Во вторник против кандидата в президенты Франции от консерваторов Франсуа Фийона были выдвинуты официальные обвинения в неправомерном использовании бюджетных средств. Это произошло менее чем за шесть недель до выборов. Фийон настаивает на своей невиновности и отказывается снимать свою кандидатуру, однако шансов на избрание у него теперь практически нет. Большинство комментаторов считают, что даже если он останется в гонке, то неизбежно выйдет из нее после первого раунда.

Reuters напоминает, что скандал начался из-за сообщений в прессе о том, что Фийон несколько лет назад платил зарплату членам своей семьи, занимавших позиции его помощников, но при этом не выполнявших фактической работы. Официальные обвинения означают, что, скорее всего, он официально окажется под следствием. Если раньше кампанию Фийона омрачал медийный скандал, то теперь он оказался под угрозой расследования с перспективой суда.

Reuters также отмечает, что Фийон – не единственный кандидат в этой гонке, которому угрожает следствие. Кандидат от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен обвиняют в уклонении от уплаты налогов. При этом Ле Пен отказалась присутствовать на слушаниях. Всё это обсуждалось в прессе. Тем не менее, ее кампания, в отличие от кампании Фийона, от этого не пострадала.

Марин Ле Пен

Guardian объясняет, что во Франции выдвижение обвинений и начало следствия не подтверждают наличие нарушения, однако говорят о том, что у следователей есть серьезные основания для подозрений. От этого возрастает давление на и без того обремененную скандалом кампанию. Когда только возникла угроза обвинения, кампания Фийона сместила тактику. Вместо разворачивания будущей повестки одной из ее главных тем стало сопротивление судебной системе и неисправностям французского государства. Это было логично, однако из-за этого Фийон уже не мог сосредоточиться на своей первичной и более актуальной для граждан повестке, касающейся сокращения государственных расходов и бюджетных рабочих мест, тем более что скандал непосредственно затрагивал тему бюджета.

Если Фийон выйдет из игры по итогам первого раунда выборов 23 апреля, пишет Financial Times, то это будет первый за 60 лет случай, когда правоцентристский кандидат не дошел до второго раунда. Особенно эффектно такой расклад смотрится в контексте сильнейшей непопулярности нынешнего президента-социалиста Франсуа Олланда. Обычно в условиях такого оттока симпатий от левых правые с высокой вероятностью побеждают. Поэтому на нынешних выборах поражение правоцентристов уже в первом раунде будет выглядеть еще более необычным.

Эммануэль Макрон и его жена

В таком контексте, отмечает автор, интересно, какой будет реакция правоцентристского электората в отсутствие их кандидата во втором раунде. Согласно опросам, треть таких избирателей собираются вообще не голосовать, 28% собираются голосовать за Ле Пен, а остальные намерены голосовать за центриста Эммануэля Макрона, только чтобы не победила Ле Пен. Всё это на фоне общего разочарования из-за того, что первоначально эти избиратели были практически уверены в победе своего кандидата.