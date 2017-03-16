Федеральная резервная система (ФРС) США подняла процентную ставку в третий раз с начала финансового кризиса. Комментаторы рассуждают о том, что это может означать. Одна из живо обсуждаемых тем – это потенциальное противостояние между американским центробанком и администрацией президента США Дональда Трампа.

Очередное повышение ставки, пишет Finanial Times, свидетельствует о том, что руководство ФРС всё больше уверено в оздоровлении американской экономики, и в том, что теперь уровень инфляции начнет подниматься. Также ФРС еще раньше давала понять, что в нынешних обстоятельствах нужно повышать ставку уже чаще, чем раз в год, как это было в 2015 и 2016 гг.

FT отмечает, что оценки ФРС по состоянию и перспективам экономики мало изменились с декабря, когда было предыдущее повышение ставки. Оценки продолжают оставаться осторожными. Некоторые аналитики считают, что послабления в корпоративной налоговой политике даст американской экономике импульс к быстрому росту в следующем году. Но ФРС предпочитает меньше загадывать на будущее и больше наблюдать за конкретными факторами.

Производство на одном из заводов

В числе факторов, которые подкрепляют уверенность ФРС в оздоровлении экономики, прежде всего, показатели, говорящие о снижении уровня безработицы, и данные по уровню инфляции. И то, и другое постепенно приближается к целевым показателям. Также, по мнению руководства ФРС, уменьшились риски, связанные с ситуацией за рубежом.

При этом прогнозы, несмотря на оптимистические тенденции, изменились мало. Ожидается, что в этом и следующем годах рост экономики составит 2,1%, а в 2019 г. снизится до 1,9%. Рост инфляции, в свою очередь, должен составить 1,9% в 2017 г. и 2% в 2018 и 2019 гг. Разговоры о налоговых послаблениях корпорациям, оговаривает FT, дали повод к спекуляциям о том, что в результате центробанку придется чаще повышать ставку. Однако руководство пока уклончиво говорит, что прежде чем рассчитывать на такую перспективу, нужно получить от конгресса более определенные планы.

Politico пишет о вероятности роста напряженности между Белым домом и ФРС. После нынешнего повышения ставки в этом году планируется еще два или три. Руководство ФРС видит в этом инструмент для сдерживания бурного роста, к которому стремится администрация Трампа. Такое противостояние назревает впервые со времен правления президента США Линдона Джонсона в 1960-х гг. В обоих случаях имеет место конфигурация, где президент хочет разогнать экономику, а ФРС в противовес стремится удерживать ее от резких движений. Глава ФРС Джанет Йеллен, выступая на пресс-конференции, сказала, что она не думает, что у ЦБ возникнет конфликт президентской администрацией, однако оговорила, что и не исключает такого сценария.

Джанет Йеллен глава ФРС

Politico пишет, что ФРС сейчас посылает Белому дому сигнал, предостерегающий против популистских жестов вроде больших налоговых сокращений. Между тем, такого рода планы сейчас составляют важную часть повестки Трампа. ФРС опасается, что Трамп и конгресс, в котором преобладают республиканцы, скоро начнет вкачивать триллионы долларов в экономику за счет сокращения корпоративных налогов и инвестиций в инфраструктуру. Администрации Трампа рассчитывает таким образом, в соответствии с предвыборными обещаниями, сократить число безработных и довести показатели экономического роста до 3-4% в год. С точки зрения ФРС, это может быть рискованной политикой. В качестве противодействия она может прибегнуть к повышению ставок.