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16 марта 2017, 12:02
Донецк Ринат Ахметов Россия Украина
Георгий Чижов

«Вопрос поставок на Донбасс сместился с повестки дня»

Металлургическое производство
Металлургическое производство

Кабинет министров рекомендовал российских металлургическим холдингам, в том числе структурам Алишера Усманов и Алексея Мордашова, рассмотреть возможность поставок железной руды на предприятия ДНР и ЛНР. Об этом со ссылкой на источники сообщает информационное агентство РБК.

Напомним, металлургические заводы, существующие на территории самопровозглашенных республик, остались без сырья после введения Украиной блокады железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР. Вопрос о поставках сырья для них встал достаточно остро еще до того, как транспортная блокада сделалась полной – о проблемах предприятий говорили еще после введения железнодорожной блокады.

Российские холдинги действительно могут начать поставки сырья на заводы непризнанных республик, если Москвой принято такое решение, заявил в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». Однако в настоящее время вопросы поставок уже не являются главными на повестке дня, убежден он..

«Последствия железнодорожной блокады территорий ДНР и ЛНР все более ощутимы. Есть подозрение, что в последние дни украинская власть даже предприняла некий зондаж ситуации, примеряясь, не разогнать ли участников блокады. Один из так называемых «редутов», центров транспортной блокады, был взят под контроль представителями правоохранительных органов; тех, кто осуществлял блокаду, задержали (правда, практически сразу отпустили). Таким образом, эта блокада была демонстративно прорвана, но это привело к серьезным протестам.

Конечно, говоря о «серьезных протестах», мы не имеем в виду масштаб выступлений конца 2013 – начала 2014 годов. Но, тем не менее, выступления начались как в Киеве, так и в некоторых регионах. В городе Луцке протестующие, например, даже захватили здание Волынской областной администрации. В общем, стало очевидно, что идея блокады находит поддержку у части украинского общества, и очевидно это стало не только по акциям протеста, но и по реакциям в социальных сетях, и по иным признакам.

 
Блок-пост ВСУ

А украинская власть все же к общественному мнению прислушивается, и достаточно внимательно. И, похоже, был взят курс на деэскалацию – или какой-то другой способ решения проблемы. В частности, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение (еще до конца не понятна точная формулировка, но суть ясна): с сегодняшнего дня устанавливается полная транспортную блокада непризнанных ДНР и ЛНР. Исключение делается только гуманитарных грузов.

Эта мера принимается в знак протеста по поводу взятия украинских предприятий под контроль руководством непризнанных республик. Надо сказать, ситуация с предприятиями еще неясна: непонятно, идет ли речь еще о временно управлении или же о переподчинении этих заводов. Сам Ринат Ахметов и топ-менеджеры его структур в последние дни заявляют об утрате контроля над предприятиями, но это тоже формулировка довольно лукавая, допускающая сомнения: говорят ли они об утрате оперативного контроля или о том, что предприятия отобраны?

Словом, понять ситуацию до конца сейчас сложно. Возможно, власть пытается взять на себя инициативу по блокаде. А возможно, это повышение ставок в некоем торге; или, возможно, это движение навстречу протестующим. Думаю, яснее станет в ближайшие дни.

Одновременно с решением о полной транспортной блокаде Совет национальной безопасности и обороны принял решение о том, чтобы в течение суток СБУ и Национальный банк проанализировали деятельность дочерних структур российских банков в стране и сделали вывод о целесообразности введения каких-либо санкций. Это еще одно требование центров блокады, напомню. Так что пока все выглядит как, с одной стороны, шаг властей навстречу протестующим, а с другой стороны – как перехват инициативы на этих важных направлениях.

Что произойдет при этом со структурами холдинга СКМ Рината Ахметова, сказать очень трудно. Будут ли предприятия у него действительно изъяты или начнут работать по новой схеме?

Понятно, что когда российское руководство рекомендует (по сути, приказывает) поставлять железную руду на эти предприятия, экономика тут стоит, наверное, на последнем месте – это вопрос политической воли. А вот что дальше делать с продукцией? Просто продавать ее за рубеж, видимо, не удастся. Но, думаю, существует масса схем, по которым продукция может продаваться, допустим, в Россию, а что-то с российского рынка – за рубеж. То есть, как-то выкрутиться тут можно, хотя определенные сложности и будут.

Однако главным остается вопрос, кому будут принадлежать предприятия: прежним собственникам (хотя при этом фактически выйдут из украинской юрисдикции) или нет? Может быть, их национализируют, отберут, отдадут новым хозяевам? Судя по намекам представителей СКМ, по стилистике высказываний самого Ахметова, речь как будто идет об отъеме. Но формулировки выписаны таким образом, что на деле может иметься в виду и другое», – сказал Георгий Чижов.

Говоря о возможной поставке руды для предприятий из России, эксперт уточнил:

«Думаю, если такое решение принято, то поставки – не проблема. Но предприятия там очень разные.

Что касается угля, который добывался в Донецкой и Луганской области и продавался в Украину, то его куда-то девать очень трудно: добыча угля давно уже не рентабельна по всей Европе. Мы помним, как в 1980-е годы Маргарет Тэтчер закрывала шахты в Великобритании; еще раньше закрывались шахты в Германии; а в 1990-е годы были закрыты большинство шахт российского Донбасса. И города в Ростовской области, которые были преимущественно шахтерскими, до сих пор остаются довольно-таки депрессивными – хотя там пытались как-то переучивать шахтеров, да и прошло с тех пор уже почти 20 лет.

Так что Украина до последнего времени оставалась чуть ли не последней страной в Европе, которая дотировала добычу угля.

Правда, это речь шла о государственных шахтах. Шахты Рината Ахметова оставались рентабельными до последнего времени, но трудно сказать, по каким причинам. По объективным – то есть, потому что себестоимость была невысока? Или же потому, что были достигнуты договоренности о высоких тарифах, по которым они продавали уголь своим же (то есть, принадлежащим тем же собственникам) ТЭЦ – и это, в свою очередь, формировало завышенный тариф на электроэнергию?

Если сейчас вся эта схема будет поломана, это приведет к очень важным экономическим последствиям для Украины, причем не только негативным. Более того, с учетом, что отопительный сезон сейчас фактически закончился, а до начала нового еще много времени, Украина может попробовать избавиться от зависимости от донецкого угля, и это может очень изменить экономическую картину жизни – в первую очередь, на территории непризнанных республик.»

Эксперт подчеркнул, что ситуация продолжает быстро развиваться.

 
Переход на границе

«Ситуация меняется, что называется, в режиме реального времени. Понятно, что полная транспортная блокада – это ненадолго, потому что довольно много людей ежедневно ездит через линию разграничения по разным делам, и для них это все крайне неудобно. Понятно, что альтернативой будут поездки через территорию России – многие и сейчас так ездят, особенно те, у кого есть средства (потому что это, конечно, дольше и дороже, но спокойнее). Тем не менее, поток через эти блок-посты был очень велик: кто-то так ездит на работу, кто-то – к родственникам. Словом, остановить это надолго очень сложно.

Вопросы же поставок и торговли оказались теперь немного смещены с повестки дня: пока есть полная транспортная блокада, понятно, что никакие поставки и никакая торговля невозможны. Но вот куда из этой блокады украинское руководство рассчитывает вырулить, это вопрос другой», – заключил Георгий Чижов. 

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