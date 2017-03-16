Глава Минэкономики Максим Орешкин на съезде РСПП вслед за премьер-министром Дмитрием Медведевым похвастался тем, что в январе реальные располагаемые доходы населения выросли по сравнению с прошлым годом на 8,1%.

Орешкин, правда, в отличие от премьера, признал, что столь стремительный рост объясняется разовой выплатой 5 тысяч рублей пенсионерам, но и без этого доходы выросли бы на 1%. Впрочем, министр умолчал о том, что январь — вообще плохой месяц для сравнения. Например, по данным Росстата, в январе реальные располагаемые доходы составили лишь 52,5% от уровня декабря.

Интересно будет дождаться февральской статистики и посмотреть, найдутся ли поводы для гордости у федеральных чиновников после этого.