Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 марта 2017, четверг, 09:29
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

У финской таможни появился новый четвероногий работник
Рыбакам-нарушителям Ленобласти вручили штрафы на 295,2 тысячи рублей
"Почта России" сокращает управленцев в регионах, чтобы повысить зарплаты операторам
В Финляндии подорожали сигареты и бензин
В Госдуме попросили демонтировать мавзолей и захоронить Ленина
Госдуме предложили сделать ответственными за борьбу с курением региональные власти
Юлия Самойлова перед "Евровидением" пройдет обследование в Финляндии
За год до открытия: как идет строительство аквапарка в Тюмени?
Экс-полицейский, разгромивший здание аэропорта, избежит тюрьмы?
Сурганова и Оркестр дадут акустический концерт в Тюмени
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
16 марта 2017, 09:03
взятка Госдума Крым недвижимость Нидерланды Трансаэро хакеры Ярославская область
Илья Карпюк

Заголовки утра. 16 марта

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Кредит "Трансаэро" улетел к следствию» пишет, что неустановленных должностных лиц компании заподозрили в мошенничестве с займом у Альфа-банка.

В статье «Подмосковье затоварилось жильем» утверждается, что новостройки вокруг столицы плохо продаются.

«Дмитрий Миронов играет на понижение»: врио главы Ярославской области готов снизить муниципальный фильтр.

Ровно три года назад жители Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. РБК в статье «Три года с Россией: как живется людям в Крыму» разбирался, как это отразилось на их жизни.

«Чеченский батальон военной полиции в Сирии готовили люди из «Альфы» и ГРУ»: батальон военной полиции из Чечни готовили к командировке в Сирию инструкторы нового центра по подготовке спецназа.

«В МВД назвали средний размер взятки в России»: он на 75% выше показателя предыдущего года.

«Известия» в статье «Россияне: возвращение Крыма принесло только пользу» пишут, что принятое в 2014 году решение о вхождении полуострова в состав РФ считают верным 97% граждан страны.

«НАТО оказалось не по карману странам Восточной Европы»: повышение оборонных расходов до 2% от ВВП повлияет на уровень жизни многих европейцев.

«Пенсионный капитал будут выплачивать пожизненно»: авторы новой реформы ограничили выбор по добровольному пенсионному страхованию.

Планы и подробности ремонта и модернизация «Адмирала Кузнецова» «Газета.ru»: собрала в статье «"Адмирал Кузнецов" еще подымит».

Как Госдума улаживает конфликт Жириновского и Пушкиной можно почитать в статье «У депутатов сдают нервы».

О новых акциях протеста, которые прошли в городах Белоруссии, написано в статье «День Конституции кончился слезами».

The Economist: «Турция разразилась обвинениями в нацизме, чтобы привлечь симпатии к президенту» (Turkey hurls “Nazi” allegations to boost its president’s support). Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что разжигание антиевропейских настроений поможет ему победить на конституционном референдуме.

«The Economis объясняет: что такое политика одного Китая?» (The Economist explains: What is the one-China policy?). Изящная игра слов, которая мало значит, но много делает.

Bloomberg: «Нидерландские выборы: проверка мощности популизма» (Dutch Vote in Test of Populism's Potency). Нидерландские выборы покажут, насколько на самом деле велико влияние популизма в Европе.

«Дэвис: Британия не оценивала риск отсутствия сделки с ЕС» (Davis: UK Hasn’t Assessed Risk of No EU Deal). Министр по отделению Британии от ЕС Дэвид Дэвис заявил, что отсутствие сделки с ЕС по итогам переговоров — «не такая страшная перспектива, как некоторым кажется».

The Wall Street Journal: «Два российских шпиона обвиняются в массовой утечке данных Yahoo» (Two Russian Spies Charged in Massive Yahoo Data Breach). По итогам взлома серверов Yahoo с похищением личных данных миллионов пользователей службы выдвинули обвинения против четырех человек. Двое из них — сотрудники российских спецслужб.

«По данным экзит-поллов, нидерландский лидер обгоняет популистов» (Dutch Leader Holds Off Populists, Exit Polls Suggest). Нидерландский политический истеблишмент, по всей видимости, сможет удержать власть, несмотря на то, что часть голосов во время выборов ушла к националистам.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Здание ФРС США
ФРС повысила базовую ставку
Суд в США
Суд штата Гавайи блокировал новый миграционный указ Трампа
Никки Хейли выступает в Совете безопасности ООН
Постпред США в ООН призвала не доверять России
Разведывательный корабль «Виктор Леонов»
У берегов США заметили российский корабль-разведчик
Флаг Нидерландов
На выборах в Нидерландах лидирует партия действующего премьера
09:23 Минфин Германии получил посылку-бомбу из Греции
08:52 Порошенко пригрозил санкциями за поставки товаров из Донбасса в РФ
08:36 На выборах в Нидерландах лидирует партия действующего премьера
08:23 У берегов США заметили российский корабль-разведчик
08:06 Суд штата Гавайи блокировал новый миграционный указ Трампа

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Попов
Александр Степанович Попов
16 марта 1859 года родился физик и электротехник Александр Попов.
07:53 Постпред США в ООН призвала не доверять России
07:47 ФРС повысила базовую ставку
15.03 20:59 Мутко отказался назначать иностранца главой РУСАДА
15.03 20:43 Вашингтон не связывался с Москвой по поводу хакеров из ФСБ
15.03 20:21 СК прокомментировал версию о вине экипажа в крушении Ту-154 близ Сочи
15.03 20:09 В НАТО назвали КВН «политическим инструментом Кремля»
15.03 19:46 Двум сотрудникам ФСБ предъявили обвинения в хакерской атаке на Yahoo
15.03 19:32 Кремль подтвердил согласование даты визита Меркель в Россию
15.03 19:28 Михаила Деля приговорили к обязательным работам за избиение ребенка
15.03 19:08 Нацбанк Украины предложил запретить российским банкам вывод капитала
15.03 18:51 Медведев поправился и приступил к работе
15.03 18:49 Верховный суд разрешил упразднить заказник на Земле Франца-Иосифа
15.03 18:29 Власти Чечни заказали «Шашлык-машлык» на полмиллиона рублей
15.03 18:24 ФСБ отказалась проводить внутреннюю проверку по делу соратников главы СКР
15.03 18:04 Минфин рассказал о целях уравнивания страховых взносов и НДС
15.03 17:43 Арестованного за госизмену сотрудника ФСБ заподозрили во взломе Yahoo
15.03 17:34 Россия возобновила поставки дизельного топлива на Украину
15.03 17:22 Закон о натуральном возмещении по ОСАГО прошел второе чтение
15.03 17:21 Заявки на митинги против Медведева поданы в десятках городов РФ
15.03 17:04 ФСБ заподозрили в отмывании денег через Молдавию
15.03 16:59 В Чувашии подростка оштрафовали на 20 тысяч за акцию памяти Немцова
15.03 16:57 Найдены окаменевшие клетки возрастом 1,6 миллиарда лет
15.03 16:36 ООН оценила общее число погибших и раненых в Донбассе
15.03 16:12 Транспортную блокаду Донбасса проконтролирует Нацгвардия Украины
15.03 15:59 Теракт во Дворце правосудия в Дамаске унес жизни десятков человек
15.03 15:36 Воспитательница Евгения Чудновец представила правозащитный проект ПЦЧЕ
15.03 15:26 Жириновский после нового скандала опять покинул зал Госдумы
15.03 15:17 Холдинг Ахметова сообщил об утрате контроля над заводами в ДНР и ЛНР
15.03 15:01 СКР проверит «Победу» и МВД из-за снятия с рейса высокого волейболиста
15.03 14:58 Муравьи готовят собственные антибиотики
15.03 14:58 Севастиди рассказала о еще одном приговоре за СМС
15.03 14:34 Задержанного в Москве шеф-редактора Regnum выдадут Белоруссии
15.03 14:33 Порошенко пообещал задерживать вооруженных участников блокады Донбасса
15.03 14:14 В Кремле опровергли сообщения о рекомендациях металлургам поставлять руду в Донбасс
15.03 14:08 Жириновский потребовал извинений от Оксаны Пушкиной
15.03 13:28 Украина введет санкции против «дочек» российских банков
15.03 13:23 ВС сократил срок наказания Севастиди
15.03 13:12 Путин «без оптимизма» отнесся к идее монархии
15.03 13:11 Песков опроверг слух о намерении Путина «отпустить Улюкаева с миром»
15.03 13:01 Госдума запретила «нежелательным организациям» из США создавать юрлица в РФ
15.03 12:43 Украина прекратила транспортное сообщение с Донбассом
15.03 12:37 В Госдуме и СПЧ исключили возрождение монархии в России
15.03 12:23 Россия ограничила поставки нефтепродуктов в Белоруссию
15.03 12:12 В Москве задержали одного из шеф-редакторов агентства Regnum
15.03 11:56 Жириновский обвинил единороссов в продажности и увел свою фракцию с заседания ГД
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.