На парламентских выборах в Нидерландах, по предварительным данным eхit poll компании Ipsos, побеждает партия премьер-министра страны Марка Рютте, то есть Народная партия за свободу и демократию (НПСД). На втором месте оказывается правая Партия свободы, возглавляемая Гертом Вилдерсом.

По информации СМИ, партия Рютте получает 33 места, а партия Вилдерса – 20 мест из 150 существующих в парламенте. Партии «Христианско-демократический призыв» и «Демократы-66» получают каждая по 19 мест.

Марк Рютте Andrej Klizan / EU2016 SK

Явка на выборах стала крайне высокой – как сообщает информационное агентство ТАСС, она составила 77,7%.

Как отмечают СМИ, ожидалось, что партия Вилдерса составит серьезную конкуренцию партии Рютте. Однако борьбы как таковой не получилось. Тем не менее, насчет итогов выборов высказываются самые разные мнения.

Выборы в Нидерландах продемонстрировали неустойчивость политической ситуации в Европе в целом, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом он размышлял на своей странице в Facebook. По его оценке, сенсации на выборах не произошло, однако прорыв правых в лидеры был вполне реальным.

Результат выборов в Нидерландах был верно спрогнозирован социологами, однако он является важным, причем не только для самой страны, но и для Евросоюза в целом. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» политолог Григорий Голосов.

«Значение результата этих выборов для Евросоюза – символическое, но это не делает его менее важным. Голландские выборы рассматривались в контексте предстоящих французских. Это и определяет их символическую важность – большую, нежели обычно.

Дело в том, что голландская партийная система – система фрагментированная, и даже если бы партия Вилдерса вышла на первое место, возглавить правительство он бы не смог. Он не смог бы со своей партией получить более 50% голосов – это уже нечто из области фантастики, в Нидерландах такого просто не бывает. А если бы он получил, например, на два места в парламенте больше, чем следующая партия, то от этого он не стал бы премьер-министром.

Герт Вилдерс Facebook / Geert Wilders

Собственного говоря, результат его партии, Партии свободы, означает только то, что другим партиям будет легче (или труднее) договориться о правящей коалиции. Чем больше голосов на парламентских выборах набирает Вилдерс, тем больше партий нужно включить в коалицию – а коалиционные переговоры всегда сложны. С этой точки зрения на первом или на втором месте оказалась его партия по итогам выборов, не имеет существенного значения – это просто вопрос парламентской арифметики.

Однако в контексте французских выборов это приобретает совершенно новое звучание. Французские выборы буду президентскими; там будет иметь значение, кто именно будет лидировать в первом туре. А то, что Вилдерс идеологически близок к Ле Пен, совершенно несомненно. Собственно говоря, они и на личном уровне давно взаимодействуют между собой. И поэтому то, что партия Вилдерса сейчас не вышла на первое место, – не очень хороший признак для Марин Ле Пен.

Неслучайно Олланд, французский президент, сразу же отреагировал на результаты голландских выборов, заявив, что нидерландские избиратели «не поддержали экстремистов». Конечно, он имел в виду, что теперь стала более высокой вероятность того, что и французские избиратели не поддержат экстремистку Ле Пен. Так что этот результат выборов в Нидерландах действительно имеет большое значение», – сказал Григорий Голосов.

Надпись: "PVV - фашисты"

Отвечая на вопрос о том, насколько ожидаемым оказался итог голландских выборов, эксперт отметил, что социологи прогнозировали примерно такой результат, хотя публика и не склонна была верить их оценкам.

«Вообще говоря, социологи не предсказывали, что на первое место выйдет Вилдрес. Другое дело, что публика и СМИ склонны не очень доверять таким прогнозам. Причем есть и основания, чтобы не доверять: в Нидерландах, как и во всех странах, людям, которые голосуют за партии более или менее экстремистского толка, либо не хочется признаваться в этом заранее (то есть, они просто скрывают свои предпочтения), либо они приходят к окончательному решению проголосовать за такую партию, только когда уже являются на избирательный участок. А до того момента испытывают колебания и поэтому не рассказывают социологам о своих предпочтениях.

Так что основания не доверять прогнозам были, но в данном случае недоверие не оправдалось: социологи правильно предсказывали, что партия Вилдерса не выйдет на первое место. Ну, она и не вышла», – отметил он.

Политолог не согласился с утверждением ряда СМИ, что в случае победы Вилдерса Нидердандам грозил политический кризис, поскольку другие партии уже дали понять, что не намерены образовывать с партией Вилдерса коалиции.

«На деле речь все же шла лишь о нескольких местах в парламенте, и с этой точки зрения не так уж важно, сколько именно их партия Вилдерса получила. Понятно, что она получит порядка 20 мест из 150. Как я уже сказал, это ситуация чисто арифметическая: чем больше мест получает Вилдерс, тем труднее создать коалиционное правительство. Если бы он получил на два места больше, то, как вы понимаете, уровень сложности создания такого правительства не возрос бы качественно.

Полагаю, что в действительности и результаты этих выборов, и (даже, может быть, в большей степени) предшествовавшая выборам кампания будут способствовать облегчению коалиционного процесса. Потому что существование Вилдерса в качестве сильного политического игрока создает для других голландских политических партий хорошую базу для объединения на основе каких-то общих ценностей. Я имею в виду либералов, христианских демократов, Партию труда и, возможно, партию «Зеленые левые».

И последнее: коалиционное правительство в Голландии всегда сложное, но на этот раз, думаю, есть шанс на то, что дело обойдется без особых сложностей. И этому электоральные силы Вилдерса скорее помогают, чем препятствуют», – заключил Григорий Голосов.