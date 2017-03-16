Новость дня

Минстрой России установил для субъектов Российской Федерации среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на второй квартал 2017 года. Проект соответствующего приказа ‎размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Лидером по цене традиционно осталась Москва с показателем в 90 400 рублей за кв. метр. В Санкт-Петербурге цена метра поднялась до 60 651 рубль за метр, показав рост на 602 рубля.

Самые высокие цены на квадратный метр за исключением двух столиц установлены в Сахалинской области (56 069 рублей), Ненецком автономном округе (55 322 рублей) и Московской области ( 54 479 рублей).

Регионами с самой низкой стоимостью квадратного метра стали Калмыкия (25 351 рубля), Ингушетия (25 726 рублей) и Адыгея (25 819 рублей).

Антиновость дня

В Ленинградской области в результате ДТП с экскурсионным автобусом погибли по меньшей мере три человека, еще 21 человек пострадал. Автобус, в котором находилось больше 30 человек, следовал из Петербурга в сторону Финляндии и «на скользкой дороге съехал в кювет с последующим опрокидыванием». Инцидент произошел на шоссе Выборг — Лаппеенранта в 12 км от госграницы на участке Ленинградской области, который Финляндия арендует у России.

Причиной автокатастрофы, скорее всего, стал гололед, из-за которого водитель на справился с управлением. К месту ДТП было направлено пять спасательных вертолетов, которые доставили пострадавших сперва в центральную районную больницу Выборга, а позже 12 человек были отправлены в больницы Санкт-Петербурга. По предварительным данным, все пассажиры автобуса были гражданами России.

Непонятная новость дня

В Амурской области женщина может получить срок до пяти лет за найденное на дороге золото. В октябре 2016 года жительница города Зея нашла 24 слитка шлихового золота прямо на трассе Зея – село Тыгда. Общий вес золота составил 8 килограмм, что оценивается примерно в 19 млн рублей.

Подобрав слитки, женщина положила их на заднее сидение автомобиля, где они и провалялись до тех пор, пока она не решила выехать за пределы города. На дороге золото было изъято сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

Дело амурчанки передано в Зейский районный суд. Она обвиняется в незаконном хранении и перевозке золота в крупном размере. За это предусмотрено наказание в виде принудительных работ или срока до пяти лет, а также полумилионный штраф.

Ассорти

Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово вошел в десятку лучших в мире аэропортов с пассажиропотоком до 5 миллионов человек в год по версии премии World Airport Awards - наравне с аэропортами Лондона, Люксембурга и Торонто.

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге

Эту награду также называют Passenger’s Choice Awards, так как она присуждается по отзывам пассажиров, которые оценивали 550 аэропортов по всему миру. Аэропорты оценивались по 39 критериям, среди которых транспортная доступность аэропорта, удобство регистрации и прохождения досмотра.

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В Пермском крае региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия объявило конкурс на проведение торжественного собрания, посвященного дню работников отрасли. На эти цели, как следует из информации на сайте госзакупок, чиновники ведомства готовы потратить 800 тысяч рублей, из них 300 тысяч - на фуршет.

Средства на банкет будут выделены из краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае».

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В Воронеже дорожные ямы латают уже чем придется. Так, в Советском районе города дыру на дороге засыпали стоматологическими моделями челюстей с зубами. Такие макеты стоматологи используют для создания коронок, мостов и других ортопедических конструкций.

Гипсовые слепки зубных протезов

После того, как пациент получает медицинскую помощь, эти изделия, обычно изготавливаемые из гипса, подлежат утилизации. Но как они попали в дорожную яму, осталось неясным. В находящейся неподалеку стоматологической клинике от участия в «ремонте» дороги открестились. Остаётся предполагать, пишут местные СМИ, что «кто-то выкрал в медучреждении челюсти и засыпал выбоину самовольно».