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16 марта 2017, 16:32
Крым Левада-Центр Россия санкции
Алексей Левинсон

«Присоединение Крыма и впредь останется важным для россиян»

Военнослужащий в маске
Военнослужащий в маске
Euromaidan Press

Третью годовщину присоединения Крыма в России не намерены отмечать с такой помпой, как первую и вторую. Празднование не будет сопровождаться концертами на Красной площади, пишут СМИ.

Правда, праздничные мероприятия, в том числе и концерты, все-таки состоятся. В Москве, по данным источников информационного агентства РБК, их планируют провести на Воробьевых горах. По словам одного из источников, замысел состоит прежде всего в том, чтобы сделать празднование более комфортным для граждан. Васильевский спуск – режимная территория с повышенными мерами безопасности, людям приходилось приходить заранее, что создавало неудобства, подчеркнул он.

Интересно, что сделанное депутатами Госдумы от ЛДПР предложение в честь третьей годовщины присоединения Крыма провести амнистию заключенных (речь идет только об осужденных за нетяжкие преступления) пока не получило поддержки со стороны президента и правительства. Коллеги депутатов высказывают сомнения в том, что идею поддержат в Госдуме, передает информационное агентство РИА Новости. Правда, в качестве объяснения они ссылаются на то, что амнистию объявляли совсем недавно, приурочив ее к думским выборам.

Отношение же рядовых россиян к факту присоединения Крыма за прошедшие три года фактически не изменилось. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Алексей Левинсон, профессор заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра». По его оценке, значимость этого события в их глазах и впредь останется высокой.

«С марта 2014 года и по март 2017 года принципиальных изменений в отношении россиян к присоединению Крыма не было. Те изменения, которые наблюдаются, – это естественное снижение эмоционального накала, не более, и снижение не очень значительное. Что касается численных показателей, то уровень одобрения факта присоединения Крыма не изменился нисколько – он как составлял около 80%, так и составляет.

 
Обыск при спецоперации в Крыму / YouTube.com

Присоединение Крыма с самого начала расценивалось как одно из главнейших событий всей постсоветской истории и продолжает так расцениваться сейчас. Смысл этого события, в представлении населения России сложившийся в самом начале и продолжающий существовать до сих пор, заключается в возвращении России в категорию великих мировых держав. В этом для россияне и видят основной смысл присоединения Крыма. И отношение к событию сохраняется потому, что сохраняется ощущение: мы – великая держава.

Это чрезвычайно важно для россиян. И недаром сравнивается ими с победой в Великой Отечественной войне – потому что эта война показала, что мы – великая держава, и присоединение Крыма это подтвердило. Так это воспринимается широкой публикой – не историками, не политическими аналитиками, не политиками.

Да, россияне осведомлены о том, что в мире происшедшее воспринято крайне отрицательно. Но в их глазах это подтверждает величие страны. Потому что ощущение величия страны возникло у россиян не в связи с акцией присоединения, сменой власти – а в связи с тем, что это было сделано вопреки желанию, воле, позиции мирового сообщества, в том числе НАТО и США. Самое главное для россиян – это то, что Россия поступила вопреки этим великим организациям и державам, что сумела проигнорировать их волю, и безнаказанно – то есть, в восприятии россиян, сумела заставить эти державы так или иначе признать ее действия. В этом люди видят доказательство величия России.

Вся эта конструкция представлений до сих пор никуда не делась и не изменилась, ни один элемент ее не утрачен. Поэтому значимость события для россиян сохраняется – и, думаю, будет сохраняться впредь, вне зависимости от того, будет ли это праздноваться. Причем это все – ощущения собственно народа, это не продукт телевизионной пропаганды. Это просто так воспринято гражданами страны и на таком месте находится в народном сознании», – сказал Алексей Левинсон.

Отвечая на вопрос о том, каким образом при наличии санкций Запада присоединение Крыма к России воспринимается россиянами как шаг безнаказный, эксперт уточнил:

«Антироссийские санкции только подкрепляют у россиян это ощущение, потому что у публики с самого начала было понимание, что это – не адекватный ответ. То есть, на силовое действие (к счастью, бескровное, но, безусловно, силовое) в ответ было сказано что-то на совершенно другом языке, предпринято что-то несоразмерное. Единственное, что, может быть, поменялось в этом комплексе представлений, это как раз отношение к санкциям.

 
Стикер наклеенный активистами на санкционный продукт

Никакого ощущения внутренней связи между санкциями и Крымом у россиян не было и нет. Скорее, в общественном представлении живет идея, что Запад вообще хочет России вредить, и в данный момент выбрал вот такой путь. Но если первоначально санкции вызвали испуг, – так было в самые первые дни после их введения, когда люди думали, что станет как-то очень плохо, – то потом он прошел. Люди выяснили, что это никак не действует на их повседневную жизнь и, если помните, стали над ними смеяться. Санкции стали поводом для шуточек.

Когда ввели так называемые контрсанкции, ответные меры, они в сознании россиян присоединились к санкциям – и поэтому считают, что если у нас в стране больше нет яблок из Польши или еще чего-то в этом духе, то это и есть санкции, другие страны сами в этом виноваты.»

«Вообще то, что санкции наносят ущерб экономике России, вполне россиянами признается. С тем, что под санкциями мы живем хуже, люди согласны. Но мы неоднократно (и в том числе недавно) спрашивали, надо ли России искать пути снятия санкций, в том числе – надо ли в чем-то отступить. И получали ответ «нет» на уровне двух третей населения», – пояснил Алексей Левинсон.

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