассказала, что цель реформы — выстроить экспертную работу над законопроектами, а также организовать оценку реализации законов. Этой деятельностью займутся новые сотрудники в экспертно-аналитическом управлении, а вновь образованное подразделение финансово-аналитичечкого управления будет готовить техзадания для закупок, через которые будут проводить всю стороннюю экспертизу. Такую процедуру планируют запустить до конца нынешней сессии. В прошлом году аналитическую работу сторонним экспертам Дума не заказывала, отметила Татьяна Воронова.