«Коммерсантъ» в статье «Кредит "Трансаэро" улетел к следствию» пишет, что неустановленных должностных лиц компании заподозрили в мошенничестве с займом у Альфа-банка.

В статье «Подмосковье затоварилось жильем» утверждается, что новостройки вокруг столицы плохо продаются.

«Дмитрий Миронов играет на понижение»: врио главы Ярославской области готов снизить муниципальный фильтр.

Ровно три года назад жители Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. РБК в статье «Три года с Россией: как живется людям в Крыму» разбирался, как это отразилось на их жизни.

«Чеченский батальон военной полиции в Сирии готовили люди из «Альфы» и ГРУ»: батальон военной полиции из Чечни готовили к командировке в Сирию инструкторы нового центра по подготовке спецназа.

«В МВД назвали средний размер взятки в России»: он на 75% выше показателя предыдущего года.

«Известия» в статье «Россияне: возвращение Крыма принесло только пользу» пишут, что принятое в 2014 году решение о вхождении полуострова в состав РФ считают верным 97% граждан страны.

«НАТО оказалось не по карману странам Восточной Европы»: повышение оборонных расходов до 2% от ВВП повлияет на уровень жизни многих европейцев.

«Пенсионный капитал будут выплачивать пожизненно»: авторы новой реформы ограничили выбор по добровольному пенсионному страхованию.

Планы и подробности ремонта и модернизация «Адмирала Кузнецова» «Газета.ru»: собрала в статье «"Адмирал Кузнецов" еще подымит».

Как Госдума улаживает конфликт Жириновского и Пушкиной можно почитать в статье «У депутатов сдают нервы».

О новых акциях протеста, которые прошли в городах Белоруссии, написано в статье «День Конституции кончился слезами».

The Economist: «Турция разразилась обвинениями в нацизме, чтобы привлечь симпатии к президенту» (Turkey hurls “Nazi” allegations to boost its president’s support). Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что разжигание антиевропейских настроений поможет ему победить на конституционном референдуме.

«The Economis объясняет: что такое политика одного Китая?» (The Economist explains: What is the one-China policy?). Изящная игра слов, которая мало значит, но много делает.

Bloomberg: «Нидерландские выборы: проверка мощности популизма» (Dutch Vote in Test of Populism's Potency). Нидерландские выборы покажут, насколько на самом деле велико влияние популизма в Европе.

«Дэвис: Британия не оценивала риск отсутствия сделки с ЕС» (Davis: UK Hasn’t Assessed Risk of No EU Deal). Министр по отделению Британии от ЕС Дэвид Дэвис заявил, что отсутствие сделки с ЕС по итогам переговоров — «не такая страшная перспектива, как некоторым кажется».

The Wall Street Journal: «Два российских шпиона обвиняются в массовой утечке данных Yahoo» (Two Russian Spies Charged in Massive Yahoo Data Breach). По итогам взлома серверов Yahoo с похищением личных данных миллионов пользователей службы выдвинули обвинения против четырех человек. Двое из них — сотрудники российских спецслужб.

«По данным экзит-поллов, нидерландский лидер обгоняет популистов» (Dutch Leader Holds Off Populists, Exit Polls Suggest). Нидерландский политический истеблишмент, по всей видимости, сможет удержать власть, несмотря на то, что часть голосов во время выборов ушла к националистам.